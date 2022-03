Burguete, “alfil” de Carlos Morales

Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas

Las cosas empeorarán en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Trabajadores advirtieron que de cumplirse el capricho del alcalde Carlos Morales Vázquez, el Cabildo dará por buena la “sugerencia” de que sea Karla Burguete Torrestiana, la alcaldesa que sustituya la ausencia del personaje oriundo de Ocozocoautla que pidió licencia para intentar repetir en el cargo de presidente de la capital. En un escrito enviado a la redacción del Diario de Chiapas, trabajadores que pidieron omitir sus generales, dijeron que la síndica Karla es “igual o peor de déspota que Carlos Morales Vázquez”.

“Esa señora nunca atiende a los empleados y a los que ha atendido no les resuelven nada. Durante este trienio el alcalde estuvo despidiendo a compañeros, incluso algunos de ellos son sindicalizados”, dicen en su querella.

Señalan que incluso hubo una persona que se atrevió a opinar en contra de la forma en que “trabaja” la administración municipal. “Observó que algunas cosas estaban mal y la despidieron, a pesar de que era parte de unos de los dos sindicatos que están registrados en el Ayuntamiento”.

“En esta administración los sindicatos están oprimidos, prácticamente nos han tenido silenciados. En los pasillos de la Presidencia no se puede comentar nada que no le parezca al alcalde porque rápido surgen las represalias”, dicen.

En el escrito señalan: “La señora Karla ya fue regidora y nunca nos ayudó, ni ayudó a la gente de las colonias. Estamos en un dilema, porque sí ella es nombrada como presidenta sólo van a seguir sucediendo las mismas cosas, nosotros esperamos que ya se hagan las elecciones para que las cosas cambien.

Esta señora fue regidora con Samuel Toledo, otro presidente que no hizo nada por Tuxtla, solo vino a robar y ya no se apareció”. Las cosas, simplemente, dijeron, no han cambiado.