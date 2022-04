Carencias de las familias mexicanas, prioridad del PRI en agenda legislativa

Alejandro Moreno aseguró que es fundamental trabajar desde el Poder Legislativo para fortalecer instituciones democráticas.

René Juárez advirtió que el país necesita reconciliación, reencuentro y unidad.

Ciudad de México.- Nuestro país vive momentos complejos y de mucha incertidumbre debido a los desaciertos en las políticas del actual Gobierno y, todo se ha agravado aún más, por el pésimo manejo de la pandemia sanitaria en México, afirmó el coordinador del GPPRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, en tanto que el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, señaló que “hoy, que la historia en el voto de una ciudadanía crítica, plural, nos ha puesto en el lado de la oposición, es fundamental que desde el Poder Legislativo trabajemos con ímpetu y responsabilidad, para equilibrar el ejercicio del poder político y fortalecer las instituciones democráticas de México”.

Durante la inauguración de la V Reunión Plenaria del GPPRI en la Cámara de Diputados, ambos dirigentes se refirieron a la grave situación económica y de salud que enfrentan las familias mexicanas, por lo que la prioridad del partido será defender las causas de la ciudadanía y atender los temas que más le urgen a los mexicanos.

Alejandro Moreno subrayó que “el PRI tiene que participar como un partido que entiende el resultado electoral en 2018, que quiere estar cerca de la ciudadanía, pero, sobre todo que sabe gobernar y sabe dar resultados”.

Además, destacó que “nos encontramos en la antesala del proceso electoral más importante de nuestro país”, y “las y los mexicanos enfrentan la disyuntiva de darle continuidad al proyecto político del desencanto o virar hacia la oposición y ver una alternativa en el PRI, que tiene una propuesta clara y puede encabezar no sólo el gobierno, sino la transformación de nuestro país. Ahí es donde el PRI va a triunfar”.

Alejandro Moreno reconoció el talento, capacidad y compromiso del coordinador de los legisladores priistas, René Juárez, a quien reiteró su respaldo político. Asimismo, se refirió a la “extraordinaria labor que han hecho diputadas y diputados del PRI, a quienes convocó a salir en la defensa de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, del cambio climático, de la agenda 2030, de la inteligencia artificial, de la 5G, de las energías limpias”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, destacó que México se debate en la peor crisis de su historia, en medio de una pandemia, en medio de una circunstancia económica inusitada, no vista en los últimos 90, 80 años, donde la confrontación, el desencuentro y el odio, han sido sello sistemático.

“Lo único cierto es que hoy el país necesita reconciliación, reencuentro, unidad. Requiere anteponer cualquier interés, sea éste de grupo partidario o de cualquier naturaleza, al interés supremo de la nación”, asentó en su mensaje.

En la reunión virtual, Juárez Cisneros señaló que no obstante esas vicisitudes, el GPPRI se ha mantenido firme y cohesionado, trabajando permanentemente por las y los mexicanos; en esta “nueva realidad” que nos obliga a la sana distancia, hemos encontrado herramientas tecnológicas para trabajar ininterrumpidamente y cumplir con nuestro compromiso partidista y responsabilidad constitucional.

En el PRI hemos estado a la altura y hay muestras suficientes del desempeño de nuestro Grupo Parlamentario, las mexicanas y los mexicanos “requieren de voces prudentes, serenas, responsables, que miren siempre por el bien de la nación, voces comprometidas con las nobles causas del país, voces que le apuesten a México, y esas voces sin duda se encuentran en el Partido Revolucionario Institucional”.

Y destacó: “podrá gustar o no a algunos, pero eso es lo que hemos demostrado a lo largo de la historia: primero México, después México y al final también la patria”.

Asimismo, el coordinador de las y los diputados del PRI se refirió a la renovación de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y señaló que, como tercera fuerza política que es, al PRI corresponde representarla con dignidad y decoro, como se ha hecho siempre.

“Lo único cierto es que a nosotros como Grupo Parlamentario, no nos espantan con el ‘petate del muerto’ que ya tengo tantos, que ya vienen otros tantos, que ya compramos tantos más, que ya tenemos guardados pero no los queremos dar a conocer otro bonche, que ya se me fue un tanto y al final no hay ningún tanto. Hoy seguimos siendo la tercera fuerza política”.

“En el PRI no aceptamos migajas, o presidimos el año completo de trabajo parlamentario o no presidimos. La dignidad y el honor están por encima de cualquier cargo. En el PRI hemos sabido estar a la altura de nuestra responsabilidad constitucional y política, hay muestras suficientes”.