Deja ‘oxidados’ a sus héroes

Ainer González / Diario de Chiapas

La Coordinación Regional del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chiapas (Conafe), está dejando ‘oxidar’ a sus “Héroes de Acero”; líderes de educación comunitaria en el estado denunciaron ‘moches’ e incumplimiento en el pago de becas por la coordinadora del programa.

Jóvenes que participaron en el ciclo escolar 2019-2020 como líderes de educación comunitaria, dieron a conocer que al menos unos 14 de millones de pesos son los que adeuda Carolina González Corzo, coordinadora regional la Conafe Chiapas, con personal inscrito en el programa “Héroes de Acero”.

Los estudiantes que en su mayoría cursan la preparatoria, comentaron –de manera anónima para evitar represalias– que la coordinadora regional no pagó el mes de julio al personal que se encargó de llevar la educación a las 4 mil 500 comunidades rurales de Chiapas durante el periodo escolar 2019-2020, deuda que alcanza los 14 millones 213 mil 446 pesos.

Los maestros comunitarios menores de 18 años, reprobaron el manejo discrecional del pago de las becas, donde acusaron a González Corzo de llevar la misma práctica con los “Héroes de Acero” que ingresaron al ciclo escolar 2020-2021; jóvenes que debieron recibir del programa la cantidad aproximada de 3 mil 600 pesos mensuales, pero hasta el momento solo se les ha otorgado la cantidad de 190 pesos a cada líder comunitario.

“El argumento por el cual la coordinadora estatal no brindó el recurso completo al nuevo personal se debe a que afirma que esta capacitación la están llevando a cabo en línea y debido a ello no están gastando en transporte, sin tomar en cuenta que la mayoría de estas personas radican en comunidades rurales, donde no tienen la solvencia económica ni las condiciones geográficas para tener acceso a internet, y por esta causa deben trasladarse diariamente en transporte público al pueblo más cercano a su localidad para pagar 5 horas de wifi en un ciber para recibir el curso virtual”, indicaron.

A lo anterior, exigieron a Carolina González Corzo cuentas claras y transparencia por no aclarar y comprobar el gasto destinado en el programa.

En este sentido, aseguraron que la funcionaria educativa está aprovechando la actual emergencia sanitaria por Covid-19 para manejar de forma irregular las finanzas de la Conafe.

Cabe mencionar que el 31 de julio la Comisión Nacional de Fomento Educativo informó que ha realizado la “dispersión económica” correspondiente al mes de julio de los supervisores de módulo, coordinadores de zona, coordinadores académicos regionales y coordinadores académicos estatales de educación inicial.