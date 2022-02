Alcocer y López aterrorizados

Poder y Dinero

Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula.

John Kenneth Galbraith (1908-2006), economista estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

Ante la irremediable llegada de la “segunda ola” de la pandemia por Covid-19, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador es optimista ante la pandemia. Se entiende ya que el líder siempre debe demostrar confianza en los momentos más adversos de las batallas.

Sin embargo, en forma secreta su equipo en la Secretaría de Salud, en medio de un completo desorden en las tropas, trata de retomar la calma. Saben que lo que ocurre en Europa, repercutirá en el país y las consecuencias serían devastadoras.

Los resultados, donde el oficialismo llega a extremos de ocultar por semanas el número de muertos por coronavirus y a los contagiados los envían a sus casas donde mueren “por causas naturales” pese a los síntomas. Claro, los más pobres.

Europa con 750 millones de habitantes tiene 250 mil muertos. México, con 130 millones, está en los cien mil decesos. Nuestro país con 5 veces menos habitantes tiene 5 veces más de muertos y muchísimo más de contagiados.

Esto, pone en pánico al secretario de Salud, Jorge Alcocer y a su protegido, el subsecretario Hugo López. Saben que la segunda ola que vive provocará una gran pérdida de vidas y los contagios dejarán secuelas en la salud de cientos de miles.

Pero, aunque sean necios en sus estrategias, es muy claro que aprenden que deben preparar los hospitales, medicinas y el personal médico. Por ello, empezaron a hacer convenios con hospitales privados con el fin de amainar los efectos.

Los daños en salud repercutirán en la economía y, en ese aspecto, no saben cómo aplicar medidas para evitar el dolor de la comunidad al verse sin empleo y sin alimentos.

No quiero pecar de optimista; no soy político. Lo que veo es pánico escénico y sus políticas de salud y económica, han sido un fracaso. Hay 8 Estados con riesgos de rebotes, ¡ya! Si el piloto no sabe a dónde ir, el avión podría estrellarse.

PODEROSOS CABALLEROS

TERRORISMO FISCAL

La oposición no pudo contrarrestar la estrategia del gobierno de Morena para evitar acciones terroristas contra el contribuyente. Pagar impuestos, en México, es un pecado perseguido por la Santa Inquisición Morenista. Ahora hasta permitieron los empleados del fisco para grabar y tomar fotos de las visitas domiciliarias. La Corte tomó la decisión que esas medidas son anticonstitucionales, pero para el SAT todo. Si un político se roba dinero, sólo una amonestación y una sonrisa de “usted disculpe”.

FIDEICOMISOS

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, prometió que el dinero d ellos fideicomisos que desaparecerá el Legislativo, se entregará al Gobierno Federal y se destinará a los destinatarios. ¿Quién garantiza que así sucederá y que no lo usarán para otros fines? La palabra de un funcionario de segundo nivel, no es suficiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

THE DOLPHIN COMPANY

En Cancún, los hábitats, parques y atracciones de The Dolphin Company, que está bajo el liderazgo en América Latina de Alfonso Delgado, recibieron certificaciones por el compromiso con sus asociados, la excelencia en el servicio y el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud ante el COVID-19. De esa forma, aseguran seguridad sanitaria para los visitantes, colaboradores y especies a su cuidado.

