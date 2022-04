Realiza IEPC conversatorio

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo el Conversatorio virtual “Derechos Políticos y Electorales de Personas con Discapacidad”, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad de reflexionar sobre la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, y de resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

En el foro, coordinado por oficinas centrales y el Consejo Electoral Distrital de Tapachula, participaron el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas; la consejera electoral y presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, Sofía Margarita Sánchez Domínguez; la especialista en Atención a la Inclusión y Diversidad de Personas con Síndrome de Down, María Elena Sánchez; la Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del IEPC, Gloria Esther Mendoza Ledesma y la consejera presidenta del Consejo Electoral Distrital de Tapachula, Martina Velázquez Pérez.

Con la colaboración de Edwin Antonio Montesinos Solís y Gabriela Montesinos Solís, intérpretes de lengua de señas mexicana y ante una nutrida audiencia reunida en las diferentes plataformas digitales del IEPC, el presidente Oswaldo Chacón Rojas señaló que es necesario ejecutar medidas y acciones afirmativas para promover y proteger los Derechos Político-Electorales de las personas con discapacidad, para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y de dignidad. “Desde el IEPC, se visibiliza la agenda para la promoción, desarrollo y garantía de los derechos político-electorales de todas las personas, para avanzar en el resarcimiento de las disparidades existentes. Gracias a acciones afirmativas aprobadas por este Instituto, en los registros de candidaturas, los partidos políticos, las coaliciones y en su caso, las candidaturas independientes, deben garantizar la representación política de las personas jóvenes, indígenas y de la diversidad sexual, observando en todo momento el principio de paridad”, añadió Chacón Rojas.

En su oportunidad, la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, expresó que no existe mayor discapacidad que la indiferencia, la exclusión y la discriminación. Explicó que para este proceso electoral se aplicará nuevamente el protocolo, aprobado por el INE, para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias/os en mesas directivas de casillas, para que su participación sea efectiva. “Uno de los compromisos más importantes con las personas con discapacidad, es dotarles de información sobre sus derechos políticos y electorales. Lograr una democracia incluyente es una responsabilidad compartida, donde las instituciones juegan un papel preponderante y es responsabilidad de los partidos políticos que todos los sectores de la población estén representados en sus postulaciones, sin necesidad de establecerles cuotas”.

Por su parte, María Elena Sánchez, especialista en Atención a la Inclusión, pidió concientizar más al respecto y crear políticas nuevas; enfatizó que no se trata de fotografiarse al lado de una persona con Síndrome de Down y por ello decir que se es incluyente. Dijo que hay que dignificar a las personas, darle su respectivo valor igual que a al resto. “Estamos por menos concientización y más politización, es decir, hay que ir mucho más allá de las campañas, y que se establezca el acceso de personas con discapacidad a los espacios de participación”.

Gloria Esther Mendoza Ledesma, titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, señaló que los organismos electorales garantizan la participación de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casillas, mientras que los partidos políticos deben postular candidaturas de personas con discapacidad y que puedan emitir su voto en las próximas elecciones. “A nivel local no hay una cuota para la participación de personas con discapacidad, pero esto no quiere decir que se restrinja el derecho de participación activa, o de acceder al sufragio pasivo. Para este Proceso Electoral Local Ordinario 2021, sin inclusión, no hay democracia”.