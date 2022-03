Seguidores de AMLO piden sea revocado de su mandato

A. Marroquín/ Diario de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, las y los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, quieren que el titular del Ejecutivo Federal sea revocado de su mandato antes del 2024

A más de 20 días de haber iniciado la recolección de firmas para determinar si se realiza o no la consulta sobre revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que quienes la promueven han juntado 351 mil 946 firmas, pero más de 51 mil presentan alguna inconsistencia, de acuerdo con el reporte hasta el día 21 del presente mes.

La meta es de 2 millones 758 mil 227 firmas, equivalentes al 3 por ciento de la lista nominal y tienen como fecha máxima al 25 de diciembre para lograrla.

En Tuxtla Gutiérrez, uno de los módulos que se han instalado se encuentra en la explanada de la Catedral San Marcos en donde acude la ciudadanía a emitir su firma, sin embargo, al realizar esta acción, no tienen plena certeza para qué servirá su firma, pues algunos aseguran que con ésta ya se encuentran votando para que el presidente de México, continúe en lo que resta de su administración.

“Yo tengo entendido de que va haber tipo urna, una votación más no la firma. Esa información hace falta… no debería darse una consulta, mucho menos a votación porque para él se asignó se hizo la elección para seis años, no para tres”.

“Es para laaaaa, dice la, es para la continuidad para que siga gobernando el señor presidente… no es necesario que se haga, pero yo voy a votar para que se vuelva a quedar”, detallaron habitantes de la capital.