Willy Ochoa: Yo sí soy diferente

M de R / Diario de Chiapas

El candidato de la alianza “Va por Tuxtla”, Willy Ochoa, señaló que para la capital ni Morena ni los otros dicen la verdad, no son diferentes, no son nuevos, ellos son los mismos de siempre y, lo que es peor, engañan a la gente diciendo que no sirven a intereses ajenos, entonces, cómo explica Carlos Morales que fue empleado de Manuel Velasco como secretario de Medio Ambiente.

En Movimiento Ciudadano, por ejemplo, su candidato a la alcaldía, siempre criticó y señaló a los sexenios anteriores y hoy es acompañado por candidatos a diputados que sirvieron en los gobiernos pasados como funcionarios públicos, “la pregunta es la misma ¿a qué intereses sirven?” cuestionó Ochoa Gallegos.

“Pero algo si es inobjetable, el único candidato a la presidencia de Tuxtla que jamás ha trabajado para ningún gobernador en ningún sexenio, soy yo”, acotó Ochoa Gallegos.

A la ciudadanía no se le puede engañar o vender espejismos, “acá lo único claro es que ellos tienen antecedentes de ser serviles de intereses gubernamentales pasados, y quieren negar su pasado, cuando hoy, la realidad ya los alcanzó”, finalizó.