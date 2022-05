Asesoría Legal

Conagua

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Sin duda, muchas empresas productoras del país buscan en todo momento ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) concesiones para explotar el agua, hay empresas productoras que se ven limitadas de sus funciones debido a los trámites burocráticos que CONAGUA maneja, la mencionada dependencia pone zona de veda a algunas cuencas del país, por ejemplo, aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y que pueden ser controlados mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, más que nada es por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos, Mercadotecnia De México en Chiapas ha detectado que el año pasado se inició una disputa legislativa por los plazos de concesiones de agua, la Cámara de Diputados en lugar de realizar primeramente una investigación mercadológica prefieren actuar por simple lógica, según ellos, quieren poner candados para evitar que las concesiones de agua se usen como un negocio en lugar de un derecho, esto, lo toman como pretexto bajo ningún fundamento ni sustento para hacer cambios en la Ley General de Aguas Nacionales, con ello, lo que podría estar en juego es el número de máximo de años que se pueden entregar los permisos para explotar pozos, de alguna manera, el gobierno federal siempre va poner trabas para la aceleración de la economía del país, de igual manera se están discutiendo temas de cómo se puede traspasar las concesiones entre titulares con las mismas responsabilidades, lo más estúpido del asunto y lo digo así textualmente porque alguien está diciendo que no se active el portal de la Comisión Nacional del Agua para concesionar casi al instante, no hay fundamento, ni tampoco una investigación para llevar a cabo estas malas acciones que atentan contra los intereses de los empresarios y los cuales se ven limitados de sus funciones y con ello lamentablemente se tiene que despedir a cierta cantidad de trabajadores, no se piensa realmente en el futuro de México con estas negativas acciones, en sí, el agua es un derecho, pero algunos funcionarios de CONAGUA y diputados que no saben absolutamente nada del tema tratan de ver que quienes tramitan sus concesiones es para un bien de mercado, pero, al parecer se olvidan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual en su artículo 27 fracción 1 indica que, “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”, efectivamente y es cierto que se tiene que hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, pero, eso de negarles las concesiones a las empresas productoras y a la gente en general que quiera explotar el agua está mal sustentado, la mayoría de los funcionarios de CONAGUA solo siguen los protocolos de la dependencia, obviamente ellos no tienen la culpa, lamentablemente, no se está logrando el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en sí, a todos los peticionarios de concesiones se les debe otorgar, sin embargo, CONAGUA por lo regular casi siempre manda el resultado como “improcedente”, afectando a quien esté peticionando, se supone que a quien se le estaba otorgando anteriormente 30 años de uso de agua por medio de las concesiones solo podrán hacer uso de ella por 10 años, hay muchos ejidos y comunidades que carecen del vital líquido, y cuando en alguna de esas zonas hay alguien con iniciativa para tramitar una concesión y explotar un pozo para poder surtir agua a la gente le es negado por la misma CONAGUA, Mercadotecnia De México ha enviado un escrito al Congreso de la Unión para que la Comisión de Recursos Hidráulicos solicite la comparecencia de la Titular la Dra. Blanca Jiménez Cisneros en su momento oportuno y que explique los motivos con sustento y fundamento del porque se niegan las concesiones a los peticionarios, a sabiendas también que esto es para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, ganadería, silvicultura y demás actividades económicas en el medio rural, de igual manera, que se le haga ver a la titular Jiménez Cisneros que quienes deben ejercer cargos de dirección del agua y directores estatales de CONAGUA en cada Estado deben ser aquellos que tengan más de 15 o 20 años de servicio en la Comisión, de igual manera, poner personas externas y expertas en puestos de dirección de proyectos, etcétera, darle cabida a gente joven para que hagan carrera a lo largo de su vida ante la Comisión y posteriormente sean removidos a puestos con más responsabilidad, tal es el caso de un joven muy experto en la materia, el Ing. Abdi Aniel Velázquez, un hombre comprometido que ha auxiliado y orientado desinteresadamente en varios proyectos a muchos empresarios del país, y lo digo textualmente así porque honor a quien honor merece, sin ningún costo les ha arreglado sus proyectos para peticionar concesiones y meter proyectos para bajar recursos federales, hemos observado que los auxilia desinteresadamente y que una persona así merece un lugar en puesto de dirección de proyección o bien en alguno como Jefe de Departamento de Acuerdos y Agenda Sindical, Jefe de Departamento de Administración del Agua B, entre otros puestos que hay y que podría cubrir y sabemos de antemano que si no trabajando para CONAGUA ayuda a la gente, estando adentro sería un ejemplo a seguir, de hecho, se le hizo de su conocimiento al Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión de que personajes como el mencionado debería ocupar un lugar en CONAGUA, los usuarios estarían más satisfechos con el servicio prestado por parte de tan respetable dependencia, y si algo se va a promover en la Ley de Aguas Nacionales que sea para beneficio de mucha gente que en verdad necesita del vital líquido.