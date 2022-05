Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Con voluntad y visión logramos hacer la autopista Tuxtla-San Cristóbal: RAG

El exgobernador del estado Roberto Albores Guillen en una de sus misivas recordó que, “Hasta antes del año 2000, el viaje de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas y en general, a los llamados Altos de Chiapas, era por una carretera sinuosa, cuyo pavimento en la época de lluvias se volvía resbaladizo y provocaba accidentes las más de las veces fatales. La travesía era de tres horas, entre curvas, angostos carriles y a los lados profundos desfiladeros”. Agregó Albores Guillen que, “El viaje era cansado y peligroso, al mismo tiempo indicó, “Desde el inicio de mi Gobierno me propuse construir una carretera moderna a la altura del merecimiento de Chiapas. Un sueño hecho realidad. Sin duda, un legado político y de cariño a mi pueblo. Es por eso que hoy amigas y amigos, -dijo- vale la pena traer a la memoria y recordar el inicio de los trabajos de construcción de esa gran carretera, el 8 de diciembre de 1999, con algunos fragmentos del discurso que pronunció el Presidente Zedillo en el acto, no tiene desperdicio: “El turismo, ustedes lo saben muy bien, aquí en San Cristóbal es una de las actividades que mejores posibilidades les ofrecen para crear fuentes de empleo; ustedes lo saben muy bien, porque tienen un patrimonio histórico y cultural y natural extraordinario, …por eso mismo, contar con mejores vías de comunicación, señaladamente hacia la capital del estado, ha sido una de las demandas más sentidas de los habitantes de San Cristóbal por muchos años …”“por eso mismo , amigas y amigos , me da mucha alegría venir ahora aquí, para poner en marcha los trabajos de construcción de la autopista de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez… Cómo ya lo comentaba el Secretario de comunicaciones y Transportes uniendo esfuerzos y recursos , los gobiernos del estado y de la república estaremos invirtiendo 92O millones de pesos, entre lo que resta de 1999 y el año 2000 para unir a estas dos ciudades por una vía moderna de altas especificaciones…Y quiero decirles, amigas y amigos , que esta obra en la cual, ciertamente, el Gobierno de la República hará un esfuerzo financiero, no hubiera podido hacerse si el Gobernador Albores,…“Quiero dejarlo muy claro : sin la voluntad, sin el compromiso, sin la visión de Roberto Albores esta obra no se estaría iniciando hoy…”. Hasta aquí los fragmentos del discurso del Presidente Zedillo, remarco el ex gobernador chiapaneco. Subrayo Albores Guillen que, era tanto la urgencia y la necesidad de esa obra, que tomamos la decisión de abrir a la circulación los primeros 25 kilómetros para vehículos ligeros -Comentó- Es importante señalar también que del presupuesto del año 2000(último año de mi gobierno) dejamos los recursos para que el próximo gobierno concluyera la obra. Se beneficiaron 275000 habitantes de los municipios de Tuxtla, Chiapa de Corzo, Zinacantán y San Cristóbal de las casas. La idea era continuar la autopista a Comitán, ojalá algún día se construya. Mi agradecimiento al Presidente Zedillo. Me siento muy orgulloso y contentó por esta obra en beneficio de mi pueblo. Que Dios bendiga a Chiapas…sin comentarios

EX EDILES Y EX FUNCIONARIOS PODRIAN PASAR EL DIA DEL AMOR EN EL AMATE

En otro tema amigo lector deja te comento, según se supo por fuentes extraoficiales la noticia que ha corrido como reguero de pólvora en las redes sociales, que la Fiscalía estatal en los próximos días podría liberar al menos 5 órdenes de aprehensión o presentación contra ex funcionarios de la pasada administración sexenal, así como de al menos 2 ex alcaldes de principales e importantes municipios de nuestro estado que al parecer cometieron desvíos millonarios al erario municipal. Según se corrió el run, run, en corrillos judiciales algunos ex funcionarios que se han sentido intocables hoy podrían ser requeridos por la justicia chiapaneca, todo ello como parte del programa cero impunidad enmarcadas en las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. de corroborarse esa acción se estará dando crédito a lo que se dice del nuevo fiscal de justicia en la entidad que llega sin compromisos y que su único trabajo es la de aplicar la ley, hacer justicia como clamor social. Bueno pues esos ex alcaldes que ya se sentían o se sienten impunes deberían buscar donde cobijarse, de darse esa noticia como verdadera queremos decirte amigo lector que al menos 2 ex alcaldes de municipios importantes y 5 ex funcionarios de nuestro estado podrían pasar el día del amor y la amistad en el Amate. Por lo que eso ediles “tentones y ex funcionarios ratas a rezarle a sus santos…sin comentarios… por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS