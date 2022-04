Vacuna contra la COVID no garantiza inmunidad

Lennyn Flores / fCortesía Diario de Chiapas

Haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 no garantiza inmunidad, por eso, quienes ya fueron inyectadas deben seguir cuidándose y respetando todas las medidas sanitaras emitidas por las autoridades de Salud, declaró Ana María Rosales Vargas, especialista en geriatría con alta especialidad en demencias del Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza”.

Agregó que haber padecido la enfermedad y contar con el medicamento tampoco significa estar fuera de peligro, toda vez que, existe un porcentaje alto de la población que puede reinfectarse.

“Quizá tras la primera dosis no tendré la inmunidad completa, depende el tipo de vacuna que me corresponda, pero muchos requieren de un segundo refuerzo a los 21 o 48 días, pero hasta que no tengo las dos vacunas no genero protección, incluso, pueden pasar hasta siete días para empezar a generar anticuerpos después de la segunda dosis y esto me hace vulnerable para seguirme infectando”, advirtió.

La especialista, dijo que otra razón es que, hasta que el 70 por ciento de la población mundial no esté vacunada, no se puede hablar de una inmunidad colectiva, por lo tanto, aún es prematuro hablar de una evaluación global acerca de la inmunización.

Advirtió que, si las personas vacunadas no cumplen con los esquemas de vacunación y los protocolos necesarios, existe una probabilidad de que el virus siga mutando, de tal forma que, si esto sucede, la primera generación de la vacuna será ineficiente.

Respecto al temor que todavía existe en cuanto a los efectos secundarios del medicamento, Rosales Vargas, aclaró que la vacuna contra la COVID-19 sigue siendo un fármaco como cualquier otro, por lo tanto tendrá ciertas reacciones en algunos pacientes, por lo que la recomendación es estar atentos y mantener los cuidados necesarios.

En este sentido, sostuvo que ésta no afecta la fecundidad y tampoco hay problema que sea aplicada a personas con comorbilidades o a personas en procesos de quimioterapia; por el contrario, una contraindicación sería en caso de haber presentado alguna reacción alérgica grave que haya requerido hospitalización con algún tratamiento similar, como lo fue la vacuna contra la influenza.

Otra situación que no permitiría ser vacunado es haber utilizado hemocomponentes, que se haya transfundido sangre, plaquetas o algo del plasma en los últimos tres meses. Otro caso sería saberse con algún riesgo de hipersensibilidad de esta vacuna en específico y, finalmente, mencionó que si la persona padece COVID-19 o acaba de salir del cuadro, debe esperar para poder vacunarse.