Ronda Política

Víctor Lara

Auditorías a César Espinosa ex líder del PRD

Entrevista con el presidente del CEN del PRD

Agradezco la entrevista que me permitiera hacerle a Ángel Clemente Ávila Romero, conocido como Ángel Ávila Romero, Politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual Presidente interino del Partido de la Revolución Democrática

Víctor. – Hola que tal, ¿cómo está señor Ángel?

Ángel. – muy bien Víctor y tu ¿cómo estás? buenas tardes.

Víctor. – bien gracias todo bien por acá por Chiapas.

Ángel. – qué bueno te mando un saludo hasta allá.

Víctor. – gracias oiga pues aquí fue recibida la noticia de la destitución de césar fue recibida con beneplácito con alegría por la militancia que ya exigía su salida desde hace poco más de 3 años que él lo habían intentado removerlo y sin embargo por razones ajenas a la militancia pues él seguía haciendo de las suyas aun cuando se han instaurado en su contra muchas averiguaciones previas, muchas quejas ante el Cen nacional y hasta ahora que bajo su mando el Cen nacional pues se le da entrada y no sólo se le da entrada sino que se actúa con un manotazo Democrático verdad por decirlo así.

Ángel. – Era necesario.

Víctor. – Sí muy necesario sin embargo él se resiste, el día de ayer emitió un boletín de prensa en el que da a entender que incluso el Cen del PRD nacional le hace un reconocimiento desde el momento en que él sigue en esa comisión permanente, que va a convocar a las elecciones de la nueva dirigencia él se erige como un gran líder estatal y niega que se vayan a realizar algunas auditorías. Cuál es su opinión don Ángel.

Ángel. – primero quiero decirle que efectivamente que si en verdad hubiéramos estado contentos con el trabajo que venía desarrollando en su presidencia Cesar Espinosa, pues el comité ejecutivo nacional no hubiera tomado por decisión de la mayoría de los miembros esta acción, es decir hubiéramos mantenido a Cesar en el cargo como él dice, la realidad es que no estábamos satisfechos por el gran abandono que tenía el PRD en Chiapas y por eso se tomó la decisión de destituir y de nombrar una dirección diferente a la de Cesar Espinosa, el digamos sigue formando parte de estos 5 pero hoy las decisiones se van a tomar por mayoría de estos 5 miembros, es decir hoy no hay la figura del presidente, no existe, hoy se van a tomar las decisiones por fin en el PRD Chiapas de manera democrática con el voto de cada una de estas 5 personas, entonces debe de quedar claro, no existe más la figura del presidente estatal del PRD Chiapas, Cesar Espinosa ha dejado ese cargo y las otras 2 resoluciones que se han querido esconder, es que en primer lugar el comité ejecutivo nacional atraerán las finanzas es decir hay una intervención de la diligencia nacional a las finanzas estatal principalmente para llevar a cabo una auditoria de manera puntual de los últimos 3 años de como se ha utilizado los recursos del partido en el estado y en unas 3 semanas a 1 mes estará lista la auditoria y pues daremos a conocer sus resultados, si hubo malos manejos dentro de la estructura de finanzas en el PRD Chiapas, y por supuesto que serán denunciados y sancionados.

Víctor. – El PRD en Chiapas tiene una larga historia, una historia de conquistas, una historia democrática, tan es así que el gobernador actual pues salió de las filas del PRD y ese PRD que estaba conformado por aquellos fundadores de los cuales tengo entendido que ya no queda uno por qué César Espinoza fue el encargado precisamente de tratar de acabar con esa estructura del partido en Chiapas se bronquio con todos los grupos, con todas las tribus y se quedó él solo, realmente se quedó solo. Hoy tiene una tarea muy fuerte el PRD en Chiapas para poder reconstruir, para poder tener esas, esa vigencia y esa calidad moral de poder jalar nuevamente a esos cuadros tan valiosos que aún están por ahí, que estaban a la espera y creo que éste es un momento que pudiera ser muy importante para la vida democrática del estado de Chiapas a través de del PRD.

Ángel. – creo que hoy es momento de que los militantes se vuelvan a adueñar del PRD en Chiapas, hoy es un momento de renovación absoluta, tanto de cuadros nuevos o añejos, hoy creo que tiene que resurgir esa militancia perredista que está presente en todo el estado de Chiapas, que no veía espacio de participación en el partido porque el partido estaba secuestrado y que hoy, creo yo, se abre una ventana de oportunidad, nosotros de la diligencia nacional vamos a acompañar estos esfuerzos de las compañeras y compañeros del estado de Chiapas, vamos a acompañar este proceso de renovación en el mes de agosto y esperamos que se dé en las mejores condiciones, hoy creo que es momento de que el PRD vuelva a convertirse en una alternativa política de los chiapanecos, hoy vemos que las cosas no están bien en el estado ni en el país y creo que esto es una responsabilidad del PRD de poder ser esta opción en el estado de Chiapas, yo estoy seguro que no la van a desaprovechar, que la verdaderas militancia van a regresar al PRD y que nos va a ser muy competitivos para el 2021.

Víctor. – veo, avizoro que el PRD en Chiapas se va a fortalecer de manera democrática y es como usted bien lo dice, es muy necesario en estos tiempos, tanto en Chiapas como a nivel nacional.

Ángel. – Es correcto Víctor, yo creo que hoy el PRD está en un Proceso de renovación importante a nivel nacional, hoy hay nuevos cuadros, nuevas generaciones, hoy también hay que reconocer que la sociedad ha cambiado, es decir hace 31 años fundamos el PRD y algunos éramos muy pequeños y hoy creo que esas grandes figuras que hicieron posible el partido de revolución democrática hoy ya no están, hoy creo que le toca a estas nuevas generaciones, cuadros jóvenes con ganas con energía que sepan además desentrañar esta nueva sociedad que estamos viviendo en México si hay algo me queda claro es que la sociedad de hace 30 años ya no es la misma, entonces el PRD tiene que cambiar con esa sociedad para poder representar los intereses legítimos de la mayoría de los ciudadanos, nosotros vamos a renovar en el estado de Chiapas y a nivel nacional en agosto porque queremos presentar al partido de la verdadera izquierda, nosotros creemos que Morena a quedado lejos de este llamado, que Morena ha traicionado los principios de izquierda, ejemplos hay muchos desde el sometimiento de la política exterior de México a Donald Trump a EEUU, desde la violación del estado laico cuando el presidente otorga concesiones a grupos evangélicos, desde poco apoyo a presidentes municipales en el presupuesto, poco apoyo al campo, poco apoyo a los indígenas, desde que el presidente no quiere ver este movimiento feminista importante en contra de la violencia a la mujer, donde no estamos viendo resultados ni en materia de seguridad, ni en materia de salud ni en materia ecológica, entonces el país no va a ir en ningún sentido, entonces creo que es obligación del perredismo convertirse en el representante de las demandas de los ciudadanos y poder llevar esa voz a la cámara a la representaciones políticas a los gobiernos municipales y eso es lo que vamos a intentar Víctor en el 2021.

Víctor. –Pues esperemos que así sea y le auguramos una nueva forma de hacer política a nivel nacional al PRD, veo que ha a estado muy activo en las redes sociales en el tema de la visita del presidente a estados unidos, realmente sí; se comparte aquí en Chiapas, es una humillación ese viaje.

Ángel. – Correcto Víctor, es una humillación para los mexicanos cuando un presidente como Donald Trump que se la ha pasado tocando a México como país, construyendo un muro que divide naciones en lugar de construir puentes, un precedente que la agarra contra los migrantes y todo el mundo sabe que en estados unidos la mayoría de los migrantes son mexicanos o de origen mexicano, entonces es increíble como un presidente que se dice de izquierda va a ir a apoyar en su campaña presidencial de reelección al peor presidente de los Estados Unidos, por eso digo que es un humillación, ya de por si estamos humillados frente a los Estados Unidos, ya les hacemos el trabajo sucio, lo que ni siquiera los presidente del PRI en su momento, sumisos a los intereses de los Estados Unidos lo hicieron de manera tan abierta, hoy López obrador pide que México haga un muro y que México lo pague y efectivamente es lo que estamos haciendo, hoy López Obrador es la principal pieza de ayuda a Donald Trump, hicimos un muro de 27mil miembros de la guarda nacional, que en lugar de estar combatiendo el crimen organizado en todo el país, están deteniendo migrantes pobres de los países centro americanos, entonces está claro que le estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos y ahora no solo eso, aparte de hacer el muro y pagarlo porque nosotros pagamos a los miembros de la guardia nacional y además están en el abandono los centros del instituto nacional de migración, se violan los derechos de los migrantes todo el tiempo, aparte de eso ahora le vamos a echar porras a este presidente, entonces creo que es una decisión que pone a México de rodilla, que es un insulto para los mexicanos, pero finalmente el presidente está sometido a los dictados de Donald Trump, por eso cuando decimos que Moreno no es un gobierno de izquierda nos referimos a eso, no nos referimos al discurso que lanza López Obrador todos los días en la mañanera, que si se preocupa por los pobres, por la desigualdad, etc. Lo decimos por los hechos en los hechos ni se preocupa por los pobres, ni le interesa que los mexicanos pierdan el empleo, hoy vemos en esos hechos que estamos sometidos a los estados unidos, entonces, creo que es una mala decisión, ojalá el presidente corrija, aún tiene tiempo, pero conociendo la enorme soberbia que tiene el presidente de la república no creo que cambie de decisión.

Víctor. – Comparto tu idea Don Ángel, pues ha fallado muchísimas cosas y para variar, también la política externa, también ha fallado.

Ángel. – Estamos entregados, no hemos tenido puentes con Centro América, no hay multilateralismo, el presidente no sale del país y ahora resulta que la primera visita va hacer para apuntalar a la campaña de Donald Trump, hoy creo que el presidente ha dejado perder esa tradición de la política exterior mexicana que era reconocida a nivel mundial por sus distintas posiciones y hoy pues estamos sometidos, somos un peón más en la geopolítica de los estados unidos.

Víctor. – Pues le agradezco mucho Don Ángel que me haya aceptado esta entrevista, considero que fue muy oportuna para poder aclarar aquí unas paradas en Chiapas y para que esa farsa de Cesar quede ya, sino en el pasado, pero que si; los militantes se den cuenta que hoy tienen otra nueva oportunidad en el partido que los vio nacer en el PRD.

Ángel. – Es correcto Víctor hay que decirles también que es lo que paso a la militancia del PRD, porque fue la decisión que se tomó, que acciones siguen y que nadie quiera engañar las decisiones que toma el comité ejecutivo nacional en beneficio del partir de la militancia, entonces efectivamente ya no existe esa figura del presidente, no hay ningún reconocimiento a esa labor que el dice, sino al contrario, hay una investigación, hay auditorias y esperemos que las cuentas estén claras en las finanzas de Chiapas.

Víctor. – Ok pues muchísimas gracias y que tenga usted muy buenas tardes Don Ángel, un gusto haberlo saludado.

Ángel. – Gracias, aquí estamos para lo que se te ofrezca sale.

Víctor. – Muy amable muchas gracias.

Ángel. – Que este bien hasta luego

Víctor. – hasta luego.

Así es como Ángel puso en su lugar al soberbio y corrupto de Cesará Espinosa quien da patadas de ahogado en PRD, para su sorpresa los tiempos ya no son los mismos y los actores del gobierno ya son otros, lo peor sus enemigos políticos. . . Bueno nos vemos en la próxima si Dios quiere, cuídense y cuidémonos… recuerda solo para tus ojos.