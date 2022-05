Julio Brito A.

* A punto de desaparecer aerolíneas comerciales de México * Se entregará el mercado en bandeja de planta a EU * Toyota, líder en venta de autos híbridos durante el 2020

Mucha gente me pregunta el motivo por el cual no existe una empresa mexicana que produzca vehículos en México y la razón es sencilla: la prolongada crisis de los años 80s, erosionó el crecimiento de American Motors, que se perfilaba como una firma cien por ciento nacional, con apoyo tecnológico de Chrysler y para contrastar tenemos a Corea del Sur, que no pasó por crisis financiera, pudieron sus marcas Hyundai y KIA sobrevivir, con apoyo y tecnología de General Motors y ahora hasta compiten de manera global. México está a un paso de que la industria aeronáutica comercial corra la misma suerte. Aeroméxico, que lleva Andrés Conesa, está entrampada en una crisis de magnitudes insospechadas e Interjet, que dirige Alejandro del Valle, hace varias semanas dejó de volar. Esta VivaArobús y Volaris, sin los tamaños para sustituir a las dos principales aerolíneas, actualmente en la quiebra.

Por otro lado, tenemos una competencia descomunal por parte de las aerolíneas de Estados Unidos, que han contado con miles de millones de dólares de asistencia por parte del gobierno de Washington. Los recursos son cuantiosos y sobrevivirán a la hecatombe, tomando el mercado nacional que se quedará huérfano y seguramente harán que los hubo lugares de distribución cambien a Houston o Atlanta. El famoso aeropuerto que se construye en la actualidad en Santa Lucía será prácticamente local.

La magnitud de las crisis se deja ver en el desplegado, lleno de desesperación y herido de muerte, que publicó el sector restaurantero, en donde ya no se puede estirar más la liga y es triste que Raquel Buenrostro, director del Sistema de Administración Tributaria considere que Intejet puede pagar sus quincenas a empleados, aunque ella tenga intervenida la caja. Es una visión torpe del desarrollo del país.

Se habla de revivir mexicana, pero a estas alturas nacerá como una empresa paraestatal, administrada posiblemente por el Ejército o la Marina. No es burla, es cierto, porque es la forma cómo el Presidente se cerciora que no exista corrupción. No hay confianza en la iniciativa privada, porque no la “quiere rescatar ni salvar”, pero las consecuencias son graves.

Así que si el día de mañana, alguien pregunta por qué México no cuenta con una aerolínea comercial fuerte, sólida, que pueda competir a nivel global, la respuesta está ahí, en la 4T.

AVANCE. – Toyota de México, que dirige Tom Sullivan se confirmó el 2020 como la líder en ventas de autos híbridos al vender 13,055 unidades, es decir 17 por ciento más, ante una industria automotriz con decrecimiento de 28 por ciento anual. El enfoque de negocio, la oportunidad de ofrecer modelos más allá de sólo los conceptos híbridos, sino con un desempeño igual o mejor que los motores a gasolina y bien equipado, son los argumentos para el avance tan importante de la marca japonesa en México. Ya en desempeño general vendieron 76,577 unidades y conservaron el cuarto lugar en ventas, atrás de Nissan, Volkswagen y General Motors.

PRODUCCION. – Tarek Mashhour, Presidente Ejecutivo de Audi México, dio a conocer que su planta instalada en San José Chiapa, Puebla señaló que “El 2021 es un año clave para la fábrica Audi México; seguiremos enfrentando de manera responsable la crisis sanitaria generada por el COVID-19, pues la prioridad número uno es salvaguardar la salud y la seguridad de los más de 5,200 colaboradores. Asimismo, estamos entusiasmados con el inicio de producción del Audi Q5 Sportback, y seguiremos buscando la mejor forma de impulsar el desarrollo regional”.