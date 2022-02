El llano en llamas

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz

(…) porque, como nos dijo Pedro Zamora: “esta revolución la vamos a hacer con el dinero de los ricos. Ellos pagarán las armas y los gastos que cueste esta revolución que estamos haciendo, y aunque no tenemos por ahorita ninguna bandera por qué pelear, debemos apurarnos a amontonar dinero, para que cuando vengan las tropas del gobierno vean que somos poderosos.” (…); este párrafo fue tomado de uno de los cuentos del libro denominado “El llano en llamas”, del gran escritor mexicano Juan Rulfo.

Todo parece indicar que las finanzas públicas mexicanas transitan en una misma dirección, la estrepitosa caída de la recaudación tributaria y no tributaria para este 2020, y por supuesto la profunda crisis económica extenderá este escenario desfavorable por lo menos otro año más; parece ser que será un camino largo y sinuoso para sortear la tormenta financiera y económica, que hoy se abate inclemente sobre la población mexicana.

Me permito traer a colación este clásico e imperdible cuento, en la que el autor recrea ambientes a lo largo de 17 narrativas en la que viven personajes inmersos en la pobreza, después de la Revolución y durante la reforma agraria.

Las previsiones respecto a la crisis económica siguen siendo negras, las estimaciones de la CEPAL, CONEVAL, FMI, BID, solo por citar algunas de las más sobresalientes organizaciones, sobre evaluación y medición social, así como las de carácter financiero y económicas, han coincidido en la inminente contracción del producto interno bruto: la economía mexicana se hunde entre el 9% y 11%, al concluir el desafortunado 2020, según las estimaciones de las organizaciones arriba citadas, arrojando como consecuencia a 9.6 millones de habitantes más a la pobreza, moderada y extrema.

Aunque suene trillado repetir, insistir hasta el cansancio y con el objeto de que no quede ninguna duda, México estará dentro de las naciones que enfrentarán la mayor caída económica, como consecuencia: Uno. – Del cero crecimiento económico que venimos arrastrando del 2019 y de la disminución entre el -9% y – 11% para 2020. Dos. – Del bajo crecimiento que ha tenido nuestra economía durante los últimos 20 años, que ronda un promedio anual del 2.5%. Tres. – De la estreches fiscal y patética recaudación del 13% en relación al PIB. Cuatro. – De los gastos fiscales que representa la oportunidad de recaudar u obtener mayores ingresos tributarios, pero la política fiscal no ha sido gravar a grandes segmentos de la economía o actividad económica. Cinco. – Programas sociales que buscan más un enfoque de rentabilidad electoral y corruptibilidad de los mismos, que la erradicación eficaz de la pobreza; y para cerrar con broche de oro la contracción se agudizará para el 2021.

La falta de crecimiento económico y el incremento del desempleo como consecuencia de la pandemia y de otros factores como la ineficiencia de la política fiscal y económica mexicana, implican que la pobreza generará mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la población del país que se encuentra en condición de pobreza pasará de 41.1% a 49.5% al concluir el presente año y para el caso de la pobreza extrema pasará de 11.1% a 17.4%; prácticamente uno de cada dos mexicanos se encuentra en pobreza.

Las afectaciones económicas las sufrirán con mayor intensidad las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores formales e informales, las personas en situación de desempleo y las mujeres; según el CONEVAL entre 9.3 y 12.3 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre la década de 2008 al 2018 y en opinión de esté Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: “sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso puede aumentar. La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en alguna de estas condiciones”.

Es incómodo y quizás con un sabor agri-amargo, pero lamentablemente el sureste del país concentra el mayor porcentaje de población en situación de pobreza: Chiapas, 76.4%; Guerrero, 66.5%; Oaxaca, 66.4%; y Veracruz, 61.8%; mientras que estados como Nuevo León y Coahuila tienen la mayor proporción de personas que no se encuentran en situación de pobreza y por otro lado, 24 entidades tuvieron una reducción en el porcentaje de la población situada en pobreza y 3 entidades tuvieron la mayor reducción: Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala; y ya para rematar y resaltar la persistente desigualdad, las personas que se encuentran con los niveles más altos de ingreso, perciben 26 veces más que quienes se encuentran en el decil (decil I) más pobre.

Subrayo y destaco la vulnerabilidad económica de los mexicanos que componen el ‘decil I’: alrededor del 47% de sus ingresos provienen de beneficios económicos de programas sociales del gobierno; por donaciones monetarias, ayudas de partidos políticos y remesas que reciben del extranjero proviene un 33%; y solo por servicios independientes realizados, un 20%.

Señores, la recomendación es poner atención urgente en la creación de empleos formales en las zonas de mayor rezago, de alta marginación y pobreza, con el objeto de avanzar en el combate a la desigualdad social de manera efectiva y no ficticia: ya no más programas sociales improductivos; a este respecto el más reciente informe de evaluación de diseño con trabajo de campo 2019-2020, revela que 17 programas presentan fallas en metas, infraestructura y personal; en este escenario de crisis provocado por la pandemia, la pérdida de empleo y el incremento de la pobreza, de no atenderse la población objetivo en particular: la excluida laboral, la población desempleada, al sector informal, a los jóvenes con mayores rezagos sociales, no se garantizará ni se tendrá impacto en la población más vulnerable. La experiencia es que los programas sociales no han sido suficientes para disminuir la pobreza; evitemos llanos en llamas.