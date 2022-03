Asesoría legal

Demandas laborales

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

La mayoría de las empresas en México y comercios en general no dan prestación de ley a sus empleados, muchos trabajan con un riesgo latente, incluso, en los negocios no ponen cámaras de circuito cerrado poniendo en riesgo de ser asaltada la tienda no sabrían quien los asaltó, de igual manera en las fábricas los empleados están expuestos por los químicos que usan, las cortadoras, etcétera, hay riesgos de trabajo, incluso, hay quienes se han accidentado al interior de su trabajo y las empresas no les reconocen ello, ya que los empleados hombres y mujeres han sido amenazados por sus jefes directos de no demandar los accidentes laborales de lo contrario los correrían, lamentablemente, las Juntas de Conciliación en todo el país su actuar es de forma corrupta, poco les importa las demandas que ingresan diariamente a las juntas de conciliación, se quedan totalmente archivadas, les dan casi siempre la razón a los patrones que a los empleados, los empleados tienen una familia que sostener y al ser despedidos injustificadamente no les liquidan a como lo marca la Ley Federal del Trabajo, de hecho, los diputados locales de cada Estado pueden y tienen la facultad de mandar a llamar a su titular estatal de la Junta de Conciliación y Tribunales, para que respondan por actos de corrupción que se practica al interior de la mencionada dependencia, de hecho, también tienen la facultad cada Congreso Local de diputados pedir que se entregue a la soberanía de cada Estado la información curricular de los Presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de antemano, se debe evaluar los perfiles de cada Presidente de las Juntas locales para ver si cumplen con los requisitos de ocupar dichos cargos, ya que podría existir la posibilidad de que los funcionarios estén pidiendo dinero para sacar adelante los asuntos que son su responsabilidad, incluso, los diputados locales pueden solicitar a Contraloría del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se inicie una investigación seria y se informe con apertura y transparencia lo que señalen los medios de comunicación , es grave lo que vive diariamente las Juntas Locales de Conciliación, debe haber un cambio profundo con la finalidad de venir de la verdadera voluntad para combatir la corrupción y sancionar a quienes resulten responsables, en sí, se deben terminar con las malas prácticas en todos los poderes, y de hecho, los módulos de atención y orientación gratuita por parte de las Juntas Locales de Conciliación no existen, no las hay por falta de presupuesto, de hecho, las Juntas Locales de Conciliación tienen su reglamento, el cual, norma la organización y funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las permanentes de conciliación, que funcionen o lleguen a constituirse y determina las facultades, obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 constitucional apartado A, Ley Federal del Trabajo y demás leyes de la materia, los presidentes de las juntas locales de conciliación tienen la facultad de cuidar la observancia de su reglamento, de igual manera deben rendir a su Gobernador de Estado y al Director de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Estado, informe mensual de las actividades desarrolladas por esos tribunales, también dentro de sus funciones está ejecutar los acuerdos y resoluciones del Pleno, se debe presentar a la consideración del Ejecutivo del Estado y del Director de la Dirección mencionada, las sugerencias tendientes al mejoramiento de la impartición de la justicia laboral, también se debe someter cada tres meses y cuando se estime necesario por el Pleno, visitas de inspección a las Juntas Locales de Conciliación y arbitraje pudiendo ejecutarse a estas indistintamente por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o por la comisión designada por el Pleno, lo cierto es que miles de expedientes en las Juntas de Conciliación quedan paralizadas porque los funcionarios se ponen más del lado de los empresarios que de los trabajadores que en ese momento se convierten en personas vulnerables a los cuales se les ha violado un derecho laboral, no contando que existe demasiado acoso sexual al interior de las empresas, patrones que abusan de su jerarquía son los que por lo regular abusan de los derechos de las trabajadoras, incluso, cuando saben que son madres solteras no las contratan, de hecho, cuando se ha incluido textualmente en los escritos iniciales de demandas los puntos de acoso sexual es poco caso lo que los funcionarios hacen al respecto, muchas demandas o la mayoría son resueltas satisfactoriamente a favor del empresario, hay miles de personas que han sido despedidas injustificadamente y no se les liquida conforme a Derecho, a otro tanto de trabajadores se les finca delitos falsos en sus centros laborales como una medida de presión para que no demanden, las Juntas de Conciliación están para defender los derechos de los y las trabajadoras en todo el país no para perjudicarlos más, es por ello muy importante vigilar el orden y disciplina de los servidores públicos de las Juntas Locales, y en caso de falta, proceder en los términos de las leyes aplicables, lo cierto es que diariamente se debe trabajar con transparencia, honradez y con valores, ya que de lo contrario están afectando a familias que dependen de las personas que demandan, ya que cuando son despedidos injustificadamente no tan fácil encuentran un trabajo y son llamados revoltosos, no se debe vulnerar los derechos de los trabajadores, se debe agilizar las demandas en las Juntas de Conciliación porque hay mucha gente que no tienen como alimentar a sus familiares que dependen de ellos, y es que, la mayoría de los funcionarios favorecen al empresario que al trabajador y eso, se debe eliminar y combatir de forma inmediata.