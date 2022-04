De adicto a ADICTO

El gobierno totalitario de la Cuarta Transformación, elimino por mayoría del partido Morena, más de 220 organismos descentralizados, fidecomisos y fondos de diversas cusas sociales, argumentando una y otra vez, que existía en ellos un mar de corrupción, al igual, en voz de López Obrador ha dicho que las asociaciones civiles son utilizadas para corruptelas, por ello, primero, se redujo del 10 al 7 por ciento la autorización de recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, ahora con la última miscelánea fiscal, Morena estableció una serie de candados por desmotivar a que empresas limiten sus apoyos a las causas sociales, decisión, que marca un total desconocimiento, una asociación civil, no es la cueva de Ali Baba y sus 40 ladrones, no es la piñata, ni el botín, son estas asociaciones integradas por personas de buena voluntad, que encuentran eco en empresarios con espíritu solidario, socialmente, manifestado a favor de la sociedad, López Obrador, ha generalizado, que en la sociedad civil, todos son corruptos, ha señalado que en los 220 fidecomisos desaparecidos, había nidos de corrupción, lo dijo, hasta el cansancio que el Nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, había en cada esquina un nido de corrupción, después de tres años, nadie está en la cárcel por fraude o corrupción, no hay denuncias, ni en los fidecomisos eliminados, ni en alguna asolación civil, ni en ninguna de las empresas participantes en la construcción del aeropuerto de Texcoco, ahora el desprestigio y el ataque, es contra la UNAM, como lo fue y lo es, contra el INE, la clase media y el Banco de México, entre otros tantos, muchos más, , así es, será y siguiendo el criterio de un presidente mitómano, levanta falsos, que al proteger a grandes gánster de deberás como Lozoya, Romero Deschaman, Gómez Urrutia, Elba Ester Gordillo, Manuel Bartlet, sus hijos, sus hermanos, Pio y Martin, su prima Felipa y demás familiares, entre otros tantos, no es más que una clara corrupción disfrazada de impunidad y complicidad, López Obrador, juzga y actúa, como él ha sido toda su larga vida, el prototipo más claro de corrupción, se le olvido los embutes que recibieron Bejarano y Carlos Imaz Gispert esposo de Claudia Sheinbaum, quien uno de sus hijos, es nieto de AMLO.- ¿ El nepotismo, no es corrupción?

María Luisa Guisa Ortega, directora general de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), criticó este martes la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida en la Miscelánea Fiscal 2022, que limita la deducción de donativos que pueden hacer los contribuyentes, y podría afectar el financiamiento de más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil. “La verdad es que no entendemos. Esto es una aniquilación de la voluntad filantrópica de las organizaciones y de las personas. Las más afectadas son las pacientes”, señaló. Advirtió que en años recientes el gobierno federal ha eliminado apoyos y convenios con Fucam y otras instituciones. “Hemos estado con nuevas alianzas, nuevas organizaciones que quieren apoyar, pero con este golpe a la voluntad filantrópica, no sabemos qué va a pasar”, dijo. Guisa Ortega explicó que Fucam trabajaba, hasta febrero de 2019, en colaboración con el extinto Seguro Popular para atender a las pacientes, en un esquema en el que el gobierno se hacía cargo de entre 60 y 65% del tratamiento y la Fundación, del resto. El 25 de febrero de 2020, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que como la Fucam es una entidad privada que recibía dinero público como parte de su financiamiento —algo que el funcionario tachó de poco transparente e ineficiente—, el Gobierno federal ya no seguiría entregándole recursos. Hasta entonces, Fucam detectaba cada año entre mil 200 y mil 400 casos de cáncer de mama. Tras la extinción del convenio con el gobierno federal, la Fundación ya no pudo recibir pacientes y las canalizó a hospitales públicos donde, señalan, “había un claro rezago en el tratamiento, muchas veces las rechazaban por haber tenido parte de su tratamiento en Fucam, luego se sumó la pandemia” y muchos hospitales se convirtieron en centros Covid. “Estas mujeres, además de la angustia del cáncer, también vivieron la angustia de no tener un tratamiento porque no se les estaba atendiendo. Muchas regresaron y ahora enfrentan el problema de tener que pagar sus tratamientos, que antes recibían en gratuidad”, advirtió la directora de Fucam. Añadió que, debido a la pandemia, el confinamiento y los esfuerzos canalizados en la atención a la Covid, las detecciones de cáncer de mama disminuyeron el año pasado en México. Durante ese tiempo, la Secretaría de Salud disminuyó en 40% la exploración clínica de mamas y en 50% la realización de mastografías. “La pandemia provocó que hubiera menos detecciones, pero eso no quiere decir que hubiera menos cáncer. Lo que va a pasar es que, en lugar de los 29 mil casos detectados el año pasado, el próximo año se prevé que se detecten 36 mil nuevos casos”, señaló Guisa Ortega. Esto implicaría un aumento de 24% en la detección de esta enfermedad. En México, cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama. Es una enfermedad curable si se detecta a tiempo y la autoexploración es una de las mejores formas de prevención.

De un plumazo elimino las guarderías infantiles

Esta es la nota: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la eliminación del programa de estancias infantiles y la limitación de las ayudas económicas destinadas a los refugios para mujeres víctimas de maltrato. La justificación del Gobierno ante estas nuevas medidas considera que tanto las estancias infantiles como los refugios de mujeres operaban con irregularidades, lo que se traduce en el desvío de recursos y corrupción. Ambos programas habían crecido como servicios privados paralelos a la red gubernamental con recursos públicos y al amparo de organizaciones de la sociedad civil Tras cumplirse los 100 días de mandato, López Obrador ha asegurado sobre la decisión que «en cosas de este tipo no voy a cambiar, no voy a ceder. Tengo que ser estricto y no hacer excepciones» Ahora, los padres y madres solteras, así como los tutores legales, van a recibir por cada menor de seis años 83 dólares cada dos meses para sufragar los gastos de una guardería. Esto implica el fin de las 43.000 estancias que recibían 50 dólares

mensuales por cada niño inscrito. -Respecto a las decenas de organizaciones sociales, ahora no van a poder contar con el dinero público con el que llevaban a cabo los diferentes programas, entre los que se encuentran los de protección de mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, a través de la red social Twitter ha contradicho las palabras de AMLO asegurando que no se van a retirar los «apoyos a refugios para mujeres y niños en situación de violencia» y ha revelado que el Gobierno cuenta con un presupuesto de 346 millones de pesos (17 millones de dólares) para la seguridad de estas mujeres y niños.