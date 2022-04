Hablando Derecho

Lic. Alfredo Molina Juárez

¿Estás en buro de crédito? ¿Qué es, y cómo funciona?

En este momento de crisis económica, la mayoría la población económicamente activa, tiene la necesidad de abrir una cuenta bancaria, ahorro o departamental, existen varios tipos de mecanismo inteligentes para detectar una actividad económica, desde hace más de una década la actividad económica ya no se mide en ahorros, ni acciones en las empresas, sino atreves de flujos de efectivo recordemos que la interconectividad global es una realidad, todos los bancos, aseguran, tener convenios de privacidad, en la relación con sus clientes, pero la verdad es muy distinta se requiere una transparencia financiera de cada uno de ellos, es decir desde que usted tiene acceso a una compra por internet, su privacidad queda en el olvido, cada día la modalidad de copras no presenciales, se ha convertido en la forma más rápida, económica y segura de adquirir bienes y servicios, desde una simple pizza hasta un bien inmueble, todo es posible hacerse hoy en día a través de los dispositivos inteligentes, así como aplicaciones de celulares y ventas en línea, son billones de formas de accesar y llegar al destinatario final, que vulneran el sistema regulatorio nacionales e internacionales, dicho de otra manera aun en México no tenemos una regulación jurídica actualizada que te defienda de estafas y ventas fraudulentas, por esta simple razón es necesario que exista una institución que se encuentre de manera paralela al cambio tecnológico y financiero que estamos viviendo. Esta institución desde luego que no es gubernamental, ningún país moderno va invertir recursos del estado para cuidar tu economía, a parte que tampoco le interesa que la modernidad este a la par de su política social y mucho menos económica, de tal forma que si te preguntas si el estado regula el buró de crédito, te equivocas, es una empresa privada que su función principal es registrar e informar los créditos al público en general, respecto de que si esa persona física o moral cumple con sus obligaciones aquí surge una duda que tipo de obligaciones. Pues bien, la información no es gratis, desde luego que se cobra, usted ciudadano tiene derecho una vez al año saber su estatus en el buró de crédito de manera gratuita, pero cada vez que solicita un crédito, o va realizar una compra más grande que su crédito autorizado, es la entidad solicitante quien pide su información al buró de crédito y esta entidad que le llamaremos solicitante hace el estudio analiza si usted hace su pago de manera puntual, o no. Y la toma de decisión es a través de un sistema inteligente que rastrea tus actividades comerciales depósitos compras y pagos y en cuestión de segundos o minutos toma la decisión de otorgar o no el crédito. De tal manera que el buró de crédito no autoriza ni niega el crédito solo informa su estatus. Desde luego que cada entidad o banco tiene sus propios sistemas de seguridad que validan identidad, huella digital, o rastreo geopolítico, al momento de realizar su compra o si es en línea la validación por la cámara web, lo cierto que a pesar de toda la tecnología los piratas cibernéticos existen y cada día son más sofisticados. Y solo registra créditos comerciales, no obligaciones fiscales ni el pago de pensiones etc.

¿Cómo funciona el buró de crédito? Con antelación, explicamos que es el buró de crédito ahora le diremos como funciona, lo primero que debes saber que nadie al menos en teoría puede accesar a tu historial crediticio sin tu autorización, es decir debes firmar un formato de estar de acuerdo en que, te harán una investigación financiera con tu autorización, y desde luego podemos afirmar que todos absolutamente todos están en buro de crédito, los buenos que pagan puntualmente y los malos que pagan tardíamente o no pagan, ya que como aclare todas las actividades se registran, es importante aclarar que el buró de crédito, no cobra los créditos vencidos o no pagados, tampoco informa de tu situación actual si te volviste a casar etc.; pero si informa si cambiaste de domicilio . La información se limita al registro de los créditos. Si dejaste de pagar un crédito desde el día 01 al 89 se levanta una alerta baja. Pero si excedes de 90 días se levanta una alerta de más riesgo, que evidente mente te deja fuera de acceder a un nuevo crédito, ahora bien, esta condición se puede limpiar si debes menos de 113 pesos se limpia en un año, si dejaste de pagar 260 pesos el registro lo va a limpiar en dos años y si tu deuda es mayor 4,520 pesos el registro tardara en valorarse hasta los cuatro años. Y todos los créditos se van a limpiar después de 6 años. Únicamente no se va a limpiar aquellos mayores a 1.6 millones de pesos. Y los créditos que hayan entrado a un proceso judicial.

Aquí existe un riego de que la institución este actualizando tu estado financiero constantemente. Así que no recomiendo confiarse por el simple transcurso del tiempo, tampoco recomiendo el pago parcial, porque actualizas o renuevas el crédito o en el mejor de los casos dejas de deberle al banco, pero tu registro quedara como pago incompleto.

Por último, el buró de crédito al momento de dar su reporte puede incluir una puntuación a discreción de que, si eres sujeto de crédito, insisto no es una decisión es una valoración, que únicamente el que solicita deberá analizar y determinar.