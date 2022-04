Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

“Fuego amigo” y traición en MORENA, convertida en Torre de Babel por intereses

Mientras que, en cualquier entidad del país, donde hay MORENA, se apoya a los cuadros auténticos porque consideran que son los que llevaran la ideología, la doctrina y pensamiento del Movimiento de Regeneración Nacional, en Chiapas es todo lo contrario, aquí pareciera que es un pecado y una imperfección ser parte del nacimiento del partido político que gobierna el país. Aquí en Chiapas, se piden documentos y legajos para la inscripción a militantes que dudan de su ideología y lo que es peor, algunos ni siquiera son Morenistas, pero les están pidiendo sus papeles con fines de inscripción para determinado cargo de elección popular, como Carlos Morales Vázquez, que hasta le hablan por teléfono para llevar sus documentos, cuando ni siquiera es de MORENA.

Prácticamente la guerra en MORENA Chiapaneca, es un pleito con “Fuego amigo” al interior de este Movimiento Nacional, que solamente en Chiapas se puede dar, de que un Morenista es adversario de otro Morenista, solamente porque los fragmenta y divide la participación política, de que algunos son fundadores o iniciaron con el movimiento en la entidad y otros llegaron a los pocos meses para gritar “Viva el Peje”.

En efecto, no hay una armonización en las actuaciones de la militancia Morenista con marca Chiapas, mucho menos hay buena modulación de voz que coincida y coordine para que haya fraternidad y unidad entre los liderazgos del vino tinto, por el contrario, se avientan miradas fulminantes hasta de exterminio, para poderse agenciarse un poder partidista en esta frontera sur, donde inició su lucha nacional hace muchos años el actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Los auténticos o no auténticos Morenistas de Chiapas, debería de llevar en el chip emocional de su ejercicio partidista que la mejor arma de unidad es la armonización entre el gobierno del Presidente López Obrador y el gobierno de Rutilio Escandón, que se han puesto la camiseta para el desarrollo y progreso del país y de Chiapas, pero tal parece que la lucha por el primer proceso electoral donde MORENA es gobierno, se convierte la participación de la militancia en adversarios solamente porque se caen mal y simplemente no hay empatía.

Luchar porque queden en las principales ciudades chiapanecas los mismos, porque consideran que hicieron grandes trabajos de progreso en favor del pueblo, es una vil locura y sobre todo darle vida a la reelección, aunque no sean de MORENA o estén acusados de cometer los peores actos de corrupción. Es una traición no a MORENA, sino al Presidente de México AMLO, que ha pugnado por la libertad y engrandecimiento en favor del pueblo y en Chiapas se camina de reversa, tienen poder, los que nunca hicieron campaña electoral, provienen de otros partidos políticos, están acusados de violencia de género, y lo peor “enrejan” los Palacios Municipales para que la gente no ingrese a estos edificios públicos, cuando se trata de enfrentar al alcalde incumplido e irresponsable.

Hay quienes opinan que en Chiapas MORENA se está inmolando con sus simplezas y tonterías donde prevalece e influye el odio jarocho. Inclusive han dicho que MORENA se está disparando al pie y lo peor que hay traición hacia el Palacio Nacional, porque han utilizado a Morenistas en la capital del país, para llevar a cabo sus fechorías y faenas electorales. O sea que iniciar conciencias o revoluciones de cambio en favor de la cuarta trasformación fue lo peor para algunos Morenistas de toda la geografía Chiapaneca, fue lo infame que pudieron hacer en su vida.

Definitivamente se juega con fuego, donde la armonización y conjunción que es el orgullo de una militancia en cualquier partido político, es lo primero que se busca para refrendar unidad, pero en Chiapas, a propósito, han llevado la lucha del vino tinto a una “Torre de babel”, donde se habla diferente idioma. Un fenómeno partidista nunca ante visto ni en Chiapas, ni en todo el país. Hay Torres de Babel” en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula. Ahora resulta que la mejor figura de democracia es la reelección solamente por impedir el paso a auténticos Morenistas con mayores méritos. En San Cristóbal, la reeleccionista Jerónima Toledo, hasta exhibe y pavonea a su padrino que tiene en el CEN de MORENA, de donde se sujetó.

Miren el ejemplo del PRI, del PRD y el PAN, la famosa Alianza “Va por Tuxtla”, en el caso de la selección de su candidato a la Presidencia Municipal de la capital de Chiapas, se respetó un pacto de dignidad, de que el candidato seleccionado lo pondría el PAN, porque así le correspondía, y fueron priístas los seleccionados que lograron la supremacía democrática para contender, pero quien los ponderó fueron las siglas del PAN, que hasta el propio dirigente nacional del blanquiazul Marko Cortez, entrego la constancia de aprobación respetando el pacto de dignidad. Hoy van juntos por recuperar la capital de Chiapas. Y en MORENA se están dando hasta con la bacinica. Increíble. Que brutos.

Chiapas, segundo lugar nacional con menor índice de delitos de alto impacto y de incidencia general

El gobernador Rutilio Escandón resaltó que, nos dio la buena noticia que, de acuerdo con el último reporte en materia de seguridad, Chiapas se mantiene en segundo lugar nacional con el índice más bajo en delitos de alto impacto y de incidencia delictiva general, por lo que agradeció el gran comportamiento de los chiapanecos, así como el trabajo responsable y comprometido de las autoridades federales y estatales que conforman esta estrategia.

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el mandatario estatal, también informó sobre las Jornadas de Vacunación anti COVID-19, donde precisó que durante las últimas horas no se ha registrado ninguna defunción por COVID-19, lo que significa que la población se está cuidando, al tiempo de reiterar el llamado a no bajar la guardia y sumarse al reto “Yo salvo la Semana Santa”, mediante el reforzamiento de las medidas preventivas, especialmente el uso del cubrebocas, no realizar ni acudir a reuniones masivas o lugares con aglomeraciones que comprometan la sana distancia, a fin de cortar la cadena de contagios de este padecimiento. Así las cosas.

El año 2020: Año de pandemia y corrupción. – Cada vez hay versiones fuertes de que el año pandémico en Chiapas, (2020) no solamente trajo fallecimientos en las familias de Chiapas, por los contagios de covid 19, sino que los ayuntamientos municipales la mayoría se fueron “cabezones” porque aparte de no trabajar al 100 en sus funciones públicas por la pandemia, se aprovecharon los Presidentes Municipales del escenario pandémico del miedo y sufrimiento que vivió el pueblo chiapaneco. Hay quienes opinan que malos servidores públicos “barrieron” con los presupuestos que le correspondían a la gente, que son del pueblo. Hay pruebas que ya se empieza a ver en las redes sociales que muchos ediles hasta en familia cometieron actos de corrupción, y que sin duda la Auditoria Superior de Chiapas, como nunca antes en la historia del servicio público tiene en sus manos un asunto que resolver para transparentar la imagen del año pandémico, y evidentemente de la cuarta trasformación. 2020, año que se despacharon con la cuchara grande y florecieron “Los Jibaritos de la pandemia”. Ver para creer.