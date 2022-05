Albertano regresa contagiado de Nueva York

#ALBERTANO REGRESA CONTAGIADO DE NUEVAYORK. No cabe duda que “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”. Es decir, los prófugos de la justicia, que con todo y la orden de aprehensión ocupan cargos en el gobierno del Bebesaurio Barbosa en Puebla, con apenas unos meses, ya están dedicados al disfrute del presupuesto. Resulta que, desde el Colegio Andes, un colegio” fifí,” en donde estudian los “juniors” de Set Yassir Vázquez, mejor conocido como “Albertano” reportan que luego de un “puentecillo” que decidieron disfrutar el ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, su esposa, hijos y suegros del 13 al 16 por Nueva York, regresaron contagiados de Coronavirus. Desde luego la familia ha terminado por propagar el virus en los dos choferes que ocupa el “influyente” subsecretario del transporte. Ahora el problema es que el propio gobernador Barbosa no encuentra una gallinita de rancho, para mandar hacer el caldito, y menos el chilito de Copoya que tanto le gusta a Set Yassir, para curarlo. Con esto queda claro que también a “los pobrecitos” que viajan a Nueva York” puede contagiarlos el coronavirus. Por lo pronto Albertano tendrá que ser declarado en cuarentena con toda su familia y choferes.

#NO SE VALE TOMARLE EL PELO A UNA DAMA. En tiempos en que se promueve el respeto a los derechos de la mujer, no se vale tomarle el pelo a una Dama. A la compañera periodista Mary José Díaz Flores le ofrecieron una sociedad. Le dijeron que eran sus amigos y luego se comportaron como verdaderos “patanes” miembros de la banda Timbiriche que está en estado de indefensión. Por eso no hay que confiar en quienes dicen ser caballeros y amigos, por que luego quedan mal. Ofrece Mary José, y con toda razón, que, si sobrevive a este mes de contingencia, habrá de contar algo más. Aunque los nombres de los “amiguis” ya circulan entre los que conocen esta historia. Uno de ellos, sobre todo, es todo un personaje sacado de los corridos de narcos. Par de pillos que le bajaron el cielo y las estrellas. La duda, pregunta el metiche, es ¿a quiénes se referirá Mary José?

#ISMAEL BRITO Y LAS CAMPAÑAS ALIMENTARIAS. Más de alguno de los que quedan por ahí desperdigados y que se identifican con la versión cuchufleta de “Avanza A.C”, se sintieron contentos al enterarse que sería el secretario general de gobierno, Lic. Ismael Brito Mazariegos, el responsable de coordinar en representación del gobierno del estado, las campañas de apoyo alimentario. De pronto imaginaron que serían llamados para aprovechar “la amistad” con el secretario de gobierno y de paso como en otros tiempos hacer “su propia campaña”, desde luego que falta que Brito Mazariegos lo permita. Sobre todo, ahora que los conoce muy bien.

#HUGO PEREZ PROMUEVE OPOSICION EN SANCRISTOBAL. Parecen los tiempos de siempre en San Cristóbal de las Casas. Ahora Hugo Pérez, ex diputado local, a quienes los coletos conocen perfectamente, viene utilizando a su esposa, actual regidora por el Verde, para que se asuma como verdadera “opositora” y caliente el ambiente con berrinches en favor del “tal Hugo”, porque de esta manera pretende según sus cálculos, impulsar su candidatura a la presidencia municipal para el ciclo siguiente. Pronto se verá que tantas canicas tienen para ver si les alcanza. ¡újule!

#POSPONEN PERIODO DE SESIONES EN EL CONGRESO. Dadas las actuales circunstancias, los legisladores locales tomaron la determinación de posponer el período ordinario de sesiones hasta para el 2 de mayo. Pendiente en la agenda ha quedado la publicación de la Ley del Instituto Estatal de Acceso a la Información, la Convocatoria para abrir el registro para la nominación de Comisionados y desde luego la elección de Comisionados. Esta vez se espera que todo sea transparente y no se pretenda imponer a los “cuates”. Es una buena oportunidad para fortalecer a las instituciones del nuevo siglo.

#LOS “NEGOCIOS” Y LA REPEPENA EN LA SCT CHIAPAS. Para el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rigoberto Coello, no hay emergencia y mucho menos pandemia. Lo fundamental para el estimado Rigo es que “la caja registradora suene” y lo haga muchas veces. Ya está convocando a sus amigos constructores, para hacer licitaciones a modo y pueda otorgar obras, como las que ahora disfrutan constructores del pasado reciente. Lo importante es hacer negocios, como se dice, que “suene la caja registradora”. Lo demás no importa. Unos a la pena y otros a la repepena.

#TAPACHULTECOS PIDEN LA APERTURA DE HOSPITAL DEL IMSS. Diferentes sectores de la población tapachulteca han comenzado a demandar la intervención del Maestro Zoé Robledo Aburto, para que se ponga en marcha el Hospital del IMSS. Es urgente dada la necesidad que existe en la región. Si acaban de inaugurar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hospital más modesto en Oaxaca, se preguntan la razón de seguir en la espera del hospital de Tapachula, que generaría mayor atención a un gran número de beneficiados. Saludos al Maestro Zoé.

#CORRUPTO Y DESLEAL CERCA DEL DR.CRUZ CASTELLANOS. ahora resulta que alguien cercano al equipo del Dr. José Manuel Cruz Castellanos, se ha estado dedicando a pasar “la charola”, como lo viniera haciendo desde el 2018. Recomiendan al titular de salud que revise, porque le podría traer dolores de cabeza en el futuro. Disfruta de un buen cargo y se dice que hasta es carismático. Pero eso no le quita lo corrupto y desleal. Habrá que investigar.

#AEROPUERTO PUERTA DE ENTRADA DEL CORONAVIRUS. Por lo visto la falta de una debida estrategia de filtros y controles en el aeropuerto, han convertido al Ángel Albino Corzo en “una verdadera puerta de entrada del coronavirus”. Por ahí entró la primera persona, procedente de Italia, que luego diera positivo al coronavirus. Por esta puerta han seguido entrando muchos otros sospechosos de estar infectados. Luego extranjeros y ahora hay temor de una seria propagación en las colonias campesinas cercanas al aeropuerto, en donde viven trabajadores de la terminal. Si esto se confirma, será uno de los peores descuidos atribuibles a quienes están operando la estrategia y deberán ser responsabilizados. En Chiapas no hay hasta ahora coronavirus. Todos los contagiados están llegando del extranjero y luego propagan al virus.