Vázquez analiza su futuro

Agencias

Diario de Chiapas

Guillermo Vázquez comentó después de la derrota Atlético de San Luis 3-1 ante Pachuca, que después del resultado no le preocupa su continuidad en el conjunto rojiblanco. “No, eso puede pasar porque es normal, los resultados cuando no llegan, lo que me deja tranquilo es que trabajamos día a día al máximo, pero lo que no me gusta es que no se refleja en los partidos, eso es lo que no hemos alcanzado lograr, siempre cometemos errores. Soy profesional, sé cómo es esto, siempre haciendo mi máximo esfuerzo y tendrá que pasar lo que tenga que pasar, en el momento que tenga que ser. Mientras haya oportunidad vamos a buscar darle la vuelta a esta situación y hacerlo con optimismo y ojala que el grupo piense igual”.

Respecto al ambiente que vive el vestidor potosino debido a las últimas cuatro derrotas consecutivas, Vázquez comentó: “Es un buen grupo, trabaja y responde bien en el día a día, pero la falta de resultados baja el ánimo, por eso hay que ser fuertes y buscar ese temple y coraje profesional que uno debe tener. Sí, es una situación complicada de no ganar y a veces no jugar bien, pero tenemos que dar nuestro máximo y aunque se oiga tedioso darle la vuelta a esta situación”.

En el análisis del encuentro, Memo Vázquez se mostró molesto por el poco énfasis que su equipo propuso dentro de la cancha. “Un partido que nosotros mismos nos complicamos, mostramos muy poca actitud, muchas desatenciones otra vez, creamos muy poco, sobre todo en el primer tiempo. Hemos estado hablando y hablando y tratando de corregir, pero la realidad es que el equipo hoy no hizo un buen partido, no mostró una buena actitud y seguimos cometiendo errores que es lo peor, por lo menos tenemos que luchar, correr, de principio a fin, como profesionales y hoy no lo vi, muy pocas ocasiones generamos y así es muy complicado”.