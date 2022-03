Noticias Alentadoras

Ronda Política

Incumple acuerdos directora general del COBACH

Siempre es alentador tener buenas noticias. Fundamentalmente cuando el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas se ubica en la quinta posición como los mejores mandatarios de los 33 del país, según una encuesta donde la gente tiene presente los avances y también, por supuesto, la serie de retos a vencer.

La percepción de la ciudadanía al evaluar tiene en cuéntalo que es evidente, porque si bien hay muchos retos, se están atendiendo según la prioridad. Es imposible atender todos al mismo tiempo. Por ello la evaluación que hace Rutilio Escandón Cadenas con su gabinete quincena a quincena.

Sin duda que esta pauta está cambiando el paradigma en Chiapas, porque se da respuesta a las prioridades, sin dejar a un lado de hacer lo posible dentro de lo deseable, fundamentalmente para los más vulnerables, haciendo más acciones con el mismo recurso gracias a la transparencia y el combate a la corrupción.

Sin rehuir a los compromisos financieros hechos en otras administraciones, el gobierno chiapaneco que encabeza Escandón Cadenas ha estado logrando avances importantes en materia de infraestructura escolar, porque después del terremoto y diversos sismos requieren de atención prioritaria.

Ante los diversos requerimientos de la gente vulnerable, el mandatario se ha convertido en un gran gestor ante las instancias correspondientes para lograr respuestas positivas a las peticiones que tienen lustros que habían sido hechas y habían quedado en el olvido.

En cada ocasión que tiene de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas siempre le presenta proyectos innovadores para lograr la transformación de la entidad para alcanzar mejores condiciones sociales, políticas, culturales, educativas, de fomento a la salud y económicas.

La gente de las comunidades chiapanecas que han sido beneficiadas con las actuales acciones de la administración chiapaneca, es la que le ha dado su voto de confianza y por ello aparece como uno de los cinco mejores gobernadores del país.

Se dice fácil, pero no es sencillo lograrlo. Esas son buenas noticias que alientan a los chiapanecos, porque se está en la ruta correcta para la transformación de la entidad y alcanzar la media nacional de progreso y desarrollo, que es vital para todos.

Así lo confirman las cifras en la última encuesta que revela que sigue en un lugar privilegiado en el quinto lugar, sigue en los primeros cinco lugares.

Ayer designaron a dos magistradas del Poder Judicial del Estado, a las Licenciadas Mónica Trejo y Susu Sarmiento, ayer tomaron protesta en el H. Congreso del estado.

Quien ha demostrado una y otra vez, la deslealtad al ejecutivo es la Directora del COBACH en Chiapas, Nancy Leticia Hernández, quien de manera unilateral y contraviniendo las políticas públicas, ha dejado de dar cumplimiento cabal a los acuerdos contraídos, con la Lic. Jazmín Leyva, empleada del Cobach, que sigue acoso laboral y sexual.

Nancy es una mujer que no es empática con las mujeres, mujer que no sabe el significado de Sororidad, quien, como cualquier macho, las agrede de diferentes formas.

A ella no le importa, no le ha importado, no le importará, por qué así lo ha demostrado, ella es totalmente ajena al compromiso del gobernador con las mujeres de Chiapas.

Nancy es resentida, rencorosa y de mal corazón, no perdona que la hayan exhibido, aun cuando ella tuvo culpa al proteger al agresor y posteriormente también ella la agredió al despedirla injustificadamente.

No perdona que una mujer se haya puesto en huelga de hambre frente a palacio, por ser ella la causa.

Sabemos que ella recibió una instrucción que lejos de acatarla y cumplirla, le valió y dejó sin darle trámite a los acuerdos firmados aún con el aval del secretario general de gobierno.

O acaso será eso su finalidad dejar en mal al ejecutivo y al secretario de gobierno.

Tal vez sea esa la causa de incumplimiento, tal vez.

Por qué no se aplica la señora Nancy COBACH, tiene un momento histórico, para pasar a la historia como una excelente colaboradora y eficaz funcionaria de gobierno, ha dejado de aprovechar la oportunidad.

Se supone no es una persona sin estudios, es doctora, pero queda claro, que no es lo mismo investigar, qué administrar; sin embargo, aun cuando la han dejado que siga haciendo de las suyas, no retoma su camino hacia reivindicación con el ejecutivo y con la sociedad… Estos y otros temas podemos seguir comentándolos en Café “La Lechería” de Pradel, junto a Zureco entrada a plan de Ayala, bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

