Poder y Dinero

El uso político del cubrebocas

• AMLO, Trump y López Gatell

• Necesario enseñar su uso

• México a contracorriente mundial

• Flexibilidad para volver a cerrar

Si te vuelves negligente, estas perdido.

Confucio, teórico social chino.

Víctor Sánchez Baños

La Organización Mundial de la Salud recomienda absolutamente el uso de cubrebocas para disminuir el riesgo de contagios en enfermedades respiratorias como el COVID-19, el AH1N1, hasta la gripe estacional. Los virus y bacterias que pueden sobrevivir algunos minutos en el aire, pueden frenarse en más de un 97% con las mascarillas de triple recubrimiento de tela y aumenta la protección hasta 99% con las elaboradas con materiales especiales.

Sin vacuna ni tratamientos médicos o farmacológicos para acabar con el coronavirus, la protección es la sana distancia, de cuando menos 1.5 metros, el uso de lentes o protecciones de acrílico para toda la cara y, definitivamente la mascarilla, de acuerdo a los datos publicados por la prestigiada revista The Lancet.

Pero, el uso del cubrebocas se convirtió una la lucha de vanidades, acciones políticas y sometimiento burocrático.

Tres personajes son icónicos para este comentario: Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y el responsable del gobernó mexicano en la lucha contra la pandemia, Hugo López Gatell. Los tres se niegan a usar cubrebocas, al igual que algunos funcionarios menores del gabinete presidencial.

Pero veamos las motivaciones de cada uno de ellos para no usar un implemento que podría evitarles fuertes dolores de cabeza (literal) si se contagian con el SARS-CoV-2.

Donald Trump no utiliza el cubrebocas simplemente porque lo despeina. Sí, así de trivial. Tarda mucho tiempo por acomodarse el cabello que el usar el cubrebocas tendría que volverse a peinar y, algunos dicen, que se vería fatal.

AMLO, en cambio considera que la imagen del Presidente de la República no debe verse en ningún momento “debilitado” con un artilugio que disminuya su autoridad. No se le ha visto con uno en la mano o cuando menos en las reuniones con multitudes. Ni sus más cercanos colaboradores, especialmente en las fuerzas armadas y la policía.

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, encargado de la vocería de la lucha contra la pandemia en México, quien debería dar ejemplo con sus acciones, para que la ciudadanía aplique mecanismos para evitar contagios, es quien se niega a usar el cubrebocas, a pesar que lo recomienda. En la calle, comiendo tacos, o en reuniones con funcionarios públicos, quienes, si se cubren la boca y nariz, se le ve sin cubrebocas. Él lo hace para no cuestionar, en lo más mínimo al presidente de la República. No importa que él pueda enfermar o contagiar a alguien de su familia. Cuidar la chamba, pues. Él debería usar el cubrebocas en cada conferencia de prensa, o reunión.

Pero, nuestros burócratas de la Salud, encabezados por el titular del área, Jorge Alcocer, pierden el escrúpulo científico para convertirse en vasallos del aparato de la administración pública.

El uso de cubrebocas es la forma de distinguir a los políticos que son estadistas, aunque se despeinen y los que buscan sólo quedarse en el puesto, aunque se lleven entre las patas a decenas de miles de enfermos y muertos.

El COVID-19 desnuca no sólo las incapacidades políticas y administrativas, sino las vanidades y amores por el poder.

PODEROSOS CABALLEROS: Por cierto, en más información de la lucha contra el coronavirus, devolvió una faceta que aterra. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una declaración en su gira por el sureste del país, que, si es necesario por un repunte de los contagios y muertes por el coronavirus, pues “volvemos a cerrar”. Esto quiere decir que no hay certeza en las medidas de apertura que implementó el gobierno y, lo peor, es que el mismo López Gatell, dijo que la pandemia no está domada en México, en contraposición con su jefe AMLO que asegura que “somos un ejemplo mundial”. Mala señal. *** Con problemas ajenos al COVID-19, con problemas de salud no urgente pero que se puede agravar si se posterga, 498 derechohabientes del ISSSTE, fueron atendidos en hospitales privados para su atención médica y tratamiento en condiciones seguras, sin ningún costo. El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, luego que los hospitales privados han atendido de manera eficiente a más de cuatro mil 74 pacientes del ISSSTE, IMSS, SEDENA e INSABI, se unió a la prórroga del periodo del convenio signado por la Secretaría de Salud y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales y la Fundación Mexicana para la Salud, del 23 de mayo al 23 de junio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Marriott International, al mando de Tim Sheldon, Grupo Financiero Banorte, con Marcos Ramírez Miguel, y Mastercard International, que en México preside Jorge Noguera, se asociaron para proporcionar estadías gratuitas en hoteles con una iniciativa llamada Rooms For Responders Mexico. Es un programa de Marriott International, lanzó inicialmente en los Estados Unidos, que ofrece habitaciones gratuitas a profesionales de la salud que lideran la lucha contra COVID-19. Con el apoyo de Banorte y Mastercard International, Marriott International ahora está expandiendo la iniciativa a México a algunas de las áreas más afectadas, incluyendo Ciudad de México, Querétaro, Puebla y León.

