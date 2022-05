Poder y Dinero

El COVID-19 y las elecciones

• Políticos desesperados; crisis los arrolla

• Hasta diputados se quejan de abandono

• Senado castigará obstinación de Napito

• Analistas castigan dobles mensajes de la 4T

La gran diferencia entre un gato y un mentiroso, es que el gato tiene apenas 9 vidas.

Mark Twain, 1835-1910; escritor estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

En medio de una pandemia de niveles catastróficos (sin exagerar) en todo el mundo está programado el desarrollo procesos electorales. En la balanza política se encuentra la permanencia de los grupos de poder.

Destacan, para México, la reelección presidencial en Estados Unidos de Donald Trump, en Bolivia, la elección del presidente que sustituya a Evo Morales, el extremista de izquierda, y en México, las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, a nivel federal, así como 15 gubernaturas, alcaldías y Congresos locales.

El interés se centra en los sobrevivientes de la pandemia del Coronavirus. Puede llegar a morir hasta un millón de mexicanos, pero quedan otros 129 millones que necesitan apoyo económico y este es el mejor pretexto para atraer simpatías electorales. En Estados Unidos ocurre lo mismo, y la economía, como dijo en su oportunidad Bill Clinton, es el factor que inclinará esa balanza en favor o en contra de un candidato.

Ayer, en este espacio te platiqué los impactos económicos y las pérdidas en esa materia que podrían darse en las tres oleadas del virus que se esperan en dos años, así como la pérdida de vidas. Los sobrevivientes demandarán alimentos, servicios, pero especialmente empleos. La segunda desgracia, después del COVID-19, es la crisis económica. Los gobiernos, como el de Donald Trump, rompen el dogmatismo neoliberal y estiman tener un déficit fiscal del 20% con una inflación de hasta 10%, pero se salvan vidas, empleos y la economía en general.

No se trata de ser insensibles sobre la pérdida de vidas por la pandemia; pero no se puede perder de vista lo que debe ocurrir en materia económica tras el paso del coronavirus. Los políticos que están inmersos en rescatar sus chambas en la administración pública, deberían preocuparse por la salud de todos los mexicanos y, especialmente, su supervivencia. El futuro estará complicado. Si se pierde el control sanitario y no se frena oportunamente la propagación del mortal virus, los culpables serán los políticos. Y en el pecado llevan la penitencia: la economía se desmoronará en sus manos, y su capital político también.

PODEROSOS CABALLEROS: Hasta los diputados se quejan del abandono del gobierno sobre la estrategia de salud contra el Coronavirus. Se quejan, como el legislador infectado Jorge Alcibíades García, que lo habían diagnosticado con influenza, pero tenía COVID-19. La imprecisión de la información lleva a la desconfianza en sus autoridades. *** Entrevisté a la senadora por Quintana Roo Marybel Villegas, sobre la legislación para regular el outsourcing. Nos explicó que: 1.- Se enviará al pleno hasta que se restablezca la normalidad del proceso legislativo. Puede tardar varias semanas o hasta meses. 2.- Definitivamente no pasará la propuesta de Napoleón Gómez, Napito. Sólo se usará un 50 o 60% de la propuesta de Napito y el resto es la participación de legisladores del Morena, incluso de Diputados, así como de otros partidos. 3.- Queda claro que la tercerización laboral no se criminalizará, ni mucho menos se convertirá en crimen organizado. Y 4.- Buscarán proteger los derechos de los trabajadores, cuidarán los pagos fiscales, así como las prestaciones laborales. La propuesta de Napito, y este es comentario mío, está enfocada a la revancha contra empresarios que no accedieron a ceder a sus presiones sindicales. *** Las calificadoras y analistas bajaron la perspectiva de crecimiento económico del país. Los mensajes contrarios enviados desde el Gobierno Federal, crean confusión en los inversionistas. La cancelación del proyecto de la cervecera de Constellation Brands en Mexicali, al igual que la del Aeropuerto, la puesta en venta del avión presidencial, la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como el Tren Maya, entre otras decisiones, demuestran que el gobierno “gobierna” por capricho, no por el interés de la sociedad, ni de la economía de los mexicanos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante el COVID-19 que sacude al planeta entero, cerraron temporalmente los complejos Cinemex, Alboa y Arena. Atrave?s de Fundación Grupo México, Cinemex, que preside Alejandro Ramírez, donarán los alimentos perecederos de los complejos de entretenimiento de todo el país al Banco de Alimentos de México, una Organización de la sociedad civil compuesta por 55 Bancos de Alimentos. Rescatan alimentos a lo largo de toda la cadena de valor para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan y así?, mejorar la alimentación y la nutrición de muchas personas en el país.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”, 102.5FM

@vsanchezbanos