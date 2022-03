Puntos Fiscales

Finanzas públicas en México

José Luis León Robles

Buenos días distinguidos lectores, como cada semana es un honor para mí el tiempo que toman en la lectura de esta su columna en este prestigiado periódico, estamos a unos días de terminar el año y es necesario conocer un poco de las finanzas de nuestro país, y estar en el entendido que debemos cuidar nuestro dinero ya que las finanzas no únicamente repercute al gobierno sino a los simples mortales como usted o como yo, pero vayamos por parte, México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE, ya que tomando como referencia el año 2019 el porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB), destinó únicamente 1.3% en ese año, 2019, lo cual representó una caída de 0.7 puntos porcentuales desde el año 2007 (cuando fue de 2.0%). Para 2019, siendo que el promedio entre los países que integran la organización fue de 3.3%, este panorama analizado es preocupante toda vez que como sabemos la inversión pública es todo recurso ejercido con fines productivos destinado principalmente a proveer bienes y servicios para cumplir con ciertos objetivos como son infraestructura, educación, salud, seguridad, entre otros. Esto a su vez sirve para atraer inversión privada, potenciar la economía y puede aumentar la competitividad del país. El último estudio detallado por expertos se desprende que México es el último país en recaudación de ingresos públicos. Este dato se liga a los recursos disponibles para invertir. La OCDE reportó que, en 2019, 24 de 36 países recaudaron entre el 30% y el 45% de sus ingresos como porcentaje del PIB. En lo que concerniente a México la recaudación fue de 22.4%; le sigue Irlanda con 25.1% y Turquía con 31.0%. En nuestro país el 61.8% de los ingresos públicos proviene de los impuestos, principalmente de los impuestos: sobre la renta, al valor agregado (IVA) y a la producción y servicios (IEPS). En otros países latinoamericanos, por ejemplo, como Costa Rica o Colombia, los impuestos representan entre el 40.4% y el 46.3% de sus ingresos respectivamente. Es evidente que estas cifras de estudio evidencian la necesidad de replantear el modelo de recaudación actual. Nuevas medidas podrían favorecer la recaudación y ayudarían a disminuir la desigualdad. La deuda pública ha ido en aumento en los últimos años. En el año de estudió representó 59% del PIB; en 2012 fue 41.1% y en 2007 32.4%. Lo preocupante no es que el saldo crezca conforme pasan los años; un mayor incremento puede explicarse por un ritmo menor de crecimiento económico. La verdadera interrogante es, si se ha reducido la inversión pública, ¿en qué se están gastando esos recursos?, por ello es necesario no escatimar en inversión, reconsiderar el modelo de recaudación y cuestionar el ejercicio de los recursos públicos. De lo contrario, el crecimiento seguirá estancado y el gasto público estará orientado a satisfacer objetivos políticos que no son prioridad para la recuperación económica. La necesidad imperiosa de poder rectificar errores del pasado puede ser la nueva forma de hacer política y de pasar a la historia de México como uno de los países con finanzas públicas sanas, pero a medida que se acercan las próximas elecciones federales es probable observar los mismos malos manejos públicos que estarán destinados a las campañas de candidatos oficiales, quien sabe de política sabrá cuantos millones de pesos le cuesta al erario, y aunque existe algunos personajes políticos en la cárcel, lo cierto es que hay muchos más y pareciera que se cortará por el hilo mas delgado. Sin lugar a duda este año venidero debemos observar bien nuestro entorno económico por el alza desmedida de los productos básicos que impactan en el sector más vulnerable. Si el creador no los permite nos estaremos leyendo la próxima semana.