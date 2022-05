Va la copa

Agencias

Diario de Chiapas

El Barcelona ganó su último título oficial el 27 de abril de 2019. En diez días se cumplirán dos años de la última Liga con Valverde en el banquillo que, nadie lo podía sospechar en aquel entonces, daría paso a una sequía que se acerca a la que padeció entre agosto de 2006, cuando conquistó la Supercopa de España, y mayo de 2009, al vencer la Copa del Rey (frente al Athletic) en el comienzo del reinado futbolístico bajo la dirección de Pep Guardiola.

La catarata de trofeos ganados por el club azulgrana desde la temporada 2008-09 y hasta la 2018-19 (29 en 11 campañas) provocó que alrededor del Camp Nou se fuera perdiendo la euforia por su dominio futbolístico. Se daba por descontada la Liga, ni se atendía a la Copa, mucho menos a cualquier tipo de Supercopa y la ansiedad se centraba, sigue centrándose, en la Champions, que con Guardiola se logró por duplicado, se repitió con la dirección de Luis Enrique… Y pasó a ser fruta prohibida, y deprimente, a partir de 2016.

Para el Barça esta final de Copa de 2021 no tiene nada que ver con las cuatro ganadas consecutivas entre 2015 y 2018 ni con la perdida un año después, en 2019. No es, de entrada, un trofeo de relleno como aquellas y retoma un sabor trascendente como no se recuerda en el entorno barcelonista. Es la primera oportunidad para reivindicarse de Ronald Koeman y, en el aspecto global del vestuario, y del club, acabar con una pesadilla.

La Copa de la necesidad para el Barça es, al otro lado de la orilla, la Copa de la urgencia para el Athletic, verdugo azulgrana hace exactamente tres meses en el mismo escenario de La Cartuja en la final de la Supercopa de España y cuya vitrina de trofeos se reduce a dos títulos de esta competición en los últimos seis años. Antes de ello… el vacío. No gana el club vizcaíno una Copa del Rey desde 1984 y dos semanas después de perder frente a la Real Sociedad la final correspondiente a la pasada temporada, entiende la urgencia de romper una maldición con tintes bíblicos, este sábado deven enderezar el rumbo.