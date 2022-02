Invitan a Karla a darse “baños de pueblo”

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Debido a que estamos en plenas campañas electorales, los ciudadanos han levantado la voz, y no para apoyar a quienes hoy buscan un puesto de elección popular, sino a que haya cordura, congruencia y sentido común en lo que se promete o no, además de pedirle a la autoridad en turno a que se mantenga centrada en su chamba y no en la contienda electoral.

Y es que la capital del estado sigue siendo las víctimas de las mentiras, y de los malos tratos, debido a que se sigue jugando con la buena voluntad de los ciudadanos, o por lo menos así lo perciben los vecinos de la Colonia Paso Limón, señalando que aún hay carencias en la colonia que hasta hoy no han sido atendidas.

Dijeron que una de las principales es el de las calles en mal estado, ya que aun cuando se han atendido calles principales, cientos de vecinos aún tienen afectaciones por calles que parecieran de “terracería”, lo cual es una burla al ser la capital del estado.

En este sentido, Dionicio Arriaga de León dijo que desde siempre se ha buscado a través de la gestión que la autoridad del ayuntamiento trabaje y actue ante esta necesidad, sin que hasta hoy se tengan acciones contundentes, o simplemente un acercamiento que les permita tener la esperanza del arreglo de una calle.

Como lo que sucede en la calle Peyorita entre Mastuerzo y Pensamiento, donde ni la autoridad del ayuntamiento que ha pasado ni la que se mantiene se ha tomado la molestia de atender.

“Sé que estamos en campañas, pero a nosotros no nos importa, lo que hoy exigimos es que la presidenta que hoy esta, trabaje y atienda a la ciudadanía, que no se enfoque en las campañas, pero si en la necesidad de la gente, nuestras calles son un asco, una burla, y ahora con las lluvias que se avecinan podrían ser hasta aun riesgo.

De esta manera exigieron a la hoy presidente interina de Tuxtla, Karla Burguete, a que haga su trabajo, a que se dé una vuelta por estas calles y las aledañas para que haga algo y pavimente, la situación ha sido de muchos años.