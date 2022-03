Informe o inicio de campaña…

Ronda Política

Víctor Lara

Informe o inició de campaña…

EL AUSENTE QUE ESTUVO PRESENTE…

A pesar que el 2024 está aún lejos, continuamente los acontecimientos dicen que cada día está más cerca, cada que aparece un actor político llamando la atención con interés, como hoy con el tercer informe legislativo de la Senadora Sasil de León Villard a quien también, sus seguidores la ubican y posicionan como candidata al gobierno de Chiapas.

Lo cierto es que no la veo cómo pueda superar las estructuras de quien ha trabajado durante muchos años para consolidar su proyecto del Jaguar negro.

Manuel Velasco la ha impulsado a más no poder, pero para ser una pieza fundamental del mismo proyecto ERA; lo mismo la mete al círculo de Andrés Manuel López Obrador, que alienta posiciones políticas para la familia de Sasil.

A ella no la veo en la boleta para gobernador, no le alcanza.

La convocatoria de día de hoy solo fue el resultado del acarreo y el pago del día para asistir a dicho evento.

El informe lo vi más bien como un ejercicio de la verdadera convocatoria de quien en verdad está moviendo los hilos, del gran ausente, que estuvo presente; asistieron senadores, diputados federales, locales y muchos presidentes municipales en funciones, todos afines a verdadero beneficiario y titular del proyecto.

A pesar de ser Sasil del PES aliado nacional de Morena, no vimos a nadie del grupo institucional del gobierno actual de Chiapas.

Sasil dijo: “Durante los 3 años que conformaron la LXIV Legislatura del Senado de la República, mi trabajo legislativo ha tenido como eje el compromiso con el desarrollo y bienestar integral de las mexicanas y mexicanos”

Realmente pasó estos tres años sin pena ni gloria, nada que informar.

Lo cierto también, es que los tiempos se acortan y tienen plazo y vencimiento, para algunos y en política más.

Así que pronto en el estado iniciará la verdadera efervescencia política, el gallinero se alebrestará, pues una campaña no puede realizarse de la noche a la mañana, necesita tiempo, necesita organización y articulación, y sólo en tres años puede lograse culminar, de ahí la urgencia de iniciar pronto.

Una campaña política no puede ser de larga distancia, es de acercamiento y de calor político.

Este inicio del 2022 será el parteaguas de esas campañas, al tiempo.

Quien anda muy movida es mi amiga Olvita, el Secretario General del C.E.N. Senador Pedro Haces Barba, designó a Lic. Olvita Palomeque Pineda como nueva Secretaría General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Chiapas. C.A.T.E.M. Siempre dinámica y muy movida.

Movimiento que tiene mucho que ver con el proyecto de ya saben quién.

Los hilos se mueven, los partidos políticos y organizaciones también.

El ejecutivo sabe que en política hay reglas no escritas, que se respetan aun cuando no las comparta, sabe que sus tiempos también se va acortando, la hora de sucesión se acerca, para ello hay que garantizar las reglas del juego, garantizar piso parejo.

Quienes no se duermen en sus laureles son los PRI; Después de la exitosa Asamblea Estatal Priista celebrada en días pasados y del gran sabor de boca que quedó entre los tricolores, estos se preparan para su Asamblea Nacional.

Bajo ese marco hoy arribará a Chiapas la Dip. Fral. Monse Arcos, líder nacional de las Mujeres Priistas, quien viene a respaldar las acciones del partido que comanda Rubén Zuarth en un evento con Mujeres de la Zona Norte organizado por Flor Ángel Jiménez.

Fortalecen al sector femenil y hacen bien.

Chiapas al ser una entidad estratégica al ser frontera, enfrenta una serie de problemas de seguridad, de salud y social, pero sobre todo que ya presenta problemas de delincuencia organizada descontrolada.

La SEDENA lo sabe de ahí el cambio de mando en la VII Región Militar.

El día de ayer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la Ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera del general Armando Montaño Ponce, como el nuevo comandante de la VII Región Militar en Chiapas, donde reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para garantizar la paz, el bienestar y la tranquilidad de las familias chiapanecas.

En este acto solemne, realizado en las instalaciones del Tercer Regimiento de Artillería del Campo Militar de El Sabino, el mandatario estatal destacó la lealtad y vocación de servicio del nuevo mando militar, así como la amplia trayectoria con que cuenta para conducir esta misión a favor de la seguridad en todo el territorio estatal.

“La labor del Ejército Mexicano, la Marina y Guardia Nacional, han sido fundamentales en las acciones que se impulsan para fortalecer la soberanía y la seguridad del estado, además de que son aliados permanentes en contingencias naturales y en la salvaguarda de la integridad de la ciudadanía”, afirmó.

El general Montaño Ponce ingresó a las Fuerzas Armadas en septiembre de 1976, y como parte de la trayectoria militar destaca que es Maestro en Seguridad Nacional, estudió en el Heroico Colegio Militar (HCM), tiene licenciatura en Administración Militar y curso de Mando y Estado Mayor general en la Escuela Superior de Guerra.

Tiene una Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, curso básico de paracaidismo en el HCM y de readiestramiento de paracaidismo en la Escuela de Fusileros Paracaidistas, maestro de salto en cinta estática en la Brigada de Paracaidistas, maestría en Ciencias Políticas en la Escuela Vasco de Quiroga en Morelia. Asimismo, fue Agregado Militar y Aéreo adjunto en la Embajada de México en Madrid, España; así como varias condecoraciones, entre otros cargos y reconocimientos.

Hablando de Morenos, Mario Delgado su dirigente nacional, envió un mensaje con destinatario en rebeldía:

Presidenciables: no se hagan “bolas”

Respecto a los roces internos en el partido, por la definición de la candidatura presidencial, el líder morenista dijo que todos deben tener claro que ningún interés particular o aspiración personal puede estar por encima de las reglas.

A quienes, por el contrario, no comprenden la situación, “hablan mal en contra del partido”, descalifican encuestas, se inconforman con las decisiones, “hacen berrinches” y hasta “se van”, los llamó a no confundirse. Lo dicho en clara alusión a Ricardo Monreal quien ha manifestado continuamente no estar de acuerdo con el método de selección a través de las encuestas.

Recalcó Delgado que la mayoría en Morena saben que el candidato o la candidata presidencial será quien diga la gente y quien resulte ganador o ganadora en las encuestas internas, porque así lo dicen los estatutos partidistas. “Nosotros no nos hacemos bolas”, atajó.

Bueno hasta aquí la dejamos por hoy… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

