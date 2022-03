Epígrafe

Marco Briones

Juan Salvador Camacho, lo volvió a hacer

Ganó por segunda ocasión el debate entre aspirantes a la alcaldía de San Cristóbal de las casas, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, realizó una defensa excelsa de su plan incluyente para gobernar aquel pueblo mágico y desde un inicio puntualizó las fechorías de quienes han gobernado San Cristóbal y eso dolió…

¿Qué hará la administración de JSCV para lograr la seguridad perdida en seis años?

El candidato de Morena, fue claro y contundente al referir que es fundamental romper vínculos y complicidades con los grupos delictivos, que fueron formados desde el gobierno que encabezó Marco Cancino y el Partido Verde Ecologista, donde grupos de choque se apoderaron de las colonias y en muchas ocasiones fueron disfrazados como líderes sociales.

Camacho Velasco, precisó que en su gobierno se fortalecerá a la policía ciudadana, a tránsito municipal y se creará la policía de alto impacto, donde participarán elementos que superen exámenes de control y confianza y quienes no, serán removidos.

¿Cuándo van a proporcionar más servicios de salud a las mujeres indígenas de SCLC?

Vamos a garantizar la salud en mujeres y hombres, en mi gobierno estableceremos convenios de colaboración con universidades locales, tendremos un banco de medicina con suficiente medicamento, dotado a través de la iniciativa privada y del sector público, nuestro gobierno a diferencia de los gobiernos que encabezaron Enoc Hernández Cruz y Mariano Díaz, no será corrupto.

Mariano Díaz Ochoa habla de respetar la ley, cuando él nunca lo ha hecho, y como muestra de ello, el candidato de Morena presentó evidencia de una presunta invasión sobre los márgenes del río que colindan con la propiedad del candidato del PVEM y aparte de ello, le señaló como responsable de la extracción ilegal de material pétreo y de la destrucción de los cerros.

La tarde de este pasado jueves quedará grabada en la mente de los sancristobalences, quienes, a través de la transmisión en vivo ofrecida por el IEPC, fueron testigos de lo ocurrido durante el debate entre candidatos, pero, sobre todo, por la excelsa defensa del proyecto municipal que abandera Juan Salvador Camacho, quien presentó propuestas concretas.

La transmisión tuvo un momento cumbre donde alcanzó más de 1,500 visualizaciones en Facebook, y fueron cientos de comentarios que en su mayoría estuvieron en favor de Camacho Velasco.

La metodología para la interpretación de nuestro análisis se fundamenta en las publicaciones realizadas durante el primer debate y los que existieron posterior a este y concluyen en este segundo debate, ratificando con ello, que la percepción ciudadana estuvo en favor del candidato de Morena.

Como era de esperarse, hubo ataques directos y a quemarropa, fue Enoc Hernández Cruz, candidato del Partido Encuentro Social, quien desde la primera ronda le puso sabor al debate, sin embargo, Camacho Velasco terminó por meterlo a su terreno y puntualizó lo que todos los Sancristobalences y Chiapanecos saben…

Breves epígrafes. –

Aquí algunas réplicas del debate:

Juan Salvador Camacho (Morena): Mariano Díaz Ochoa tiene en su planilla a uno de los líderes de los motonetos, es sobrino de Marco Cancino.

Mariano Díaz Ochoa (VERDE): Me metieron preso por venganza de Juan Sabines, porque a mí me querían más, por eso me encarcelaron.

Miguel Morales (PRI-PAN-PRD): Fui quien vendió el terreno del rastro al ayuntamiento, a Mariano Díaz, le están otorgando recursos del ayuntamiento…

Enoc Hernández (PES): Mariano Díaz es Ex presidiario, se salvó por que la ministra Margarita Luna Ramos lo ayudó, es un fascista.

En Tapachula. – El cierre en último tercio será espectacular, se tratará de acuerdos, las encuestas están siendo un factor tremendo para tomar determinaciones.

La aparición de Yoana Escandón dando respaldo a Cheque Orduña, no es casualidad, habría que darle tratamiento e interpretación.