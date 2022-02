Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

El poder judicial federal apoya a los periodistas mexicanos y dice que “son parte de la democracia”

Más allá dela postal de quiebra que se fue fomentando y avivando entre la prensa nacional y el Presidente López Obrador con su Mañanera, la situación lejos de armonizarse, convenir, concertar, deliberar y hasta pactar, entre periodistas de todo el país y el ejecutivo federal, lamentablemente la intensidad de la disputa y querella sube de tono, que se está convirtiendo en un escenario difícil, complicado y muy súper dificultoso. Dos pensamientos totalmente distintos y algunos de los dos tendrá que triunfar sobre el otro. ¡No sé cuál!

Había dos caminos de información en nuestro país, los periodistas de México desde Baja California hasta Chiapas y lo que se decía en “La Mañanera” al grado de que se creó un día especial para desdibujar marchitar a los periodistas mexicanos de ¿Quién es quién en las mentiras?, pero el ambiente subió más de tono hasta llegar ahora al problema con el periodista Carlos Loret de Mola, ni sin antes encarar una lucha intestina en contra de los comunicadores mexicanos que sienten que muchos periodistas asesinados provienen de ese lenguaje de coraje de López Obrador. Pese a que hubo actores políticos de la 4T para distender el enfrentamiento no hubo eco en los oídos Presidenciales.

Con razón o sin razón del Presidente López Obrador que empezó enjuiciando primero a los ricos en toda la extensión de la palabra, después a los empresarios, después a los de la clase media, a los académicos, a los intelectuales, a las universidades del país, y así sucesivamente en tres años hasta llegar ya con pistola en mano en contra de los comunicadores mexicanos. Fue demoledor el odio hacia los regímenes pasados y todos sus actores, ya no digamos los propios expresidentes de México, que les avienta lodo, pero no los mete a la cárcel. Lo ha dicho que no es bodega de nada, lo dice porque lo tiene que decir.

Ayer ya el caso llego al Congreso de los Estados Unidos, porque ya no solamente son los periodistas mexicanos también son los periodistas conservadores de los principales periódicos de los Estados Unidos. The Washington Post, The New York Times, Los Ángeles Time, The Wall Street Journal y la revista TIME y toda la prensa que es norteamericana, antes se había ido en contra de El País de España y sus revistas y también con El Economist de Inglaterra y así fue tirando “títeres sin cabeza”.

Pero el problema no es la prensa nacional, sino que antes se ha enfrentado con instituciones nacionales y países como la misma España, Estados Unidos y últimamente Panamá, y ayer increíblemente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresó su firme respeto y solidaridad con los periodistas de México por los homicidios que han ocurrido las últimas semanas ya que su labor “parte esencial de la democracia”.

“En una democracia, la labor de las y los periodistas es esencial, informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse, por ello las y los periodistas son parte esencial de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil”, aseguró en conferencia de prensa mensual.

Arturo Zaldívar afirmó que como ministro ha demostrado un “respeto irrestricto” a la libertad de prensa y de expresión, pues señaló que todos los criterios y sentencias que han derivado de sus proyectos “siempre han estado en la línea de expandir los derechos humanos».

Estado mexicano, obligado a proteger a periodistas y garantizar la libertad de expresión: Monreal

Otro que también se aventó a reconocer la libertad de escribir y el pensamiento precisamente de Ricardo Flores Magón que paradójicamente estamos celebrando su año de reconocimiento que provino del propio Presidente López Obrador, (2022 AÑO DE Flores Magón) y que su nombre está en todas “Las Mañaneras” e instituciones de gobierno, fue el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Ricardo Monreal Ávila, quien dijo que “La libertad de expresión y el derecho a la información son fundamentales para cualquier democracia, por lo que el Estado mexicano está obligado a proteger a los periodistas y a quienes se dedican a estas actividades”

Ricardo Monreal insistió, en entrevista, que la libertad de expresión debe ser una de las prioridades del Estado, no sólo para proteger el derecho a la información, sino la vida de quienes se dedican al periodismo: “Eso no se puede soslayar, cualquier Estado democrático debe privilegiar a todos los que generan comunicación y a todos los que se dedican a esta difícil actividad”, consideró el senador.

El coordinador parlamentario de Morena dijo que se tiene que revisar, de manera puntual, la estrategia de seguridad del Gobierno Federal: “Cuando las políticas públicas no funcionan o funcionan a medias, hay que revisarlas y hay que corregirlas. Esa es nuestra función y no tenemos ningún problema” con eso.

Monreal Ávila destacó que tiene comunicación permanente con el Gabinete de Seguridad y que espera que la semana que entra se reúnan, pues hay voluntad política para atender los reclamos en esta materia.

Chiapas sede nacional de Reunión de Periodistas Mexicanos-

Mientras todo eso sucede Chiapas se convierte en un laboratorio más, porque los periodistas mexicanos acordaron celebrar el próximo 5 de marzo la Primera Reunión Nacional de la Prensa Mexicana, a celebrarse en San Cristóbal de las Casas, por lo que al menos ya desde el martes sigilosamente empezaron a llegar comunicadores de varios lugares del país para organizar el evento que no deja de ser inédito en la historia del periodismo mexicano. Hay más sigilo y enigma que cuando la lucha armada del subcomandante Marcos.

Concanaco Servytur mantendrá vinculación constante con autoridades de región sur de México

Rafael Sánchez Zebadúa, vicepresidente de Concanaco Servytur en la región sur de México, señaló que el organismo empresarial nacional, con su representación, buscará mantener comunicación constante con las autoridades de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a los que pertenecen las cámaras de comercio de la zona.

El también vicepresidente de Salud de Concanaco, aseguró que, además de dicho tema, asuntos de gran interés como la seguridad, el desarrollo económico, turismo, el empleo y muchos más, deben formar parte de la agenda de trabajo común entre el sector comercial y el oficial, para que las estrategias sean conjuntas y los objetivos se logren de forma eficaz.

“Estamos trabajando arduamente, recientemente tuvimos nuestra reunión regional virtual con la participación de 32 cámaras de los principales municipios en los cuatro estados, y tenemos claro que hay problemática común y específica que deberá atenderse de acuerdo a la prioridad en cada entidad”, dijo.

Sánchez Zebadúa comentó que en Chiapas mantiene comunicación permanente con las cuatro cámaras de comercio estatales y junto a ellas están buscando incidir en las estrategias de seguridad y prevención que ejecutan las autoridades de seguridad y procuración de justicia, en temas como los bloqueos carreteros y algunos episodios de retención de vehículos que se han producido…Dixe.