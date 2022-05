Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Cuídese: El coronavirus se cura con “Quédate en casa”.

Las recomendaciones oficiales y no oficiales es que no salga usted al menos en los próximos 20 días, y quédese en casa y los chiapanecos lo debemos saber y conocer. Si usted es padre de familia o es una persona adulta o joven debe entender que el sector salud federal a través del Subsecretario Hugo López Gatell Ramírez, fue contundentes este fin de semana y dibujo el panorama más comprometido para que nosotros los mexicanos, los chiapanecos, pongamos un mejor esfuerzo para evitar salir a las calles en estos próximos 20 días, mucho menos buscar las aglomeraciones.

Necesario y urgente que usted se forme la idea de que salir a las calles o seguir con su trajín de vida, usted puede contagiarse de coronavirus y posteriormente contagiar a su familia en su casa, por eso el papel que juegan tanto el padre como la madre, para crear conciencia del valor que en su vida por 20 días tiene al menos salvar a su familia, y que eso depende de una decisión de emergencia porque nos encontramos ante una pandemia mundial, y que no atender los llamados ahora que estamos en el mundo de la redes sociales, nos llevaría a la muerte.

En el siglo XV fue la pandemia de la peste bubónica la que puso en peligro a la humanidad y afortunadamente se logró sortear, no así con la llamada “gripe Española” que mató en los años de 1916 a más de 50 millones de seres humanos. Fueron postales de muerte que ha vivido en materia de enfermedades la humanidad, y es hasta ahora que el coronavirus (covid 19), un letal flagelo proveniente de China, ha puesto al mundo de cabeza, donde ni siquiera las grandes potencias han logrado hasta ahora hacer un frente y combatir el mal.

En países como México, donde el relajo, la chunga, la broma, el sarcasmo, el chasco o el meme, pero más el albur, lo debemos de destruir y echarlo abajo ante un escenario con estas características de epidemia donde muchos mexicanos no le damos la importancia debida mucho menos el interés y la responsabilidad a pesar de que es una atención y un llamado para salvar vidas humanas, donde se encuentra usted y su familia.

Tanto en Tuxtla Gutiérrez como Tapachula, que son digamos las ciudades con mayor volumen de habitantes en Chiapas, no se ha entendido de que el letal coronavirus, es una enfermedad que puede matar, y no solamente a los adultos mayores, sino se han dado ya en personas de 40 años que también han fallecido en otros lugares del país. Los indicadores que nos dan las autoridades federales y estatales es que el coronavirus es una enfermedad contagiosa, y que usted lo puede adquirir en cualquier lugar dela mancha urbana poblacional, por eso ese llamado de “quédese en casa” y no exponga a su familia solamente por una desinformación, renuencia o antagonismo a sus muy ideas personales que a veces cae en la necedad y estupidez humana, de que nunca se va a enfermar usted, mucho menos su familia.

Por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal de Chiapas existe el peligro, porque es una enfermedad contagiosa que le puede llegar por importación o ya también se anunciaron casos por fenómenos comunitarios. También no olvidemos que somos frontera con Centroamérica, donde nos han llegado enfermedades como el dengue, el Zika, el Chikungunya, o el cólera, y evidentemente estamos expuesto a una inoportuna importación de más de algún enfermo con el virus que cruce la frontera entre México y Guatemala.

Debemos tener conciencia y apretarnos las manos en forma de saludo, que si podemos los chiapanecos de hacerle frente a una pandemia que solamente Dios sabe porque quiso que la viviéramos las actuales generaciones después de muchos años que hubo dentro de la humanidad. Para empezar, es el momento de darle certeza de que la epidemia es real y existe, y evitar caer en la no creencia porque así lo publican otras personas cuyas ideas son intransigentes, fanáticas y testarudas y lo peor que a ellas no les va a llegar el contagio del covid 19 mucho menos a sus descendientes.

La pandemia o epidemia existe, y para ello hay que estar atento todos los días a las conferencias de prensa tanto nacional como estatal del sector salud que nos están dando el panorama crucial que se está viviendo con el coronavirus. Cerremos los oídos a esos mensajes de que no existe la enfermedad, y que es por una lucha económica financiera de algunos países desarrollados que el coronavirus existe.

Los chiapanecos debemos aprender sobre todo a partir de hoy lunes 30 de marzo, que son días aciagos y fatales por la incubación del virus según reportaron las autoridades federales, que debemos de “quedarnos en casa”, que valoremos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia en general, y que el mensaje que nos dan los expertos y conocedores debemos hacerle caso y digerir que ciertos consejos nos llevaran a que pasemos el peligro de lo que significa una epidemia que se adquiere con el contagio de otras personas y que es una enfermedad muy infecciosa y contamínate. Quédese en casa, quédese en casa, su familia se lo agradecerá. Dixe.

En Tapachula frente común contra el covid 19.

Los gobiernos federal, estatal y municipal mantienen una estrecha coordinación para atender a la población en materia de salud ante la propagación del Covid-19 en el país.

De esa manera, al realizarse la reunión interinstitucional en relación a la mesa de seguridad en salud en Tapachula, sus participantes ratificaron su compromiso para seguir fortaleciendo todas las acciones de prevención. Hicieron llamados para que los ciudadanos atiendan puntualmente las recomendaciones de las instancias competentes y no se dejen llevar por rumores.

Con la participación del secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos; el comandante de la 36ª. Zona Militar, General Vicente Antonio Hernández Sánchez; la delegada del Instituto Nacional de Migración, Carmen Yadira de los Santos Robledo y la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, se realizó la reunión en la que se reiteró la prioridad de los tres niveles de gobierno por atender el tema del coronavirus.

En ese sentido, todas las instituciones del sector se encuentran comprometidas y coordinadas tanto en la promoción de las medidas de prevención para evitar la propagación de los contagios por el virus, pero a la vez atender en su caso a quienes presenten los síntomas.

Representantes de la Jurisdicción Sanitaria VII, Hospital de Especialidades Ciudad Salud, Hospital General, entre otras instituciones, establecieron un frente común mediante el cual trabajan todos en un solo objetivo que es el de preservar la salud de los chiapanecos.

En ese sentido, la presienta municipal Urbina Castañeda, reconoció el total respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para fortalecer las acciones en materia de prevención y a la vez, estar atentos a los reportes ciudadanos y brindarles el apoyo que se requiera. Así las cosas.