Víctor Lara

Chiapas en el ranking de los estados más seguros

La vaca se va con los becerros

Muchas entidades federativas están batallando no solo con la pandemia sino también contra la inseguridad, flagelo social que no descansa para nada en ningún lugar.

Aquí en Chiapas se escribe otra historia en ese rubro, pues a nivel nacional, Chiapas se encuentra entre los estados con menos actos delictivos de alto impacto como lo son los robos, secuestros y homicidios.

Según el informe mensual de:

La Estrategia Nacional de Seguridad presentada cada mes por el titular de la SSPC, Alfonso Durazo así lo arrojan. Son datos que fueron recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de mayo de 2020.

Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, realizada en el estado de Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, presentó el informe mensual de la Estrategia Nacional de Seguridad, donde mencionó que Chiapas se encuentra entre las entidades con menor número de homicidios.

Durazo Montaño dio a conocer estos datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de mayo de 2020, en los que por entidad federativa en cifras absolutas y en tasa por cada 100 mil habitantes, refleja que Chiapas está entre los más bajos en dicho delito, junto a Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Durango, Nayarit, Querétaro, Coahuila e Hidalgo.

Además, Chiapas se ubicó como uno de los estados con menor impacto en robo de vehículos, así como Yucatán, Campeche, Nayarit, Coahuila, Colima, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Zacatecas.

El titular de la SSPC señaló que en lo que se refiere a secuestro, se recibieron números altísimos a nivel nacional en diciembre de 2018, “y tiene evidentemente una caída muy importante. Aquí la Comisión Nacional Antisecuestros está jugando un rol extraordinario de coordinación con todas las unidades estatales antisecuestro”.

Respecto a este delito, en cifras absolutas y tasa por 100 mil habitantes, Chiapas nuevamente está entre los más bajos, junto a Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Coahuila, Colima y Sinaloa.

En cuanto a robo total, que abarca robos a casa habitación, autopartes, transportistas, vehículos, a transeúntes, negocios, ganado, entre otros, dijo que hay una tendencia a la baja en el país. Por entidad federativa, Chiapas también está dentro de los más bajos, al igual que Yucatán, Nayarit, Campeche, Tlaxcala, Coahuila, Colima, Sinaloa, Baja California Sur y Guerrero.

Alfonso Durazo enfatizó que la Estrategia Nacional de Seguridad es un trabajo permanente en el que se suman y alinean los recursos del Estado mexicano en su conjunto, cuyos resultados son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno: “Juntos, Gobierno Federal, estados y municipios, estamos logrando resultados en el abatimiento de los delitos más significativos”.

Así que Chiapas sigue siendo un referente en materia de seguridad, como resultado de las estrategias implementadas por el Fiscal General quien por cierto está en cuarentena domiciliaria, sin dejar de mencionar la gran labor que viene realizando Sergio Aguilar en el Secretariado, ambos bajo la batuta del ejecutivo desde la mesa de seguridad día con día.

Y en relación al otro problema internacional, pero que tiene repercusiones e impacto en los Chiapanecos, es en el ramo de Salud, el Tabasqueño que despacha como secretario, realmente no ha hecho bien su tarea, pues no solo es administrar una dependencia, también es necesario tener una buena relación sindical, ya que el sindicato es un contrapeso, en el cual si no hay un entendimiento cordial, habrán muchas pugnas y controversias, precisamente es lo que le ha estado pasando, no ha sabido tender puentes de entendimiento y le estalla seguido una pequeña bomba, en diferentes hospitales de distintos municipios, ayer fueron dos inconformidades presentadas en dos hospitales de Tuxtla Gutiérrez.

Así mismo las redes sociales dieron cuenta de un caso doloroso en la que una persona transmite en vivo la muerte de su padre, toda vez que según lo narrado le negaron la atención médica, incluso dijo que no le brindaron ayuda ora bajarlo del vehículo en alguna camilla, que los mismos familiares lo bajaron.

Sin embargo, más tarde vino el revire del secretario al decir en un boletín de prensa, que cuando el paciente llegó a la clínica ya estaba sin vida, de la misma manera dijo que el hospital tiene la capacidad de atención a enfermos de COVID, pero en el video se ve lo contrario.

No debe olvidar el secretario que no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco podemos soslayar que ese hospital continuamente se ha manifestado por falta de insumos y medicamentos, incluso se ha dado cuenta de ello en los noticieros a nivel nacional.

Al paso que va el secretario le puede reventar el asunto en sus manos, por no buscar alternativas que permitan tener una buena relación con el sindicato y con la base trabajadora.

Es fácil asumirse en víctima y argumentar que se manifiestan los flojos y guevones, no señor, debe atender la problemática, se llevó la vaca, se llevó también los becerros.

La secretaria no solo es la pasarela de las conferencias, ni buscar los reflectores, también es entrarle a los problemas laborales y sindicales, hay que atender el rezago con los servidores de la salud, tiene que dignificar el trabajo de ellos, son sus compañeros de trabajo, no son sus enemigos.

Cuidado secretario se puede usted llevar entre las patas de los caballos desbocados al señor gobernador, por lo que se ve el confía en usted, en sus acciones y en su trabajo, pero está usted en arenas movedizas, por qué usted no ha procurado crear un piso parejo.

Ojalá la cordura, la sapiencia y la responsabilidad de su cargo lo hagan replantear su actitud y desempeño, el tiempo lo dirá y dictaminará.

Lo cierto es que el ejecutivo hasta donde cree en sus colaboradores, hasta donde los apoyará en el quehacer y desempeño público, aún no ha realizado sus cambios en áreas importantes de impacto no solo político, sino social, ya casi entramos a temporada electoral, ya casi estamos a la mitad de su periodo, es justo y necesario una oxigenación, aunque cómo está de caro el oxígeno, quien sabe si quiera entrarle…

Lo que ha venido haciendo el ejecutivo por Chiapas, aún con las limitaciones económicas y financieras es bastante bueno, ojalá y siga así, que aproveche el afecto y cariño que le guarda el Presidente, no podemos olvidar que él dijo que sería el sexenio del sureste y hasta ahora el Peje nos queda a deber, Don Rutilio puede pasar a la historia como uno de los mejores gobernadores que hemos tenido, seguro estoy lo hará, antes de pensar en la sucesión debe pensar en dejar un buen legado, es un hombre de bien. El cariño y apoyo de su pueblo lo tiene, se lo ha ganado… Bueno nos vemos mañana si Dios quiere, cuídense y cuidémonos… bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

