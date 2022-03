#HASHTAG DE LA SEMANA

#ACTIVISMO POLÍTICO DE LAM PARA EL 2024. Como se insiste hay tres señalados como aspirantes con derecho para la gubernatura de Chiapas en el 2024. Sin embargo, se anota como aspirante también, con un serio activismo político, incluyendo una vinculación más cercana al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con quien se reunió ahora que visitó Tuxtla Gutiérrez Luis Armando Melgar bravo actualmente diputado federal y presidente de la muy importante Comisión de Hacienda en San Lázaro.

#DESTACA TOLEDO IMPULSO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL. Gerardo Toledo Coutiño, presidente y director general de Diario de Chiapas, platicó con el comunicador Carlos Z. Cadena en el programa Z Digital, para hablar del segundo aniversario de Multimedia en la Torre Digital. Dando detalles sobre los inicios de este medio de comunicación, que se colocó en la preferencia de los chiapanecos desde hace 46 años, fue como comenzó la amena charla, “seguimos gracias a quienes nos han brindado la oportunidad con su preferencia y han hecho que hoy por hoy estemos a la vanguardia y con el liderazgo de la comunicación en el estado de Chiapas”. Hace 15 años, Gerardo Toledo asumió la dirección del Diario de Chiapas en coordinación con su hermano y gerente general, Rogelio Toledo Coutiño. El cargo lo motivó a meterse de lleno al proyecto familiar e ideó vertientes de comunicación dentro del corporativo. “Asumí el reto y el compromiso de iniciar un proyecto informativo a través de internet”, asimismo encabezó a los presentadores del noticiario y con ello, Diario de Chiapas se colocó como el primer medio impreso en dar ese salto para abrirse paso a la era digital. “Me da una gran satisfacción ser pionero, marcar la pauta y llevar un paso adelante en términos del esquema de comunicación que se ha manejado en Chiapas”. Gerardo Toledo compartió seis años al aire con un grupo de reconocidos comunicadores, “conozco cada aspecto de mi negocio, me involucro y sé de lleno cómo se hacen las cosas y me genera mucha emoción”. Después decidieron emprender la barra programática completa para las plataformas digitales bajo el nombre de ‘Multimedia’. El compromiso fue llegar a los diferentes segmentos de la sociedad, “no todo es información noticiosa”, pues van desde programas para la niñez, asimismo de opinión, denuncia, salud, entre otros temas de interés general. En diciembre de 2020, en medio del confinamiento, los hermanos Toledo Coutiño anunciaron un nuevo sueño: La Radio del Diario y que a través del 97.7 FM, se ha posicionado tempranamente, en el gusto de los radioescuchas.

#LUNES CLAVE PARA LA INAUGURACION DEL PASO A DESNIVEL. – Los que han recorrido este tramo del paso desnivel en Tuxtla Gutiérrez. Novedoso en muchos sentidos confirman que ha sido construido a conciencia y que habrá de ser inaugurado el día lunes para dar paso a los automovilistas que tienen que recorrer esa zona. Al mismo tiempo en ese mismo evento, trasciende se darán a conocer el anuncio de más obras de infraestructura vial que se iniciarán en el próximo año, acá en nuestra capital del estado.

#LO QUE NO SIRVE SE VA CATEGORICO DESPIDO DE PATROCINIO. Ahora que Patro anda buscando razones históricas para reconocimientos, es importante que recuerde las palabras del ex presidente Carlos Salinas de Gortari “Lo que no sirve se va” y de esta manera se terminó la relación del hombre fuerte de Catazajá con el gobierno federal. José Patrocino González Garrido quien ahora se anda promocionando para el próximo año, no sabemos si lo que quiere es que lo elijan rey feo o reina de la primaveral de Tuxtla Gutiérrez, hay don Patro, don Patro, ya debería entender a estas alturas que el juicio de la historia lo ha calificado como el peor gobernante.

#LOS EMPRESARIOS DEL SOCONUSCO EN PIE DE LUCHA. En las últimas horas los empresarios del Soconusco han desatado una abierta lucha en contra del delegado del Instituto Nacional de Migración en demanda para que los migrantes sean trasladados a otras regiones como se ha comprometido el gobierno federal. Manifestaron estar cansados de la presencia de tantos migrantes. Esto derivado de que el delegado del INM ha demostrado su falta de capacidad para tratar el problema de los migrantes, quienes en días pasados bloquearon calles en Tapachula. Urge que el comisionado del INM tome las acciones correspondientes.

#SORPRENDE EL OPTIMISMO DE ALGUNOS PERREDISTAS. En tanto en el PRD, están esperando que lleguen los tiempos electorales para sumarse a los trabajos de su partido, hay personas de buena fe, como Felipe Alamilla, que manifiesta sus intenciones de trabajar con optimismo desde ahora para fortalecer a su partido. Incluso hay una apuesta en la que se dice que el PRD, ya no tiene ni la voluntad, ni las esperanzas de otros tiempos.

#LOS JUEGOS DE VERDAD SE TRANSPARENTAN A NIVEL NACIONAL. Sin duda que a pesar de que se vea un escenario tranquilo en la vida política estatal, hay un juego que se viene transparentando por todo Chiapas. Este juego nos habla de que el informe del titular el IMSS, Maestro Zoé Robledo Aburto, hay que verlo con detenimiento por las palabras del presidente y las características de los asistentes, la mayoría gobernadores y que esto puede significar algo mas que un informe de actividades, en el caso del Senador Eduardo Ramírez Aguilar, habrá que recordar que acaba de estar en Washington, cumpliendo, comisiones de alto nivel, que lo posicionan también como un aspirante serio para la candidatura de Chiapas para el 2024.

#SE ESPECULA SOBRE LOS TEMAS SECRETOS DEL EMPRESARIAL. Una suerte de especulaciones se ha dado, por temas secretos del empresariado. Desde hace varios días se viene especulando entre analistas y columnistas políticos, sobre los temas secretos que tratarán en la reunión el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuerpo de asesores empresariales. Ninguno de los empresarios asistentes, como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, soltaron prenda alguna, y el Presidente López Obrador, menos. Sin embargo, existen dos vertientes que pueden estar demandando esta secrecía: la situación económica de los Estados Unidos, el aumento de precio de los combustibles y la reforma eléctrica, de los grupos asistentes, algunos de ellos se inclinaron, porque se atienda con urgencia el subsidio a la gasolina, ante el temor de un estadillo social, otros se pronunciaron por demandar prestamos urgentes, que permitan atender los programas sociales y finalmente más de alguno se inclinó por la idea de poner en marcha la reforma eléctrica. Es urgente la necesidad de contar con dinero y las fuentes de financiamiento están muy cooptadas.

#INSTALAN COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA. De conformidad con el artículo 39, en su fracción X de la Ley Orgánica del H. Congreso de Chiapas, se instaló formalmente la Comisión de Reforma Agraria, la cual será presidida por la diputada Carolina Zuarth Ramos, quien aseguró que coadyuvará desde la legislatura y de acuerdo a sus atribuciones como Comisión de Reforma Agraria para abonar por el bienestar de las y los chiapanecos en materia agraria: demandas campesinas y producción agropecuaria a fin de elevar los logros del sistema alimentario. Agradeció la presencia del presidente de la Jucopo, Aarón Yamil Melgar Bravo, de las y los integrantes de la Comisión; diputados Mario Humberto Vázquez López, Karina Margarita Del Río Zenteno, Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, Citlaly Isabel de León Villard y Petrona de la Cruz Cruz.

Continuemos trabajando unidos para sacar adelante las aspiraciones y demandas de la gente campesina y seguir transformando a Chiapas de Corazón”, afirmó la diputada.