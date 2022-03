Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Ordena García Harfuch “tirar” helicóptero

La determinación y fortaleza del SSC de la CDMX Omar García Harfuch al dar instrucciones a su gente, inmediatamente después del terrible atentando contra su persona, cuando incluso aún desconocía la gravedad de los impactos de bala en su cuerpo, muestran el nivel de templanza, entereza y liderazgo con el que cuenta Claudia Sheinbaum en la SSC. El audio que se dio a conocer en donde el Secretario ordena con voz apagada, por el dolor físico de los impactos de bala, “tirar” un helicóptero, se interpreta como solicitar el arribo de uno de los helicópteros de la secretaría para ser trasladado a un hospital al sur de la ciudad, muestra la admirable e inmediata reacción del joven Secretario de mantener el control de la situación aún bajo esas condiciones. Queda claro que no es la edad, ni mucho menos el servilismo como estrategia para alcanzar el poder, lo que lo hace una autoridad en materia de Seguridad, es la experiencia y conocimiento del tema, es el entrenamiento bajo presión y sobre todo la capacidad de decisión, que en el caso de García Harfuch se suma el haber crecido entre la disciplina y la congruencia, entre el amor por la patria y la lealtad, entre la seguridad que da el deber ser. Diría su padre formé un hombre de fibra. La responsabilidad que hoy pesa sobre la espalda del SSC no es menor ya que desde hace dos años en este mismo espacio, di a conocer que, durante la administración de Miguel Mancera y gracias a la colaboración de la sección de inteligencia de la SEDENA y de SEMAR, existía información sobre la disputa de varios grupos delincuenciales por el control de delitos como el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo. La presencia de diversos cárteles que siempre fue negada por el mismo Mancera, hoy se hace evidente debido a los operativos que trastocan intereses en quienes ya tienen amenazado de muerte a la máxima autoridad de la policía capitalina, es primordial que la Jefa de Gobierno le brinde toda la protección sin escatimar, ni en recursos para la dependencia, ni en recursos para su integridad personal, sobre todo ahora que se abre una investigación dentro de la misma corporación por la filtración de rutas que usaba el Secretario. Omar cuenta con el apoyo, la confianza y la facultad para actuar de su máxima autoridad, además de instrucciones claras y precisas sobre su actuar, y eso le da la libertad de que aún amenazado, declare de manera contundente que lo acontecido a su persona de ninguna manera lo hará dar marcha atrás en el combate a estas organizaciones. Una tarea más se ha asignado a los militares y marinos desde el Palacio Nacional, el problema que se da por el ingreso a nuestro país de precursores sintéticos para la fabricación de fentanilo a través de puertos y aduanas, obligan al Presidente a asignar su seguridad a las FA. Decisión polémica pero eficaz que ocasionó la renuncia de Jiménez Espriú, al no coincidir con esta decisión, al mismo tiempo nombra a una mujer como coordinadora de Puertos y Marina Mercante, veremos a futuro bajo qué mando se coordinarán para que las FA logren el cometido.

DE IMAGINARIA

Lamentable decisión del Presidente, que no sólo implica un nuevo desgaste político sobre la transparencia en compras y licitaciones al ordenar formar una distribuidora para la adquisición de medicamentos en el extranjero de manera directa, sino que además nombra al que fuera director de Protección Civil David León, quien venía desempeñándose muy bien en esa dirección y quien tendría que, junto con el ejército, lidiar en estos momentos con los estragos que dejó Hanna y para los que el avión presidencial hubiera servido para llevar ayuda humanitaria al norte de nuestro país, en lugar de haber servido como acompañante en una mañanera. Un abrazo a donde quiera que estés querido Jorge Toledo.