Epígrafe

Marco Briones

La presencia de Zoé Robledo en representación del Presidente López Obrador durante el tercer informe de gobierno del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas tiene mensaje implícito, aún con todo el escozor que causó entre sus malquerientes, es importante dar una lectura apropiada.

Para ello hay que partir de una premisa básica transformadora. En política, me refiero a la nueva manera de hacerla en este país, hay mensajes que se interpretan con solo observar las acciones, y con ello me refiero a que no se necesita dar mucha explicación para saber de qué lado está el cariño del Presidente.

Lo de Zoé ya es un tema de gran calado para 2024, de eso no hay duda; lo interesante es lo que hay más allá de todo esto, la cofradía entre el dueño del balón en Chiapas y el director del IMSS se canta a todas voces, los elogios lo constataron:

«No se hace en Chiapas política con dinero, ni dinero con la política” refirió Zoé haciendo alusión al gran trabajo realizado por el Gobernador Escandón.

Está muy claro que ambos defenderán los intereses de AMLO y saben perfectamente que Chiapas es la tierra prometida y está prohibido perder.

La presencia de unos y la ausencia de otros, sin duda calentó los ánimos en la aldea “hay dolor”. Pero insisto, en este gobierno de la 4T y de Morena las cosas funcionan diferente, por más rabietas e indignaciones que se hagan, hoy se profesa con otro tipo de razonamiento, los morenos son firmes en sus decisiones y claro está que aun perdiendo terminan ganando.

Ya veremos conforme pasan los días como van surgiendo nuevos escenarios.

Por cierto, una cosa es el cariño del Presidente y otra muy distinta es competir, las aspiraciones de quien vaya a ser candidato o candidata a la gubernatura de Chiapas deberá acompañarse de una maquinaria de hacer votos y en eso por ejemplo va muy atrasado el director del IMSS, ¡ya se debe aplicar!

Breves epígrafes. –

El liderazgo de Yamil Melgar Bravo al frente de la Junta de Coordinación Política, sin duda le abrirá posibilidades en todo sentido, ya demostró ser un extraordinario interlocutor y eso es bien sabido.

Yamil es una posición que el director de IMSS conoce, es imprescindible para el futuro próximo.

Por lo tanto, el tapachulteco seguramente estará en las mesas donde se tomarán las decisiones y dónde duelen las ausencias.

********

PONDERA ROSY URBINA LOS AVANCES CONTUNDENTES A TRES AÑOS DE GOBIERNO DEL DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS

La alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda expresó el reconocimiento del pueblo y gobierno de Tapachula por el Tercer Informe de Gobierno del Dr. Rutilio Escandón Cadenas, que refleja los avances contundentes en materia de seguridad, gobernabilidad y justicia social, y en la respuesta organizada y efectiva en la pandemia del Covid-19.