Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal

Comentarios Políticos

Armando Domínguez

La cuarta ola y el regreso a clases

Para comenzar… Poderosas razones existen detrás del estate quieto que propinó AMLO al senador Ricardo Monreal y al canciller Marcelo Ebrard: Antes de irse a “guardar”, tras dar positivo por segunda vez a COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó de qué lado está su corazón en el juego de la sucesión presidencial, y puso un estate quieto a dos de los principales contendientes: Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. En un solo acto –la mañanera– y con pocos minutos de diferencia, el jefe del Ejecutivo los bajó de su nube. Al canciller le restó autoridad públicamente, al contravenir una orden para no acudir a la toma de posesión de Daniel Ortega, en Nicaragua, y demostró que quien quita y pone embajadores es él, y nadie más. En el caso del coordinador de Morena en el Senado, lo desautorizó por sus declaraciones en medios adversarios a la 4T que, según dijo, sólo buscan confrontarlos. Pero lo que hay en el fondo es, sin duda, una definición clara del primer mandatario de cara al relevo presidencial de 2024. Al menos esa es una de las lecturas de algunos funcionarios, quienes observan que cada vez es más claro que Claudia Sheinbaum es la elegida, pero no ven que Ebrard o Monreal se bajen de la contienda. Eso sí, pocas veces como el lunes, habían escuchado al Presidente referirse a alguien tan cercano como lo hizo con Monreal. El distanciamiento es mayor de lo que muchos piensan. La molestia obedece a que el zacatecano se prestó a intereses perversos de sus adversarios políticos. Por esa razón, me dicen, ya cerró la puerta a los desayunos en el palacio presidencial. Y no se sabe cuándo volveremos a verlos juntos, tan sonrientes, al Presidente y a su compañero de mil batallas. Del secretario de Relaciones Exteriores no se habla de un distanciamiento, pero sí de que cada vez está más cerca de la despedida. Haberlo exhibido sin cuidar las formas, es una confirmación de que está con un pie fuera del gabinete, por voluntad propia, no porque vaya a ser despedido. ¿La razón? Busca la candidatura presidencial. Incluso, desde el propio gobierno saben que ya existe una estructura ajena a la Cancillería trabajando ex profeso, sobre todo en materia de redes sociales. De la fecha de su salida del gabinete no hay nada en concreto, sólo se sabe que será en el primer semestre del año. Esa es la razón por la que el propio AMLO está tomando el control de los nombramientos de nuevos embajadores, entre ellos el de los priistas Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, que se confirmará en los próximos días. Entre los visitantes a Palacio Nacional —léase los periodistas— llamó poderosamente la atención el hecho de que todo mundo apareció con cubrebocas un día después de que López Obrador anunció que dio positivo a COVID-19, desde el equipo de ayudantía hasta los secretarios de Estado que asisten todos los días a las reuniones de gabinete. ¿Qué cosas no?

Desde el inicio de la pandemia, en materia educativa, nuestro país implementó uno de los cierres más prolongados del mundo: 53 semanas sin clases presenciales. En las últimas semanas, la variante Ómicron ha irrumpido en la vida de México y el mundo, ocasionando un repunte en los contagios. Así, aún estamos experimentando su posible impacto en la capacidad hospitalaria nacional –tomando en consideración la posible gravedad de los casos con dicha variante– y a la luz del avance en la estrategia de vacunación. Las últimas cifras de contagios y sus efectos apuntan a que no la podemos subestimar y que debemos tomar las suficientes medidas precautorias para salvaguardar la debida capacidad operativa de las instituciones públicas. Desde la semana pasada nuestro sistema educativo nacional ha reiniciado actividades. Vale preguntarnos: ¿la educación será afectada nuevamente por la cuarta ola de COVID-19? Por lo pronto, al menos 12 estados anunciaron que el regreso a clases será virtual y la situación apunta a que no será hasta el próximo mes en que los alumnos podrán volver a las aulas de manera presencial. Otro ejemplo es Nuevo León, cuyos alumnos regresarán a clases en una modalidad híbrida, voluntaria y controlada, respetando en todo momento los protocolos sanitarios. Desde el inicio de la pandemia –con base en información del IMCO– en materia educativa nuestro país implementó uno de los cierres más prolongados del mundo. En total fueron 53 semanas de suspensión de clases presenciales. Lo anterior, no debería ser trivial si consideramos que, según estimaciones del Banco Mundial, el cierre de las escuelas y la educación a distancia tuvieron como efecto una reducción de 1.8 años de escolaridad. Sin duda cifras que incidieron además en la calidad en la impartición de la educación. De igual forma, el confinamiento ha provocado en la población en general, pero especialmente en los niños, consecuencias en la salud mental y la pérdida de habilidades socioemocionales y físicas, las cuales constituyen un eje neurálgico primordial en el desarrollo de las personas. Un ejemplo es el impacto marcado en el aumento en la tasa de suicidios en menores de edad, casos de violencia familiar y lesiones por violencia dentro de los hogares. Dado dicho contexto global y nacional, así como una multiplicidad de indicadores sociales, la educación en México debe considerarse eje prioritario e inmediato en el diseño de políticas públicas del gobierno. Sólo así se podrá atajar un sinnúmero de retos –incluso prepandémicos– que se mantienen vigentes en la pandemia, como lo son: adaptar la impartición de clases a las nuevas tendencias del siglo XXI, reducir el rezago educativo y cuidar el desarrollo integral de niños y jóvenes (como la salud). A corto plazo, es esencial garantizar el regreso seguro de los alumnos. Una medida indispensable es el ampliar la estrategia de vacunación a los niños, niñas y adolescentes y consolidar los protocolos sanitarios. En el mediano y largo plazo, es preciso generar una estrategia de diagnóstico y regularización, que derive en herramientas de atención integral y personalizada en beneficio de alumnos y docentes. Los estudiantes son el presente y el futuro de México y es esencial eliminar las barreras que impiden que tengan acceso a educación de excelencia, así como disminuir la brecha digital y prepararlos para un futuro en que la tecnología, sus capacidades y talentos sean el motor del desarrollo social y económico de México. Terrible.

Para finalizar… En el municipio de Villaflores, el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, asistió a la inauguración de la Exposición Ganadera de ese municipio, , donde reconoció el compromiso del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de apoyar a este importante sector productivo, garantizando mejores oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres del campo; al tiempo de agradecer la invitación del alcalde villaflorense Mariano Rosales Zuarth, destacando que la apertura de esos espacios fortalece y promueve la ganadería, que es la actividad económica más importante de Chiapas* * *El IMSS y la Secretaría del Trabajo hacen un llamado para que los empleadores reconozcan el Permiso Covid como incapacidad laboral, donde Zoé Robledo Aburto, indicó que se puede realizar el trámite de Permiso Covid en línea, donde a partir de un cuestionario y sin necesidad de una prueba rápida se genera el Permiso como evidencia para el empleador de que tiene que cubrirse la incapacidad; mientras la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, convocó a los empleadores a ser solidarios con las y los trabajadores* *

