Epígrafe

Marco Briones

¡Hechos, no palabras!

El mensaje del presidente AMLO en su tercer informe de gobierno acuñó la frase ¡hechos, no palabras!, la cual hace referencia a que en su gobierno se ha dado cumplimiento a los compromisos de su campaña presidencial, no necesariamente a la relación con ex gobernadores…

Sin embargo, paralelo a esa frase que acompaña a uno de sus spots publicitarios, también se destapó una serie de comentarios en la aldea, en los desayunaderos políticos se retomó lo dicho por el presidente con mucho entusiasmo. Causó revuelo entre la clase política y hasta paralelismos con dos sexenios atrás hubo.

Algunos grupos políticos pertenecientes a esa administración, recibieron una bocanada de oxígeno, salieron de su cápsula de hibernación y de inmediato comenzaron a replicar el mensaje del presidente López Obrador adjuntando la imagen de aquel slogan sexenal.

La idea era despertar y lo lograron, sin que eso signifique que la frase fuera retomada por el presidente como sugerencia del gobernante anterior.

Un poco de historia:

Es cierto, ¡Hechos, no palabras! fue la frase del sexenio de Juan Sabines Guerrero, lo cual no es nada extraño, pues su padre también utilizó la misma frase, tampoco determina una propiedad o autoría, pues hasta canciones hay con ese nombre (una de Paty Cantú).

El significado de esta frase, no necesariamente tiene coherencia en el comportamiento y acciones humanas, en tiempos modernos apreciamos los hechos, porque la misma condición de individuos en sociedad nos ha conllevado a dudar de las palabras.

Así que, una frase no define absolutamente nada, las cosas en la aldea tienen una tonalidad diferente, y los sabinistas lo saben, así como también saben que las vacunas que proporciona el IMSS son las más efectivas.

Breves epígrafes. –

En San Cristóbal de las Casas. – Militantes y simpatizantes de Morena cierran filas con mayor contundencia. Este fin de semana la aún regidora Claudia Sancho Aguilar, anunció que se suma al proyecto que encabeza Juan Salvador Camacho Velasco.

Un anuncio que, según mis fuentes, cayó como balde de agua helada a la presidenta Jerónima Toledo Villalobos, pues sus acuerdos con el candidato del PVEM se comenzaron a desmoronar.

Aunado a este anuncio, existen versiones de que también se sumarán más regidores de diferentes fuerzas políticas.

No hay duda de que morena está desplazando a todas sus piezas, van a defenderse con todo del fraude electoral que cometieran los integrantes del PVEM encabezados por Mariano Díaz Ochoa en aquel municipio.

Por lo pronto, la aún regidora Claudia Sancho Aguilar ha confirmado a través de sus redes sociales lo aquí dicho, se ha sumado a la estructura política con la cual enfrentarán un próximo proceso.

Ahora es comprensible la desesperación de Mariano Díaz Ochoa, quien perdió la cabeza al buscar presionar a los magistrados a través del chantaje mediático.

Lo peor del caso, es que un tal Mauricio Mendoza, que se vende como un excelso jurisconsulto en materia electoral es quien lo mantiene engañado, a él y al ex candidato por Frontera Comalapa, a quienes me comentan, ya les bajó una muy buena lana, para efectos de representación.

Lo curioso de este jurisconsulto es que es el mismo que destruyó la carrera política de un ex edil de Arriaga, a quien, en lugar de representar y sacar del problema, terminó por hundirlo, y aquel ayuntamiento terminó en consejo municipal. ¡En fin, luego les paso más datos!

En Tapachula. – Siempre es bueno motivar e incentivar al comercio local, por ello más emprendedores, comerciantes y productores locales se han sumado al “Tianguis en tu Colonia”

Sin duda un programa atinado que encabeza la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, quien hizo un recorrido en las instalaciones para conocer, degustar y adquirir productos de la región como café, chocolate, miel, artesanías elaboradas en madera, ámbar, textiles, calzado tradicional y productos de belleza naturales, entre otros artículos. ¡Bien!