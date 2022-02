Comunicadores, a favor de transparencia

Periodistas chiapanecos opinan acerca de hacer públicos sus ingresos

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

Esta semana sobresalieron los comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación, ya que afirmó que estos deben ser investigados.

En pocas palabras, el presidente dijo que los medios y en este caso los periodistas en el país deberían tener la obligación de reportar y dar a conocer cuánto ganan y qué pertenencias o bienes tienen, para aportar a la transparencia.

Esto se derivó principalmente después de los señalamientos de los cuales ha sido objeto por parte del periodista internacional Carlos Loret de Mola con respecto a la Casa Gris, donde vivía uno de sus hijos, lo que originó que el pasado lunes 14 de febrero en la Mañanera expusiera al público un supuesto documento que informaba cuánto ganaba Loret de Mola, un aproximado de 35 millones de pesos anuales.

Ante esto, el periodista contestó a través de sus redes sociales, señalando que esto es un ataque a la libertad de expresión, además de exponer a su familia, pero también señaló que estas son cifras erróneas y falsas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a quien el propio presidente solicitó que se revelaran estos datos del periodista, le respondió que no puede revelar información solicitada sobre el periodista Carlos Loret de Mola, respecto a la carta que le envió Andrés Manuel López Obrador la mañana del martes.

Periodistas y comunicadores del estado de Chiapas señalaron como poco acertado este tipo de situaciones y posicionamientos de la Federación, principalmente porque se arremete contra la libertad de expresión y se generaliza con respecto a los comunicadores, puesto que este posicionamiento se da después de un trabajo de investigación del periodista Loret de Mola.

Sin embargo, también señalaron que es positivo que haya una investigación o análisis de cuánto puede llegar a ganar un periodista, pero no solo de los que se desempeñan en agencias nacionales o internacionales, sino en todo el país, puesto que esto permitiría que el presidente se entere de las carencias y lo mal pagado que es esta profesión.

PERIODISTAS CHIAPANECOS OPINAN

“Ante ese comentario del presidente de México, es bueno saber cuánto ganan los periodistas, pero que no solo se haga a nivel de élite, que haya un estudio verdadero, pero con todos los periodistas del país, para que saque una media de cuánto gana un periodista, ahí va a entender cuánto gana un periodista, que no es mucho, alcanza para mantener una familia, pero no para tener una vida ostentosa, muchos ni seguro tenemos”, señaló el periodista Elam Nafate.

“Si es una investigación a profundidad, se dará cuenta de esta realidad que tenemos, ya que muchos no alcanzan ni los 5 mil pesos mensuales, por ello que se tenga que tener hasta tres trabajos para solventar los servicios básicos y vivir, más si tienen familia, no es justo que el presidente nos catalogue, que crea que todos los periodistas somos millonarios”, dijo Selene Álvarez, periodista de radio.

“La importancia de que los medios sean independientes es porque los comunicadores no tenemos la obligación de dar a conocer los ingresos que tenemos respecto a la profesión, es como cualquier trabajo, el rendir cuentas es con el SAT, por otro lado, que pongan el dedo en la llaga por ser comunicadores es una falta de respeto”, Patricia Montesinos, reportera en televisión.

“Es una más de las ocurrencias del presidente, parece que su equipo de asesores no le informan cuáles son los alcances que puede llegar a tener para hacer comentarios, debería revisar la Constitución mexicana, para que sepa que los servidores públicos son los que tiene que hacer públicos sus ingresos; como periodistas tenemos el SAT, como personas físicas hacemos las declaraciones correspondientes, como ciudadanos, no simplemente como periodistas, pero el presidente se está equivocando y es lamentable”, señaló Haral Salin, periodista.

“Es una expresión a la ligera de parte del presidente, ya está señalando a todos los del gremio, pero sería sano para el gremio, que una autoridad volteara a ver la realidad de las condiciones salariales de los periodistas que se la rifan, buscando la información, arriesgando su vida, en eso se debería enfocar las baterías de una autoridad; pero sería bueno para obligar a las empresas de comunicación realmente ofrezcan salarios dignos”: Pascual Cruz, periodista con más de 30 años de trayectoria.

“Recordemos que como periodistas estamos expuestos y corremos peligro, que piense mejor el presidente ante este tipo de posicionamientos, debería haber cuidado al tema, ya que muchos vamos al día”, dijo José Omar Macías, de Max Aquino Noticias.

“Es una buena idea porque los gobiernos federales se darán cuenta de los salarios raquíticos que percibimos, las condiciones en las que vivimos muchos periodistas, se podría transparentar de quiénes verdaderamente son las empresas; sería positivo para el gremio”: Lennyn Flores, periodista.

“El tema de los comunicadores es complicado sobre todo por los riesgos que se tienen al ejercer la profesión, un claro ejemplo es la serie de asesinatos a comunicadores, ahora el posicionamiento del presidente vulnera la seguridad de todos los que ejercemos esta profesión”: Juan Jesús Cruz Toledo.

MÁS DE 36 MIL EN PERIODISMO

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de “Estadísticas a propósito de las personas ocupadas como periodistas y locutoras”, reporte del 2020, señala que quienes se dedican a periodismo y locución, 77 de cada 100 tienen nivel de escolaridad superior (licenciatura y maestría), y 23 tienen educación básica o media superior. De quienes cursaron nivel superior, 74.7 por ciento estudiaron la carrera de comunicación y periodismo.

De acuerdo con los resultados de la ENOE, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, hay en México 44 mil 364 personas laborando ya sea como periodistas o en locución, 36 mil 066 (81.3%) en el primer grupo y 8 mil 298 (18.7%) en el segundo. Del universo total en estas ocupaciones, 71.4% son hombres y 28.6% son mujeres.

De acuerdo con el Observatorio Laboral de México y las cifras actualizadas al primer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI, en México se tienen salarios para los comunicadores que van de los 8 hasta los 18 mil pesos mensuales.

Sin embargo, las realidades que actualmente se tienen es que no se alcanzan ni los 3 mil pesos quincenales, carecen de prestaciones, de servicios médicos y vacaciones.

De esta forma señalaron que las acciones del presidente deben estar basadas en el bien común, y no en una posición de revanchismo como lo ha demostrado desde su posición ante el periodismo crítico; aunado a esto también dijeron que lamentablemente solo después de ser señalado ha volteado a ver al gremio, pero sería positivo que hubiera propuestas claras a favor de mejoras para los periodistas en México, que actualmente son muy mal pagados, ante una profesión peligrosa.