Megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, será presentado en EU

*Hasta ahora solamente la costa de Chiapas, se toma en cuenta. Para el 2022.

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras de mayor importancia del actual gobierno mexicano, será presentado por primera vez en Estados Unidos, ante cinco empresas asentadas en ese país, con la intención de atraer inversiones. El proyecto, que incluye la instalación de 10 parques industriales, añadirá la modernización de la vía del tren que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Palenque, Chiapas, para conectarse con el Tren Maya, en la Península de Yucatán, como resultado de una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en septiembre pasado.

El director general del proyecto Transísmico, Rafael Marín Mollinedo, quien presentó este miércoles las obras ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) en Cancún, indicó que se elaboran los estudios para ese nuevo tramo y la licitación correspondiente se publicará en enero del 2022, dijo. Además, se modernizarán 500 kilómetros de vía del tren de Ixtepec a Tapachula, obras que inician en enero y culminan a mitad de 2023.

El proyecto del Corredor Interoceánico, en cuanto al tren -que lleva un avance del 65 por ciento- debe quedar listo en junio de 2022 y las terminales de contenedores a mitad del 2024.

“Estamos haciendo un puerto grande en Salina Cruz, llevamos un 40 por ciento de avance en la escollera; ya teniéndola vamos a hacer la terminal de contenedores, que es la que vamos a licitar en enero. Estamos licitando el proyecto ejecutivo de las terminales de contenedores”, manifestó.

La inversión total del proyecto supera los 50 mil millones de pesos en recursos públicos, además del acceso carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que sumaría un promedio de 100 mil millones de pesos, dijo, pero añadiendo la inversión privada superaría los 200 mil millones.

Proyecto quedará en manos de la SEMAR

En entrevista, dijo que el proyecto será blindado por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), en materia de seguridad, a través de un esquema en donde se creará una empresa en la que tendrán el 51 por ciento y el otro 49 quede en manos de cuatro estados: Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

“Lo que determinó el Presidente es que cuando terminemos el proyecto y lo echemos a andar, antes de irse él, si no pasa nada, en 2024 le vamos a entregar a la Marina…se va a crear una empresa y el 51 por ciento de las acciones van a ser de la Marina y el otro 49 por ciento se dividirá en los cuatro estados e incluirá el Istmo de Tehuantepec, la vía que va a hasta Palenque y la vía que va Chiapas y vamos a incluir a Puerto Chiapas.

“El objetivo es que todas las utilidades que se generen pasen a formar parte del Fondo de Pensiones de los marinos y de los estados, que están muy débiles en sus fondos de pensiones. El otro objetivo es que el presidente tiene el temor de que en el futuro el proyecto se vaya a privatizar”, ahondó.

El funcionario dijo que “va a estar canijo” que alguien le quite la posesión del proyecto a la Semar o que “se le pongan enfrente los delincuentes”.

“Tenemos marinos en las dos refinerías y van a poner seis o siete cuarteles entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, ya se están instalando, les vamos a dar terrenos dentro de los parques industriales y pondrán un destacamento en cada uno.

“A parte de eso se va a decretar que toda la vía del tren y los puertos se van a declarar como instalaciones estratégicas del gobierno federal”, adelantó.

Recordó que el proyecto del Corredor Transísmico busca enlazar comercialmente al Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través del cruce interoceánico y terrestre, usando barcos y un tren de carga y de pasajeros; para ello se trabaja en modernizar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, a fin de que los barcos lleguen a descargar sus mercancías en tierra y las crucen por tierra.

El senador Ramírez propuso Expo-Chiapas en Washington D.C.

Causó buena impresión la propuesta de avanzada en favor de Chiapas para crear una Expo-Chiapas en la capital de los Estados Unidos, por la magnitud del significado que es una muestra y un modelo con estas características porque será prácticamente un Chiapas al interior de los ojos de los Estadounidenses, lo que no deja de ser de suma importancia, y que nadie lo había hecho, y que deja muchas expectativas favorables para los chiapanecos participantes, pero que además no deja de ser una estrategia y diplomacia más para que se conozca Chiapas en ese país poderoso y sobre todo que ya Chiapas alcance su desarrollo y despertar nacional. No que nada.

Trascendió que el senador Eduardo Ramírez Aguilar, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Washington D.C, en donde conversó con el embajador Esteban Moctezuma Barragán con quien se hizo el compromiso de generar para el siguiente año una Expo-Chiapas en Washington D.C. Esto, dijo, para exponer la urgente necesidad de promover la gastronomía, la artesanía, el arte popular y la música de Chiapas, y poder ser un atractivo para el mundo.

Estamos seguros que, de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno, haremos posible esta solicitud, remarcó el senador chiapaneco. Ramírez Aguilar señaló que, también tuvo la oportunidad de iniciar el conversatorio con el director del consejo estrategia e iniciativas nuevas del Wilson Center, Duncan Wood, en donde se habló acerca del fortalecimiento de la democracia.

Por mi parte, dijo Ramírez Aguilar, defendí las reformas constitucionales, así como los diversos ordenamientos jurídicos aprobados en nuestro país durante este sexenio.

“Es un gusto escuchar los comentarios enriquecedores y debatir ante las diversas posturas políticas y puntos de vista de académicos de este país que ha sido cuna del federalismo y el constitucionalismo. En todo momento he manifestado mi posición en favor de una democracia cercana al humanismo y al modelo del Estado de Bienestar”.

Ojalá se conforme esta propuesta que sería el abrir una puerta de entrada de Chiapas a los Estados unidos para que conozcan sus costumbres, gastronomía, arte popular, pero sobre todo su turismo y fuentes de desarrollo que hay en las diversas regiones, un atractivo para la inversión estadounidense. Ya nos tomaron nada más para sembrar arbolitos y Chiapas no es solamente eso, es café, cacao, mango Ataulfo, rambután, flores exóticas que en el país del dólar son productos muy reconocidos con la marca Chiapas.

La pregunta para la cuarta trasformación de Chiapas…

¿Será que está funcionando el decreto Presidencial en la frontera sur sobre los estímulos fiscales acordado en el decreto del pasado 30 de diciembre de 2020? – Ya pronto un año de decretado. Ni empresarios, ni pueblo, ni autoridades muestran interés de que en efecto funcione mecanismos que impulsen el desarrollo de la economía de los contribuyentes de la región fronteriza sur del país, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar

la productividad y contribuir a la creación de empleos y donde se encuentran al menos 16 municipios de Chiapas. Algo es algo. ¿O no?

