Mundialmente famosos: Ayer Acteal con su “matanza”, hoy Pantheló con su “grupo armado”

Hoy en la cuarta trasformación el municipio de Pantheló es famoso mundialmente, por el grupo civil armado llamado autodefensas “El machete”, que junto con Acteal en la tercera trasformación alcanzo fama mundial. El día 22 de diciembre de 1997 se situó la llamada Matanza de Acteal, siendo esta una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas. Este domingo 18 de julio, miles de indígenas tzotziles y tzeltales de Pantheló se congregaron para mostrar su apoyo al nuevo grupo de civiles armados «Los Machetes», denominados autodefensas, hombres con fusiles de asalto y machetes, creados recientemente en Chiapas para defender su territorio ante el grave problema de inseguridad e incertidumbre que ellos denuncian.

Probablemente sean los municipios chiapanecos más famosos sobre la faz del planeta por los hechos ocurridos, tanto Acteal como Pantheló, alcanzaron fama mundial en los diversos medios de comunicación de todos los países diseminados en la tierra. Una matanza, un grupo armado con armas de alto poder. Fue hasta el miércoles 7 de julio, cuando irrumpieron los “autodefensas”, se destapó la cloaca de la negligencia gubernamental y la ausencia del aparato de procuración e impartición de justicia en este rincón de los Altos de Chiapas, donde por casi 20 años ocurrieron muertes y desapariciones que siguen en la impunidad.

Y así lo señalaron las autodefensas en un pronunciamiento público, que ellos no fueron producto de la causalidad o algo generado al vapor, sino que fue una larga gestación que aceleraron su salida a la escena pública hasta que ocurrieron los últimos dos crímenes, el de Mario Sántiz López el sábado 3 de julio y el del activista, defensor de derechos humanos, ex catequista y ex presidente del grupo, Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, el lunes 5 de julio. Las Autodefensas salieron de las comunidades indígenas para poner fin a un grupo que según ellos forman parte del crimen organizado vinculado al ayuntamiento municipal perredista, un grupo conocido como Los Herrera, cuyo fundador Austreberto Herrera Gutiérrez está preso desde agosto del 2019 en el penal del Amate por dos crímenes del 2015 y uno más del 2016. (prensa nacional)

La ausencia de estado crea este tipo de grupos de defensa: Iglesia católica.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, vicario de la pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, señala que es la complicidad y la ausencia del Estado, lo que ha hecho que grupos armados o el crimen organizado se hayan adueñado de esos espacios donde la autoridad no tiene presencia. Y dijo que eso ha provocado mucha violencia, mucho sufrimiento, mucho terror entre la población y eso es ya una gran preocupación para la Diócesis. En Chiapas el grupo de autodefensa denominado “El Machete “, han ocasionado decenas de desplazados de la comunidad indígena tzotzil. (Sic) (medios nacionales, y el País de España)

Autodefensas, es un atentado a la paz pública, pero debe auditarse Pantheló: Diputado local

“El Estado de Derecho va a tener que imperar, el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos trabajar en conjunto para poder establecer herramientas necesarias de la conciliación, el uso de las armas no puede vincularse en ningún momento hacia la paz y mucho menos nos va vincular a una sociedad con elementos de desarrollo y ésta se construye a través del diálogo, sin condicionamientos”, manifestó el diputado local, Luis Fernando Cruz Cantoral.

Sobre la presentación del grupo autodenominado “Los Machetes”, dijo que si la ciudadanía lo demanda deberá ser auditado el Ayuntamiento de la actual alcaldesa, Delia Janet Velasco Flores del municipio de Pantheló, y como Congreso y la Comisión de Hacienda, deberá dar una respuesta “ya que es un derecho que se tiene legítimo”.

“El tema de las armas, de auto determinarse autónomos considero es un atentado a la paz pública porque estamos hablando o buscando que los derechos humanos y el derecho a decidir no esté coaccionados a ningún grupo con armas, o que se denominan la justicia, hay instituciones que nosotros hemos construido con el tiempo en el Poder Judicial y sobre todo la Fiscalía que debe ser la responsable de si hay denuncias darle un seguimiento”, refirió el diputado local.

Urgente que atiendan las denuncias de delincuencia alrededor del Ayuntamiento de Pantheló.

Urgió a la Fiscalía de Chiapas se atiendan las denuncias que hayan hecho estos ciudadanos “pero reprobamos cualquier acto de justicia por medio de las armas. Las denuncias se tienen que seguir de oficio y más cuando se atenta contra personas que son personas responsables del orden público como es el caso de la Guardia, las leyes están para garantizarle a ellos que deben garantizar la paz y la vida, con armas de fuego que no podemos señalar a ningún grupo mientras no exista un peritaje, una investigación considerada y no podemos caer en señalamientos, no podemos ser jueces”, dijo el diputado local San Cristobalense, Fernando Cruz Cantoral.

Al final el representante popular local hizo un llamado a no permitir este tipo de conflictos donde salen perjudicados la misma población por los estados de incertidumbre, de poca visión hacia el desarrollo que todavía no llega.

Las cuatro principales ciudades de Chiapas muchas denuncias en materia de inseguridad pública.

Un caso con mucho sentido común, pero sobre todo con mucha responsabilidad, porque hay denuncias de complicidades y corrupción de un ayuntamiento municipal de Chiapas, -Pantheló- que ha dado origen a este tipo de nacimiento de grupos de autodefensas que consideran que ha fallado la autoridad en sus tres niveles de gobierno, y por eso se ven obligados a actuar de esta manera que no deja de ser violatoria a la ley, y que a ningún chiapaneco le conviene que haya esta postal de incertidumbre, inseguridad y sobre todo “titubeo oficial”, que no quieren asumir responsabilidades históricas.

Ya hay muchos escenarios graves en Chiapas y hay que atenderlos, al menos en las cuatro ciudades de Chiapas –Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán- como nunca en los anales históricos se habían observado tantas denuncias de inseguridad en las principales ciudades de Chiapas, por ejemplo sobre el fenómeno migratorio tiene en un caos a la ciudad de Tapachula en materia de inseguridad, en San Cristóbal de las Casas, bandas de motos se han propagado de esta ciudad turística. Conocidos como los “Motonetas”, y liderados por políticos coletos, han creado un terror social en la ciudad más importante de los altos de Chiapas. Comitán también se acusa a la policía municipal de estar coludidos con centroamericanos por eso tanto desmanes y robos, y Tuxtla Gutiérrez, la inseguridad como nunca se ha sobregirado alarmantemente que los capitalinos han cambiado hasta su forma de vivir. Hay sicosis social en estas ciudades chiapanecas.

No se puede ocultar que hay muchos funcionarios públicos estatales de monigote, que no sirven para nada. La pandemia los inmovilizó. Muchos mediocres. Renovación, reorganización y restauración (tres R) urgen en Chiapas. Dixe.