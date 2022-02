Asesoría Legal

Felicidades ¡¡¡Mamá!!!

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Dedicado a todas las mamitas del mundo entero, en especial, a mi madre con un carácter especial, a Virgilia Zamudio, y perdona si te sacaba canas cuando me portaba mal, y hasta la fecha, las mamitas del mundo entero es a quien les debemos nuestra presencia en este planeta, ellas nos llevaron en su vientre, nos cuidaron, nos hablaban cuando se sentían solas, escuchaban música para que sus bebés también lo escucharan con ellas, las mamitas a lo largo de la historia han sufrido muchísimo, el machismo, ese tema que algún día pasará a la historia, las mamitas son preocupadas por cada uno de sus hijos, en varias ocasiones los hijos salen mala cabeza, pero son sus hijos y no somos quien para juzgar, las mamás solteras luchan por salir adelante teniendo hijos que sacar adelante, hay mamitas que se levantan bien temprano, madrugan para irse a trabajar peligrando su vida para poder darles de comer a sus hijos, ¿Cómo le hacen? No lo sabemos, ellas son muchísimo más fuerte que los propios papás varones, han demostrado y han dejado bien en claro que ellas nunca se rinden, no pueden rendirse, porque ellas tienen que cuidar la bendición que Dios les ha enviado, sus hijos, las madres son seres invencibles, ya que incluso, cuando sus hijos se portan mal y dejan a sus hijos regados ellas como abuelas son la representación maternal, las mamitas han sido violentadas de sus derechos por décadas, jamás son escuchadas en sus denuncias cuando se trata de pelear por los intereses de sus hijos, el cual es, la pensión alimenticia, las autoridades ante las denuncias de pensión son nefastas, a las mamitas no les queda más que dobletear esfuerzos ya que casi siempre son abandonadas por los padres de sus hijos y ellas agarran el timón de la vida de sus hijos, orientan a sus hijos como pueden, las mamitas son amor puro, el amor de Dios derramado en ellas para proteger a sus hijos, las madrecitas alimentan, educan y hacen personas a sus hijos, el amor de una madre no se compara con nadie, el amor de una madre es el amor más puro de Dios manifestado en ellas, ellas son las únicas personas que perdonan todas las ofensas de los hijos, los hijos debemos respetar siempre a la madre, ella sabe cómo dar amor a los hijos, nadie como ella, nadie sabe lo que una madre pasa por llevar un hijo en el vientre, al final, es cuando viene la personita más importante de su vida, su hijo, ellas han dado incluso su propia vida por la de sus hijos, muchas han quedado en la plancha para darle paso a lo que más amaron en el vientre, ellas que no conocieron a sus hijos, pero, las mamitas que están en el cielo seguramente los siguen cuidando, es un gran honor para las mamitas en su día, diariamente hay que demostrar ese amor a ellas, las mamitas representan el amor de Dios, los hijos jamás deben ser mal agradecidos con ellas ni decirles que ellos no pidieron al mundo venir, simplemente respetar a esa mamita que te dio la vida, es importante fortalecer el aparato judicial para defensa de los derechos de las mujeres en general, hay que darle prioridad a la pensión alimenticia que ellas reclaman para sus hijos, si alguien desea hablar con Dios, hablen con sus mamitas, es el mismo amor que Dios nos da, ellas merecen ser felices con sus hijos, nietos y bisnietos, nunca les hagan daño a una mamita ya grande ni nunca les arrebaten una casa para abandonarlos en un asilo, los hijos abusivos y que son peores que buitres no merecen el amor de una madre, sin embargo, ellas todo perdonan y todo se les olvida, un gran honor tener a nuestra madre en vida es sinónimo de festejo diario, hay que cocinarles a ellas, llevarlas a los restaurantes, a pasear, a todos lados, ellas siempre tienen las opiniones muy acertadas, en su gran día mamitas yo les digo, yo, Lic. Julio Cesar Zamudio, no soy un santo, soy un soberano canijo y tan es así, que buscaré la forma de que a las mamitas que están pagando su Infonavit las liberen de las deudas, seguiré buscando mamitas la forma de mejorar las leyes ante el Congreso de la Unión mediante Proyectos de Decreto, gracias mamitas, les doy las gracias a todas las mamitas del mundo entero porque ellas son el amor manifestado de Dios, FELICIDADES MAMITAS HOY EN SU DIA, FELICIDADES MADRE MÍA, FELICIDADES EN ESPECIAL A ANGELITA NOHEMÍ, TERESA DE JESUS.