Opinión y Propuesta

Por Andrés Vázquez López

Hacer la parte que nos toca

La verdad amable Lector, en noviembre de 2019 nadie sabía que habría una pandemia que azotaría al mundo, infectando a más de 23 millones de personas y cobrando la vida de más de 800 mil, hasta la fecha. La verdad; es que, aunque supimos desde finales del año pasado que esa nueva enfermedad había brotado en la lejana China; para cuando nos enteramos, ¡ya era tarde! Puesto que miles de personas ya habían viajado de Wuhan a muchos países, destacadamente Estados Unidos, esparciendo muchos de ellos sin saberlo, el virus. La verdad, es que ningún Gobierno del mundo, lo previó. Ninguno estaba preparado para una contingencia como la que se nos vino encima y mucho menos, ninguno pudo prever su magnitud ni su duración y mucho menos sus efectos en la economía de las naciones, en sus fuentes de trabajo ni en la calidad de vida de sus ciudadanos. Ninguno. La verdad; es que las empresas tampoco la vieron venir. Para finales del año pasado, ya estaban terminados sus presupuestos 2020, sus planes de trabajo, expansión y desarrollo y en ninguno se contemplaba un escenario como el que, en el caso de los mexicanos, nos cayó en marzo pasado. La tormenta perfecta. Ya que nadie estaba preparado; ni el Gobierno, ni las empresas, ni la sociedad civil ni nadie… y ante el frenón mayúsculo y sus consecuencias, nadie tampoco estaba ni siquiera mentalizado para reaccionar de forma adecuada. Hoy a 5 meses del inicio de una cuarentena interminable y 60 mil muertos después, no parece que toda la sociedad mexicana haya dimensionado el tamaño del problema. Basta asomarse a la calle para ver mucha gente que no sigue las medidas de protección y cuidado recomendadas, muchas veces comentadas en esta columna y de suyo, sencillas. Pero si se observa con atención, la dolencia es mayor, ya que los muertos tienen nombre y apellido; dejaron de ser una estadística fría y lejana, para volverse un dolor cercano. A su lado, no sólo hay familias enlutadas, también hay desempleados, personas que han visto sus ingresos mermados, empresarios quebrados o muy cerca de hacerlo y en suma, una sociedad que durante años no previó una catástrofe sanitaria, económica, política ni social como la que vivimos; una sociedad que no se preparó y que ha caminado de la mano de una serie de Gobiernos indolentes que no han hecho su parte para construir un país más fuerte; uno que tenga mayores capacidades y recursos para reaccionar y plantarle cara a la crisis. En el colmo, el liderazgo del país, parece pasmado. Punto y aparte merecen los trabajadores de la salud, quienes todos los días arriesgan la vida por salvar las de los demás. Pero fuera de ellos, no parece haber ni unidad, ni un plan articulado y coherente de parte de nadie dentro de los Poderes del Estado Mexicano, que le dé una dirección a la sociedad mexicana para sortear lo más rápidamente esta crisis; y por el contrario lo que vemos, es la rebatinga electoral de cada tres años, acompañada del consabido lodazal por el que luchan por ver quién de ellos es peor que los otros. Requerimos un pacto político, social y económico, en el que todos los sectores se comprometan a hacer la parte que a cada uno corresponde, para sacar adelante a México. Ello requiere humildad, generosidad, voluntad política y mucho amor por este país. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.