Bámaca se empodera

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Por no existir condiciones óptimas para su desenlace, el Comité Ejecutivo General de la Sección VII de la Coordinadora y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas (CNTE-SNTE) dio a conocer que no convocará a elecciones para el relevo seccional.

Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Sección VII del CNTE-SNTE en Chiapas, explicó que, en cumplimiento a un acuerdo del Consejo Nacional de la CNTE, la dirigencia sindical que lidera fue encomendada a continuar en funciones, luego de que los miembros del Consejo llegaran al consenso de no convocar a elecciones sindicales en la entidad.

“El asunto acerca del relevo del Comité Ejecutivo seccional, en días pasados estuvimos en la CDMX con el Comité Ejecutivo del CNTE y ahí se nos entregó un documento, en donde en este documento ellos hacen referencia del acuerdo que tuvieron en su Consejo Nacional que efectuaron bajo una sesión extraordinaria… el día 28 de octubre de 2021, en el cual se trataron el tema del vencimiento del Comité Ejecutivo de la Sección VII y que ante ello, en esa resolución del Consejo Nacional se da certeza jurídica respecto a que continúa vigente y en funciones el actual Comité Ejecutivo y demás órganos de gobierno de la Sección VII”, detalló.

Gómez Bámaca refirió que por no existir condiciones sanitarias el relevo seccional se aplaza de forma indefinida, por lo que, agregó que a partir de una asamblea se definirá el rumbo del Movimiento Magisterial y la programación de las bases sindicales.

“En tanto se convoque a la elección de la nueva directiva sindical con los diferentes órganos de gobierno seccional, cuando existan condiciones sanitarias y de programación dentro de las demás directivas seccionales que han concluido su periodo estatutario”, comentó.

En tanto exista una posibilidad, adelantó su salida del Comité Ejecutivo ya que consideró “que por sanidad misma” de la CNTE se debe realizar democráticamente el relevo en la Sección VII.

Por otro lado, Gómez Bámaca denunció nuevamente la falta de respuesta y solución a las demandas por la reactivación de la Caja de Ahorro y el Fabes, organismos financieros a los que ya no tienen acceso las y los trabajadores de la educación. “Esta política del gobierno que enfrentamos… deja varios problemas fuertes sin resolver. Ya tiene más de un año que nuestra caja de ahorro y Fabes no puede darle un préstamo a x o z de nuestros compañeros ante la necesidad de las carestías… y de la misma pandemia. No nos han resuelto todavía ni la Caja de Ahorro y el Fabes que son nuestros organismos financieros”, puntualizó.

Además, resaltó que continúan demandando la activación de las 33 plazas de los maestros cesados, de los “compañeros que estamos en el Comité Ejecutivo y que el Fone nos las congeló”.

En el marco del 42 aniversario de la CNTE, adelantó que tras un consenso las y los trabajadores de la educación se movilizarán el 14 y 15 de diciembre a la Ciudad de México, para demandar exigencias laborales.