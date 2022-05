La OTAN y Ucrania: que decidan los ucranianos democráticamente

Volodymyr Ishchenko

Después de semanas de meter miedo en los medios de comunicación sobre una supuesta invasión militar rusa de Ucrania, hay la oportunidad de resolver el conflicto de manera negociada. Sin embargo, la conversación pública sobre la actual escalada del conflicto ruso-occidental por Ucrania es bastante irónica. Al menos en la superficie, se centra en obtener garantías de que Ucrania no se uniría a la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no solo está lejos de invitar a Ucrania a unirse, sino a la que la mayoría de los ucranianos no quieren pertenecer.

Ucrania no está solo jugando un papel secundario en el intercambio de amenazas y negociaciones sobre su destino. De una manera típicamente colonial, los comentaristas homogeneizan a los ucranianos y no reconocen la diversidad política en una nación de 40 millones de habitantes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuiteó recientemente sobre el principio “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”, en contra de la inclinación del presidente ruso, Vladimir Putin, de negociar la membresía de Ucrania en la OTAN en el estrecho círculo de las grandes potencias. Sin embargo, el problema no es solo decidir “sin Ucrania” sino también decidir “por” los ucranianos como si tuvieran opiniones idénticas sobre los importantes temas en cuestión.

Una interpretación popular de la revolución de Euromaidán contribuye a este camuflaje estratégico. La historia es que, en 2014, los ucranianos de diferentes regiones, que se fusionaron en un solo estado moderno solo durante la Segunda Guerra Mundial, finalmente se unieron verdaderamente como ciudadanos en la nación inclusiva nacida en la revolución de Euromaidán. Los ucranianos hicieron su “opción de civilización” a favor de la orientación geopolítica occidental y la defienden contra la agresión rusa, que intenta reincorporar a Ucrania a su esfera de influencia. La guerra en el Donbas posterior a 2014 se presenta ante todo como una guerra interestatal y no como una continuación directa del violento conflicto civil que comenzó en los últimos días de Euromaidán, incluso antes de cualquier movimiento militar por parte de Rusia.

En realidad, Euromaidan fue una revolución deficiente. No formó ninguna unidad nacional, pero los grupos de élite que se beneficiaron de ella (junto con los animadores ideológicos) necesitan mantener esta ilusión de legitimidad interna y externa a través de una combinación de silenciar y reprimir. Por lo tanto, les interesa pintar las posiciones alternativas sobre el pasado, el presente y el futuro de Ucrania como “no ucranianas” o incluso “antiucranianas”, a pesar de que estas posiciones son compartidas por muchos (si no la mayoría) de los ciudadanos ucranianos. Como resultado, estos ucranianos se ven cada vez más privados de voz en las esferas públicas nacionales e internacionales.

Ucrania no se ha convertido simplemente en objeto del juego de las grandes potencias. De una manera especialmente humillante, Ucrania es explotada para encubrir los intereses imperialistas y tergiversarlos como un esfuerzo noble. Las referencias cargadas de patetismo a la soberanía de Ucrania son paralelas a la realidad del estado, que es más dependiente política, económica y militarmente de las potencias extranjeras que nunca desde el colapso soviético. Reconocer la diversidad de Ucrania y cambiar la discusión hacia los intereses de los ucranianos es imprescindible no solo para la reducción inmediata del conflicto, sino también para cualquier solución sostenible para Ucrania y la paz en Europa.

¿Los ucranianos quieren unirse a la OTAN?

Rusia exige garantías férreas de que Ucrania (y otros estados de la ex URSS) no se unirán a la OTAN, y que la OTAN no utilizará el territorio de estos estados para su expansión militar. La respuesta típica de los funcionarios y observadores occidentales hasta ahora ha sido que corresponde a la OTAN y a Ucrania decidir, no a Rusia. Muchos comentaristas occidentales están obsesionados con leer la mente de Putin: ¿Cómo reaccionaría si la respuesta a sus ultimátums no fuera satisfactoria? Y se reflejan en las especulaciones virales simétricas en el lado opuesto sobre si Biden estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Rusia. No muchos están interesados en lo que piensan los ucranianos sobre todo esto. ¿Los ucranianos realmente quieren unirse a la OTAN?

El estatus neutral de Ucrania, que la excluye de entrar en cualquier bloque militar, se inscribió en los documentos fundacionales del estado ucraniano moderno: la Declaración de Soberanía (adoptada el 16 de julio de 1990) y la Constitución de Ucrania (28 de junio de 1996). En diciembre de 2007, en vísperas de la infame cumbre de Bucarest que estableció que Ucrania y Georgia “serán miembros de la OTAN”, menos del 20 por ciento de los ciudadanos ucranianos apoyaron unirse a la OTAN. La mayoría de los ucranianos se dividieron entre el apoyo a una alianza militar con Rusia o la retención del estatus neutral de no integrarse en ningún bloque.

Los ucranianos están lejos de estar unidos en apoyo a la entrada en la OTAN.

La entrada en la OTAN siguió siendo el objetivo de solo una pequeña minoría dentro de la sociedad ucraniana hasta los tumultuosos eventos de 2014. Como resultado de la anexión de Crimea por parte de Rusia y el comienzo de la guerra en el Donbas, el apoyo a la entrada en la OTAN aumentó hasta alrededor del 40 por ciento. Sin embargo, todavía no fue apoyada por la mayoría de los ucranianos.

Dos cosas contribuyeron a este cambio en la opinión pública. Algunos ucranianos previamente escépticos comenzaron a ver la membresía en la OTAN como una protección contra futuras acciones hostiles de Rusia. Pero una razón no menos importante para el aumento del apoyo fue que las encuestas ya no incluían a los ciudadanos ucranianos más prorrusos de los territorios que no están bajo el control del gobierno ucraniano: Crimea y Donbas. Millones de ciudadanos ucranianos han sido efectivamente excluidos de la esfera pública ucraniana.

En el resto de Ucrania, el apoyo a una alianza militar con Rusia se redujo drásticamente desde 2014. Sin embargo, la mayoría de los antiguos partidarios de Rusia no se convirtieron en partidarios de la OTAN, sino que apoyaron un estado neutral, en una posición de «condenar ambas casas». Si se piensa en los siete años de conflicto militar, que predominantemente se presenta (equivocadamente) como una guerra con Rusia, la reticencia a abrazar la OTAN por parte de una gran parte de los ucranianos es sorprendente.

Antes de las elecciones de 2019, el anterior presidente ucraniano, Petro Poroshenko, impulsó cambios en la constitución de Ucrania para prepararla para unirse a la Unión Europea (UE) y la OTAN. Y ello no evitó su devastadora derrota ante Zelensky.

El apoyo a la OTAN en Ucrania varía según la región. Sólo en las regiones occidentales existe una mayoría sólida y estable a favor de la OTAN. Hay, tal vez, una pluralidad pro-OTAN en el centro de Ucrania. Pero en las regiones del este y del sur, la neutralidad es más popular que la participación en la OTAN, a pesar de que esta parte de Ucrania probablemente sería ocupada en caso de una verdadera invasión rusa.

La relación entre el apoyo a la OTAN y las diferentes visiones de la identidad nacional ucraniana hace que el tema sea especialmente divisivo. Muchos ucranianos ven a la OTAN como una defensa contra Rusia. Muchos otros ucranianos sienten que la participación en la OTAN implicaría perder más soberanía de Ucrania a manos de Occidente, lo que sienten que ha estado sucediendo desde 2014 y, al mismo tiempo, aumentaría las tensiones con Rusia, las tensiones internas entre ucranianos y arrastraría a la nación a una de las guerras «permanentes» de los EEUU, una de las cuales (Afganistán) terminó recientemente en una derrota humillante.

Existe alguna evidencia de que la acumulación militar rusa en la primavera de 2021 podría aumentar el apoyo a la OTAN. Es bastante probable que los partidarios de la OTAN ganasen un posible referéndum. Sin embargo, tales proyecciones sobre un referéndum son menos válidas a la hora de evaluar las preferencias de la población general de Ucrania sobre la estrategia de seguridad de Ucrania porque limitan la elección a un «sí» o «no» y no tienen en cuenta a millones de ciudadanos ucranianos en Donbass y Crimea que no podrían votar en el referéndum pero que tienen una opinión firme sobre el tema. Además, sigue siendo incierto cómo reaccionaría la opinión pública de Ucrania ante los mensajes muy claros de que EEUU excluye el envío de tropas para luchar contra Rusia en caso de que invada Ucrania y sobre cualquier compromiso potencial en el curso de las negociaciones con Rusia.

Al criticar las exigencias de Putin para decidir la participación o no de Ucrania solo entre las Grandes Potencias, es importante no caer en una falacia similar y suponer que los ucranianos desean unirse a la OTAN. Los ucranianos están lejos de estar unidos a la hora de apoyar la entrada en la OTAN. Es un tema polémico que solo puede resolverse adecuadamente en un proceso político en el que una gran parte de los ucranianos disidentes no sean marginados y estigmatizados por defecto como «traidores» o «títeres» de la propaganda rusa por ser escépticos sobre la OTAN, con buenas razones.