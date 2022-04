Asesoría Legal

Cambiar De Gasolina A Gas Es Respetar El Medio Ambiente

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El planeta lo tenemos súper contaminado, de alguna u otra manera nos estamos acabando nosotros mismos el lugar que habitamos, somos totalmente unos depredadores, lamentablemente gobierno en lugar de promover la migración de gasolina y diésel a gas natural o gas LP prefiere tener como objetivo el tema más antiguo que todos los políticos usan en su publicidad barata, la inseguridad, eso siempre va a existir, sin embargo, en relación a los que prestan el servicio de transporte público deben migrar inmediatamente de gasolina y diésel a gas natural, no habría tantas enfermedades en las personas y la pandemia que azota actualmente el mundo entero no habría hecho tanto efecto si las personas estuvieran más sanas, de una u otra manera es importante la vida sana de las personas, para ello, es importante, súper importante que los titulares de Movilidad de todos los Estados de México impongan ya como requisito que la unidad que vaya a prestar servicio público haya migrado de gasolina o diésel a gas, con lo anterior se considera según un estudio de MERCADOTECNIA DE MEXICO el medio ambiente evitaría contaminarse hasta en un 95 % por lo tanto, las personas de igual manera tendrían una vida más sana, debemos respetar el medio ambiente, no es un asunto de tema político, es un asunto general y de respeto al mismo planeta, hay que cuidar donde vivimos y debemos colaborar para seguir contaminando, ¿Qué mundo le dejamos a nuestros hijos? ¿Uno contaminado? La vida máxima de una persona oscila entre los 70 y 85 años de edad, siendo que sin tanta contaminación podría llegar a vivir hasta más de 100 años, vivir saludablemente es en toda la extensión de la palabra, se trata de los bebés, niños y niñas, dejarles un mundo limpio sin tanta contaminación, sin que ellos se encarguen el día de mañana de diseñar otro programa distinto al hoy no circula, hay que eliminar el programa de hoy no circula debido a que solo se presta para actos de corrupción por parte de elementos de vialidad, es importante ya debatir en el Congreso de la Unión el implementar la Migracion de gasolina a gas, no importa si el gas es natural o LP, ambos, no contaminan el medio ambiente ni tampoco son flamables en vehículos, se ha dado platicas y se sabe la mecánica de un choque, no sería explosivo como la gasolina, el medio ambiente que respiramos está totalmente contaminado, es más, no habría siquiera ruido de parte de las unidades automotor, es importante migrar de combustible, las personas de la tercera edad en las ciudades del país no viven más allá de 85 años debido a que su ambiente está muy contaminado como la Ciudad de México y su zona metropolitana que tuvieron que incorporar un programa del hoy no circula que no sirve para nada en las personas pero que si sirve para actos de corrupción, migrar de combustible es volver a retornar los pajarillos y otras aves, precisamente porque no estaría tan contaminado el medio ambiente, el inculcar respeto de los niños al medio ambiente hay que poner de una vez el ejemplo, las autoridades de movilidad no pueden ni deben extender un permiso para autorizar a una unidad migrar de gasolina a gas natural o LP, al contrario, Movilidad y la SCT deben apoyar en todo lo que se pueda para que las unidades del transporte público migren en definitivo a gas natural o LP, por el bien de todos, tener un paisaje limpio es vivir mucho más, no seamos egoístas ni pensemos únicamente en nosotros, pensemos en el mundo tan contaminado en el que vivimos, personas particulares y prestadores de servicios de pasajeros, Movilidad ni Autotransporte Federal de la SCT de cada Estado deben poner trabas a los transportistas para que migren de combustible, para los empresarios transportistas es mucho mejor porque solo gastarían el 50% de dinero en gas que gastar en gasolina, pero, antes que todo ello, respetemos el medio ambiente.