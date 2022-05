Ofrecen “curas milagrosas”

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Aprovechándose del temor que hay entre la población por el aumento en los contagios del virus Covid-19, en Internet han comenzado a ofrecerse “curas” y tratamientos que son un fraude y hasta un riesgo para la salud.

La Secretaría de Salud advierte a la población que no debe automedicarse, y mucho menos buscar en Internet estas curas, que van desde el uso de fármacos específicos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, hasta peligrosas combinaciones cuyos efectos se desconocen.

En las últimas semanas pacientes que necesitan de medicamentos como Aralen y Plaquenil, reportaron una caída en el abasto, que luego se supo, ocurrió porque en redes sociales se ha dicho que ambos fármacos previenen el contagio del Covid-19.

Lo anterior es falso, ya que ambos medicamentos son necesarios en pacientes con artritis reumatoide o lupus, y no tienen ningún efecto en este nuevo virus asociado como el sistema respiratorio.

No obstante, corren en Internet falsos testimonios de personas que se han “curado” del coronavirus usando sustancias como la cloroquina o la hidroxicloroquina que, como advierten los especialistas, no deben ser consumidos por personas sanas, y mucho menos creyendo que servirán contra una afección viral para la que equipos de científicos a nivel mundial no han encontrado todavía una vacuna que la prevenga.

Sin embargo, personas irresponsables han difundido en las redes sociales que estos medicamentos pueden ser la cura del Covid-19, sin el sustento científico, generando una esperanza en la población, así que estos fármacos han sido agotados y no se encuentran en ninguna farmacia del país.

La utilización sin ser recetados por médicos expertos puede provocar graves problemas a la salud, por ello el Colegio Mexicano de Reumatólogos se encuentra por lanzar un posicionamiento de alerta a la ciudadanía con el fin de que no lo utilice sin la prescripción médica y crear conciencia en la población de que aún no existe un fármaco que pueda curar a todas aquellas personas que han sido infectadas.