Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Con la vara que mides

En la administración del presidente López Obrador no hay semana que se vaya en blanco por falta de noticias que, por su importancia o escándalo, levantan vientos a todo lo largo. Esta semana le tocó a la que bien podríamos nombrar la boda del año, no porque fuera tan ostentosa como la de César Yáñez, colaborador cercano al presidente y narrada extravagantemente por la revista Hola en la recién anunciada austeridad republicana del 2018. La boda de Santiago Nieto se convirtió en la boda del año por el escándalo mediático producto de la imprudencia de dos de sus invitados. Nunca imaginó pasar su Luna de Miel como desempleado el ex director de la UIF, casarse le costó su renuncia de la 4T porque se casó en el extranjero o por invitar a la Secretaria de Turismo de la CDMX Paola Félix o porque también invitó al dueño de un medio considerado enemigo de la 4T con el que la Secretaria llegó en avión privado y que llevaba consigo 35 mil dólares en efectivo que fueron incautados al llegar a Guatemala, lugar donde se realizaría el enlace entre Santiago Nieto y Carla Humphrey. Algunas fuentes confirman que el incidente en el aeropuerto no fue inesperado para el dueño de la aeronave como lo fue para la secretaria del gobierno de Sheinbaum, lo que pareció planeado con algún otro propósito. Tal vez también molestó a la presidencia la confirmación de que no es seguro casarse en México debido a la inseguridad y narcotráfico, o en realidad porque se hizo pública toda esta cadena de sucesos ocasionada por dos incómodos invitados por los que la pareja nupcial pagó con creces. Lo cierto es que la suma de todo lo anterior le valió al presidente la oportunidad de pedirle su renuncia en aras del proyecto de transformación que encabeza, pero en realidad ya estaba en su lista de exfuncionarios meses atrás. A Santiago Nieto le faltó humildad, creyó que podía abrir carpetas de investigación a diestra y siniestra, filtrar a los medios investigaciones para ser él el protagonista, hablar incluso de una posible candidatura para el 2024, se creyó intocable por ser uno de los más cercanos al presidente, se enemistó con el fiscal y evidenció debilidades al interior de la FGR. El poder que la UIF alcanzó no tiene precedente y su imprudencia se interpretó como la amenaza para los que disienten o son opositores. A Santiago Nieto lo cegó la confianza del presidente y creó su propia agenda, incluso la que hoy lo hace invitado a trabajar con Monreal. Es verdad que se lleva información confidencial, pero también sabe que con la misma vara que midió será medido, al exfuncionario el nuevo titular de la UIF le leyó la cartilla. Transcurre sin mayor revuelo la participación del presidente en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU de la que México es presidente. En un discurso por demás polémico, López Obrador propone que los ricos del mundo rescaten a los más pobres. Si bien su argumento sobre las causas sociales y de corrupción que llevan a la violencia no satisfizo a algunos países miembros del consejo por no ser el espacio apropiado para hacer propuestas económicas, lo cierto es que la contundencia del discurso y las críticas al organismo le ganaron visibilidad tanto a nivel nacional como internacional al margen de que sea viable o no lo que propone. No habló de seguridad siendo México quien preside el Consejo de Seguridad, lo que era de esperarse, el preocupante resultado que en materia del tema tiene en contra el gobierno de Morena, le impide hablar de estrategias eficaces para bajar el índice delictivo que no baja en nuestro país, prefirió hablar de datos que no son medibles para dar soluciones como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Sembrando Vida.

DE IMAGINARIA

En tiempo y forma avanza la construcción del AIFA, la asistencia de varios medios de comunicación invitados a recorrer las instalaciones confirma que las etapas se cumplen una a una con lo esperado.