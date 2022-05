Asesoría Legal

Mala Estrategia en Movilidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El metro de la Ciudad de México es el peor y pésimo servicio en transportación de personas, para los millones de personas que el metro de la CDMX traslada es terrible la situación, no tienen buena coordinación, los vagones del metro están sucios, rayados y viejos, son chatarra rodante, las personas no saben absolutamente nada de movilidad por eso no se expresan ni opinan, desde muchísimo antes de que el metro de la Línea 12 se cayera ya había yo comentado que ese servicio es súper pésimo, el ejemplo ya llegó, la caída del metro de la Línea 12, no hay detenidos porque podría ser que los funcionarios son del mismo partido y no conviene que haya responsables, no se trata de tachar y hablar de las autoridades porque no lo voy a hacer, simplemente tienen personas como Titular de Movilidad en la CDMX que realmente no tienen experiencia, eso también ya lo había dicho, es un sujeto que no sabe ni lo que hace en Movilidad, ser funcionario es innovar y mejorar lo que hay, supervisar, proponer, crear alternativas de movilidad con eficiencia y seguridad, pero no, los funcionarios son políticos no personas capacitadas para desarrollar bien sus funciones, es una gran responsabilidad ser titular de Movilidad de cualquier Estado o de la CDMX, hay que trabajar en coordinación los diputados locales y federales y las autoridades locales, sin embargo, el gran ejemplo como siempre he dicho es el metro de la CDMX, policías del metro mal capacitados, ni siquiera saben coordinar a los usuarios para que tengan una mejor movilidad, solo realizan los protocolos y nadamas, pero de ahí en fuera, no hay iniciativa de ninguna autoridad para mejorar la movilidad, el metro de la CDMX acumula millones de pesos diariamente, ¿A dónde irá parar ese dinero? Porque para mantenimiento no lo creo, de que sirve tener un piso brilloso de las instalaciones si lo principal está muy mal, los vagones del metro, están rayados y son chatarra, ya no tienen buena calidad para poder prestar un buen servicio, va de mal en peor ese servicio y deprimente, la mayoría de sus escaleras no tienen escaleras eléctricas, están muy atrasados en materia de movilidad, de hecho, el titular de Movilidad de la CDMX es una persona que no sabe sus funciones, quien sabe bajo que intereses lo mantiene en ese lugar si la movilidad en la CDMX es la peor del mundo ya que presenta grandes problemas, los vagones se desbordan de usuarios, las avenidas están convertidas en estacionamientos, en el metrobus hay largas filas, día a día esto se convierte en un estrés, en pocas palabras, la movilidad en la CDMX tiene una mala planeación, ¿A dónde va a dar el cobro de impuestos?, con ello es suficiente para permitir la operación tecnológica y mejorar día a día.

La movilidad debería cambiar para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, en realidad, el autotransporte genera más de la cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, en todo el país se carece de sistema de transporte público de alta calidad y movilidad activa, hay que usar más la bicicleta, de hecho, los vehículos son la principal fuente de contaminación, y eso, es lo que hay que combatir, la contaminación al medio ambiente, daña nuestro planeta y es hora de cambiar todo, de hecho, no todas las personas contaminan el medio ambiente agresivamente, una localidad llamada Guachinango, Jalisco fue estudiada por Mercadotecnia de México y no cuenta con concesiones de transporte, es un lugar que se encuentra abandonado 8 kilómetros de la carretera hacia adentro y no hay transporte alguno, no hay taxis, mototaxis ni camiones, no hay absolutamente nada, sin embargo, es un lugar que atrae turismo ya que cuenta con una zona minera y riqueza natural, las autoridades municipales son personas muy amables, pero en dicho lugar no hay movilidad de transporte público, en realidad si se necesita para aumentar la economía regional en el mencionado lugar.

La movilidad en las ciudades grandes y medianas del país causa estrés debido al embotellamiento, las ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, son lugares en constante crecimiento, varios millones de las ciudades mencionadas se trasladan diariamente en transporte público de un punto a otro, se les hace tarde por el exceso de tráfico, los autobuses y camionetas van muy llenas y se elevan los contagios de Covid, se sufre por la falta de un transporte de calidad, adecuado y al nivel del estatus que las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas reciben en los rankings internacionales y nacionales de calidad de vida, todo tiene que ver en gran medida por las características de la movilidad de cada Estado, Mercadotecnia de México ha evaluado la mayoría de los Estados del país y ha detectado que las centrales de autobuses se encuentran en total abandono, al menos, no cubren los requisitos que pide la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ya que las centrales de autobuses tienen baños de cobro, sin embargo, deben tener baños gratuitos, así lo especifica la Ley, las centrales de autobuses no reciben mantenimiento y los locales que venden productos están abandonados, las sillas de las salas de espera están casi rotas y viejas, de hecho, Mercadotecnia de México va a proponer mejorar todo esto y ya lo está haciendo, se acaba de crear la Unión de Taxistas en el país donde una Diputada les dio toma de protesta, lo anterior, para que los taxistas del país tengan prestaciones de Ley como el Seguro Social, pero también estarán capacitados por enfermeros en primeros auxilios, por Protección Civil y se encuentren preparados para combatir un incendio en un vehículo, Mercadotecnia de México tiene preparado un Proyecto Nacional para mejorar la movilidad en todo el país, se trabajará con la Secretaría de Movilidad de cada Estado presentando Proyectos de Decreto y mejorar la Ley de Movilidad, hay que avanzar en la movilidad, esto no puede esperar.