Asesoría Legal

Evitar Accidentes Automovilísticos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Todos en general debemos ser responsables al manejar, a todos alguien los espera en casa, es muy lamentable cuando de accidentes se trata, nunca combinen el alcohol con el volante, no se llevan, son enemigos, es importante en todo momento guardar la distancia, sin embargo, hay quienes tienen prisa y circulan a toda velocidad, si alguien tiene un problema y desea llegar pronto es importante llamar al 911 y solicitar auxilio, tal vez las autoridades policiacas anden más cerca de su domicilio o el destino al que quieran llegar por si un problema pueden tener, por favor, confíen en sus autoridades para que ustedes mismos se comuniquen con ellos y les ayuden a resolver su problema, n ose dejen llevar por las palabras de otras personas que hablan cosas negativas de los policías, así nunca vamos a avanzar, para poder otorgar una licencia de manejo se tienen que hacer diversas pruebas de conducción de manejo para poder aprobar quien va darse la licencia, hay que recordar que hay que mantener una buena postura al manejar, es importante usar las direccionales ya que muchos no las usan pensando que solo ellos van conduciendo en la calle o carretera, eviten accidentes, las pérdidas humanas son muy lamentables, las bebidas alcohólicas es uno de los principales problemas de accidentes carreteros y viales dentro de las ciudades, para poder manejar es importante no tomar absolutamente nada de alcohol, hay quienes dicen que si pueden tomar aunque sea una copa, mas no es así, absolutamente nada, con esto, evitamos accidentes para quienes manejen y para terceros que saldrían perjudicados, de igual manera hay que moderar la velocidad, de igual manera no es sano demostrar que manejar a exceso de velocidad se es poderoso, o que tiene muchas vidas o que sabe manejar muy bien, el que maneja a exceso de velocidad en realidad no sabe manejar, se pone en peligro la vida de personas que van caminando o van en otros vehículos, hay que saber cuál es la velocidad permitida, la falta de interés de quienes expiden licencias para saber con exactitud si sabe o no manejar a quien le darán la licencia es importante, no es dar licencias por darlas, hay que ir a un curso ya sea para choferes de transporte público y para particulares, lamentablemente en los accidentes entre un particular un transporte público, este último lleva las de perder tan solo por el hecho de ser transporte público porque así se las gastan quienes señalan sin sustento y se creen hijos de papis y haberles expedido una licencia solo porque conocen a quienes otorgan las lice3ncias, esto debe ser parejo, los tráileres en las carreteras son otros, no respetan la velocidad permitida por llegar pronto a su destino y entregar la carga que llevan, las empresas o dueños de tráileres deben ser conscientes en que hay vidas humanas de por medio y que para ellos como dueños también es importante asistir a capacitación y saber cómo debe manejar su chofer, hay quienes van manejando bien y por culpa de otro que va a exceso de velocidad se ocasiona un accidente, de igual manera no usen el celular cuando vayan manejando, no es ético, usen mejor el manos libres, por estar atendiendo la llamada el volante les puede ganar o simplemente no van concentrados en el vehículo sino en la llamada, muchos accidentes se han ocasionado por contestar o realizar llamadas, debemos tener la cultura de que si alguien no nos contesta entonces no insistamos, tal vez a quien le llamas está en carretera o manejando dentro de la ciudad y no podrá contestar, pueden ustedes mismos ocasionar un accidente por hacer una llamada.

En las carreteras y calles dentro de las ciudades hay límites de velocidad, es importante respetarlas, no voy a generalizar, pero, varios jóvenes varones quieren impresionar a alguna chica conduciendo a exceso de velocidad y lamentablemente han chocado porque por lo regular la mayoría de los jóvenes no tiene licencia y quien le enseñó a conducir fue su papá o un tío o hermano y tampoco estos saben manejar, es como una cadena, nadie sabe manejar porque en realidad no asistieron a un curso correcto de manejo, esto es algo de nunca acabar, y lo peor, los que no saben manejar se meten a trabajar de tráileres o entrega de paquetería y traen mucha prisa, igual, se debe legislar para que los repartidores de comida rápida no usen horarios de entrega, de hecho, en su publicidad de pizzas por ejemplo ponen de que si no se les entrega en 30 minutos la pizza es gratis, dejando en desventaja al chofer repartidor que anda arriesgando su vida y la de los demás por entregar un producto de empresas que violan toda norma de movilidad, hay que cambiar totalmente la metodología de entrega de comida rápida para evitar accidentes, incluso, las licencias de motociclistas también deben asistir a un curso completo de manejo, algunos jóvenes andan a exceso de velocidad e incluso jugando carreras entre ellos terminando en fatal accidente sus carreritas, deben usar la conciencia, pero aún más, las autoridades que otorgan licencias son los responsables por otorgar licencias a personas irresponsables, de igual manera, varias damas al volante no saben los señalamientos pues no los respetan, tampoco respetan los derechos del peatón, es lo primero que deben saber, no hay que dar mordidas por una licencia, es mejor realizar un curso de manejo de 2 meses que perder la vida en un instante, muchas personas en las calles son vulnerables ante personas que se exceden en velocidad, quienes entregan productos lo que deben hacer es planificar los trayectos y horarios de entrega y evitar con ello todo tipo de accidentes, si se ven cansados, busquen la gasolinera más cercana y descansen para seguir después su trayecto, es mejor tener un descanso reparador, no manejen cansados, al cerrar los ojos pueden suceder cosas muy graves, descansar es no estar estresado, siempre es bueno mantener la calma, aunque tengan mucha prisa respeten los límites de velocidad y algo más, no sean morbosos ante un accidente, lo primero que hace la gente es sacar el celular, grabar y subirlo en vez de ayudar, por favor, eviten accidentes y vayan a un curso de manejo, o bien, modificar la Ley de Movilidad y Transporte, es mejor y se evitan accidentes.