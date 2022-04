Vacunarse contra COVID, pide Rutilio

M de R / Diario de Chiapas

Ante la presencia de la variante ómicron del virus COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a las chiapanecas y los chiapanecos reforzar las medidas preventivas y aplicarse la vacuna contra este padecimiento, toda vez que esa cepa es altamente contagiosa, por lo que es de suma importancia proteger la salud y vida, tanto propia como de los seres queridos.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario informó que actualmente están abiertos 49 centros de vacunación en la entidad, donde se cuenta con suficientes biológicos para atender a la población de 15 años en adelante y a las personas adultas mayores de 60 años, con la dosis de refuerzo. Aunado a ello, explicó, también pueden ser atendidas en los hospitales y mediante las brigadas que recorren casa por casa.

Remarcó que, de acuerdo con las y los científicos de la salud, la vacuna ha sido muy importante para evitar que esta enfermedad agrave la salud de las personas y se ha comprobado que baja la intensidad de contagios; no obstante, fue enfático al señalar que esto no significa caer en excesos de confianza y no seguir las recomendaciones pertinentes, al contrario, hay que reforzarlas.

“Recordemos que la vacuna es gratuita, universal y fundamental en el combate a este virus, porque previene y cuida la salud de las personas, además protege la vida. Si te cuidas tú, también fortaleces a tus seres queridos para enfrentar esta enfermedad”, apuntó al agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar pendiente de que a Chiapas no le hagan falta estos biológicos.

Finalmente, enfatizó la importancia de continuar atendiendo las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y al realizar actividades esenciales.