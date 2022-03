Editorial

¡salud, demanda de los pobres!

Es del dominio público desde siempre, que el sistema de salud que administra el Estado nacional, tiene una demanda permanente de servicios en todos sus niveles, porqué son los hospitales de los pobres.

No se necesita ser especialista, médico o enfermera, o trabajador de la salud para reconocer esta situación que se vive a nivel nacional.

Un hospital concentrador como los hay en Chiapas: Yajalón, Pichucalco, Palenque, Comitán San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, se agota en semanas por la enorme demanda de atención de las comunidades, barrios y colonias de los alrededores.

Cuando se advierte que se agotan los hospitales, es porqué de pronto hacen falta médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Lo más importante medicamentos y materiales de curación.

También cuando se habla de agotamiento de los centros hospitalarios, es por el nivel de deterioro de las camas, de los equipos, de los cuartos, y desde luego por el uso, hasta por la escasez de reactivos, material para laboratorios, para rayos equis, para el tomógrafo, prótesis.

Para la administración federal y para las administraciones estatales, es muy cara la operación económica de los centros de atención a la salud, pero todo esto contiene la responsabilidad de dar respuesta a las demandas de salud de los pobres y de los más pobres.

Esta es la razón por la que preocupa lo que ha estado pasando con el modelo de Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, preocupa que le proporcionen por quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, otras informaciones.

Preocupa que los diputados y senadores no se fijen en lo que aprueban, y terminen legislando en contra de los intereses de los más pobres, las cuotas a pagar por el servicio de atención a la salud.

Se reitera los hospitales de la salud ahora para el bienestar, son servicios en los que los más pobres demandan ser atendidos.

Las familias de los pacientes no cuentan con recursos para estar comprando medicamentos, muchas veces caros; o material de curación para la atención de partos.

Muchos de los familiares de los pacientes, pueden verse durmiendo y comiendo en las afueras de los centros hospitalarios, en terribles condiciones, sobre todo en la temporada de frío y de las lluvias,

Si a todo esto se les impone cuotas y la compra de medicamentos, el Estado Nacional estaría empeorando la vida de los pobres, y de los más pobres de los pobres.

Esta es la razón por la que merece reconocimiento la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de dar marcha atrás sobre el tema de las cuotas y consolidar la propuesta de la gratuidad del servicio de atención a la salud, y el apoyo con los medicamentos.

El presiente López Obrador afirmó que han registrado resistencias en la aplicación de la gratuidad en el acceso a la salud, fundamentalmente de quienes han hecho uso indebido de los recursos recaudados, “hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces -y no todos- hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el Sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias” …

Destacó el presidente de México que tanto la salud como la educación son derechos irrenunciables, «Nosotros lo que queremos es crear un instituto de salud pública de primera y gratuito porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos. Si yo estoy enfermo, ¿cómo no me van a curar nada más porque no tengo para pagar? ¿No me van a atender y me voy a morir? Es muy injusto eso, es un derecho humano fundamental”.