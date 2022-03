Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Agoniza feudo del “sacamuelas” Pinot en el SUICOBACH, hay rechazo y repudio

• Trabajadores exigen al gobernador Rutilio Escandón Cadenas abra una minuciosa investigación contra el sacamuelas Pinot

• Existe rechazo, y repudio contra el feudo del sacamuelas en el SUICOBACH, da patadas de ahogado

La ambición desmedida ha hecho que el remedo de líder El Sacamuelas Víctor Pinot, caiga en la ilegalidad y mediante estrategias perversas y sucias pretende intimidar a la base trabajadora que ya está harta de los trabajos sucios que ha realizado por más de 15 años que lleva al frete de nuestro sindicato, así lo dieron a conocer trabajadores democráticos del Sindicato único del colegio de bachilleres. Agregaron que en plena agonía de su poder el Sacamuelas se aferra a no dejar ese liderazgo que le ha dejado jugosos negocios y colocar a casi toda su parentela (por no decir toda) en diferentes planteles educativos del COBACH -dijeron- El sacamuelas mediante estrategias perversas y sucias pretende amagar y chantajear al gobierno de Rutilio Escandón cadenas, ya que el intento de líder Pinot el sacamuelas, ha logrado amasar fortuna durante su periodo de dictadura en el SUICOBACH. Agregaron que el sacamuelas ha buscado postergar las elecciones para poder elegir a la nueva dirigencia sindical y para ello ha realizado una serie de movilizaciones con sus sequitos como fue en la marcha de hace unas semanas donde el sacamuelas pretendía demostrar su poderío ante el gobierno pero no le resultaron las cosas como lo había planeado, el gobierno no se las trago y el sacamuelas se quedó como espantapájaros porque no le favoreció, no le salió bien su burda acción para chantajear al gobierno y así poder entrar a palacio de gobierno a una nueva negociación. Claramente se ve -comentaron- que el sacamuelas ha caído en la desesperación y anda buscando cobijo con el magisterio y con otras organizaciones para desestabilizar al gobierno, pero, para su mala suerte no le han funcionado sus perversas intensiones. Nosotros como trabajadores sindicalizados hacemos un llamado al gobernador para que habrá una minuciosa investigación contra el remedo de líder Víctor Pinot el sacamuelas por enriquecimiento ilícito, toda vez que el sacamuelas apenas y tenía una bicicleta y hoy en día presume vehículos últimos modelos, amén de hacer viajes al extranjero cuando apenas y conocía Puerto Madero, pero hoy el sacamuelas es un acaudalado intento de burgués. Con exigencias de mejoras en las tareas laborales el sacamuelas pretende engañar y chantajear al gobierno porque sabe que su dictadura está por terminar y hoy en día la base trabajadora ya se quitó la venda de los ojos y no creen en las falsas promesas del sacamuelas porque al fin de cuentas solo ha apoyado a una recua de rémoras y sus familiares incrustados en la nómina del colegio de bachilleres. Los movimientos que realiza el nefasto sacamuelas no más que patadas de ahogado que el gobernador ya ni se las cree, la toma de carreteras, bloqueos y una serie de movilizaciones que ha implementado el sacamuelas ya nadie se las cree ni los medios de comunicación que dieron cuenta de las perversidades del mediocre lidercillo de pacotilla. La base trabajadora conoce y sabe a la perfección de las negras, puercas y sucias intenciones y por ello hoy en día ya no confían en ese corrupto de marras, porque saben de la galopante corrupción que ha estado haciendo al frente del SUICOBACH y piden al gobernador justicia y revisión administrativa y fiscal de la dictadura del sacamuelas que debería estar enchiquerado en el Amate por que el sacamuelas lo sabemos los trabajadores ha manipulado a su libre arbitrio las prestaciones laborales, jubilaciones o fondos para el retiro lo cual simboliza un presunto desfalco millonario al fondo que debe ser investigado a fondo por las autoridades acotaron…sin comentarios

EXITOSA PARTICIPACION DEL RECTOR DE LA UNACH EN CONVERSATORIO…

Por otro lado, en noticias más alegres te comento amigo lector que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, se llevó a cabo el conversatorio: “Creando otras economías para el bien común y el ambiente”, a cargo del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES en coordinación con la Red de Colaboración de Planes Ambientales Institucionales cuya sede se encuentra en la Universidad Veracruzana. Al informar lo anterior fuentes oficiales de la máxima casa de estudios agregaron que la finalidad de ese evento es enfatizar la importancia de la participación de los jóvenes en la construcción de las transiciones necesarias hacia un futuro en el que sea posible la vida humana, creando condiciones de inclusión, justicia y equidad, en contextos señalados por los aprendizajes de la actual pandemia COVID-19 y por la cada vez más marcada crisis climática, económica y socio ambiental. el rector de la UNACH y presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, Carlos F. Natarén Nandayapa, al manifestarse ante la concurrencia señalo que éstos son temas por demás pertinentes dado el momento histórico que se vive, al mismo tiempo subrayo que tiene mucho que ver con lo que cada una de las personas realiza diariamente, “debemos ser conscientes de la necesidad de que cada uno ayude a reducir estos efectos medioambientales, como universidades debemos asumir la responsabilidad de nuevo conocimiento en el tema y difundirlo”…ver para comentar

ROSY URBINA AGRADECE PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA…

La alcaldesa electa Rosa Irene Urbina Castañeda en uno de sus primeros mensajes que dio a los electores inscribió en sus redes sociales: “Estoy muy agradecida por la confianza que nos expresaron el 6 de junio. El triunfo es de todos y de cada uno de quienes sueñan con lo mejor para Tapachula. Así mismo subrayo que, la campaña fue una maravillosa oportunidad de estar con la gente, vivir sus problemas y reafirmar que debemos que poner nuestro empeño, capacidad y corazón para resolver tantas necesidades. Y remarco solo les digo que estamos juntos…Sigamos adelante…sin comentarios

EXITOSA PARTICIPACION DEL FISCAL OLAF GOMEZ EN REUNION DE TRABAJO…

Luego de sostener una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, con integrantes del Programa Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos en México, el fiscal general de Chiapas señalo que esa reunión se llevó a cabo con la finalidad de verificar los avances de implementación del ePenal en Chiapas, como parte del programa Justice Operators Key Performance Indicators Solution Development, al mismo tiempo informo Gómez Hernández que estuvieron presentes en esa reunión de trabajo el Coordinador del Programa Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos en México, Noah E. Buzz; el Director General de Tecnología en Sistemas de Apoyo, José Eduardo Rodríguez Poo y la Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de las Reformas Constitucionales del Poder Judicial y enlace estatal de coordinación interinstitucional para la implementación del Sistema ePenal, Karla Quiñones Rodríguez. El funcionario estatal agrego que es destacable la firma determinación de implementar de forma eficaz el Penal en el estado de Chiapas. Más adelante subrayo que desde la entrada en vigor del acuerdo para la interoperabilidad del Sistema ePenal con el sistema de denuncias de la Fiscalía, el Sistema Integral de Justicia Estatal, conocido por sus siglas SIJE, desde el 02 de abril del presente año, a la fecha se han realizado 333 solicitudes a través de la interoperabilidad del sistema SIJE – ePenal. El encargado de impartir justicia en esta entidad añadió que la Fiscalía General mantiene la interoperabilidad con todos los operadores del Sistema ePenal, mediante el cual las solicitudes de abogado defensor, las valoraciones psicológicas y victimológica, las evaluaciones de riesgos y las puestas a disposición se hacen de manera electrónica. Cabe destacar que, durante la visita de verificación, los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, presentaron los avances de cumplimiento de la implementación del Sistema ePenal en el Área de Atención a Víctimas; en tanto que la comitiva de la Embajada americana destacó la importancia de las tecnologías de la información en los procesos del Sistema de Justicia Penal como herramientas que apoyen a hacer más eficiente y más rápido dichos procesos. También es perentorio dar a conocer que el fiscal general destacó la presencia del Fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes, entre otros…ver para comentar…Amigo lector, por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK